Perinne rakentaa labyrinttejä on ikivanha ja niitä on tavattu kaikkialta maailmasta. Suomen lisäksi jatulintarhoja on muuallakin Euroopassa: Skandinaviassa, Islannissa, Virossa, Saksassa, Englannissa, Kuolan niemimaalla ja Vienanmerellä. Maailman tunnetuin labyrintti on Kreetalla. Siellä asui häränpäinen Minotauros-hirviö.