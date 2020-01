Jalkapallon EM-matkakuume nousee ja VR harkitsee Allegrojen ajamista Pietariin myös öisin – näin matkaat kisoihin Tanskaan tai Venäjälle

Kesän matkahaku Suomesta Pietariin ja Kööpenhaminaan käy tulikuumana.

Tuhannet suomalaiset jalkapallokannattajat saivat tällä viikolla arvonnan kautta lippuja kesän EM-kilpailujen otteluihin.

Suomi pelaa 13. kesäkuuta Kööpenhaminassa ja 17. ja 22. kesäkuuta Pietarissa. Vaikka molemmat kaupungit ovat lähellä, matkavaraukset uhkaavat aiheuttaa erityisesti mattimyöhäisille harmaita hiuksia.

Yle kokosi tähän juttuun eri vaihtoehdot matkantekoon ja niiden tilanteet.

Allegron yövuorot harkinnassa

Kovin paine Pietarin suuntaan on odotettavissa raiteille.

VR:n Venäjän liikenteen johtaja Viktoria Hurri, miten VR vastaa kovaan Pietarin matkojen kysyntään?

– Teemme parhaamme, että kaikki jalkapallofanit mahtuvat Allegroihin ja pääsevät kannattamaan Suomea kisoihin. Varaudumme suureen kysyntään EM-kisojen aikana. Kysytyimmät Allegro-vuorot ajetaan kahdella junarungolla, jolloin kyytiin mahtuu kerrallaan noin 660 matkustajaa.

– Suunnittelemme parhaillaan yhdessä RZD:n [Venäjän rautatieyhtiö] kanssa tällaisia tuplajunia Suomen pelipäiville sekä niitä edeltäville päiville. Lisäksi suunnittelemme Allegron yövuoroja.

VR:ltä voi ostaa nykykäytännön mukaan junalipun Venäjälle enintään 90 vuorokautta ennen matkaa. Aiotaanko käytännöstä poiketa jalkapallon EM-kisojen takia?

– Sama käytäntö on käytössä edelleen, eli Allegron liput EM-kisojen ajalle tulevat normaalisti myyntiin 90 päivää ennen lähtöpäivää. EM-kisoja varten pyrimme avaamaan VR:n ja RZD:n yhteiseen lipunmyyntijärjestelmään liput pidemmälle ajanjaksolle, jotta lippu olisi mahdollista ostaa heti meno-paluumatkalle. Tiedotamme EM-kisalippujen tarkan myyntiintulopäivän etukäteen erikseen.

Kuinka monta junavuoroa Pietariin lähteen vuorokaudessa?

– Edestakaisia Allegro-vuoroja Pietariin on neljä kertaa päivässä.

Miten lippujen ostoryntäykseen on varauduttu?

– Isot ryhmät varaavat liput meidän yritys- ja ryhmämyyntimme kautta. Muutoin Allegron liput EM-kisojen ajalle tulevat myyntiin 90 päivää ennen lähtöpäivää.

Koska VR päättää mahdollisista lisävuoroista?

– Päätöksiä tehdään parhaillaan yhdessä RZD:n kanssa. Lisävuorot avataan myyntiin normaalisti muun kapasiteetin yhteydessä 90 vuorokautta ennen lähtöpäivää.

Paljonko lippu Pietariin maksaa Allegrolla kesällä?

EM-kisat eivät vaikuta Allegro-lippujen hinnoitteluun. Edullisimmillaan Pietariin pääsee Helsingistä 29 eurolla. EM-kisalipun hintaan kuuluvalla fan-id:llä pääsee matkustamaan Venäjälle viisumivapaasti myös Allegro-junalla.

Entä Tolstoilla?

Tolstoin lippujen hinnoista EM-kisojen aikaan meillä ei ole vielä tietoa.

Bussilla ja omalla autollakin pääsee Pietariin

Muitakin vaihtoehtoja on.

Liputtomia helpottaa Venäjän syksyllä käyttöön ottama ilmainen sähköinen viisumi, joka kelpaa autolla, laivalla tai lentokoneella tehtäviin rajanylityksiin Kannaksella ja Pietarin alueella.

Halvin tapa päästä Pietariin on ainakin eteläisestä Suomesta omalla autolla. Maanteiden kunto Venäjän puolella on kohentunut. Yksi vaihtoehto on koukata ensin Viipuriin, etsiä autolle maksullinen, vartioitu pysäköintipaikka ja jatkaa Pietariin uusilla paikallisjunilla. Matka-aika Viipurista on vain runsaan tunnin, ja vuoroja ajetaan useita päivässä.

Bussilla Pietariin pääsee useilla yhtiöillä ja useista kaupungeista. Matka-aika Helsingistä on noin kahdeksan tuntia. Suomesta Pietariin ajavat vuoroja myös ulkomaiset yhtiöt, kuten latvialainen Ecolines ja virolainen Lux Express. Jos hallitsee kielen ja kulttuurin, myös Helsingistä ja joistain Itä-Suomen kaupungeista Pietariin ajavat marshrutka-pikkubussit ovat vaihtoehto.

Lentomatkat alkavat olla jo hintavia. Suoraan Helsingistä Pietariin lentää vain Finnair. Air Baltic operoi Pietariin välilaskullisilla lennoilla Riikan kautta.

Laivamatkoja Venäjän puolelle järjestävät ainakin St. Peter Line Helsingistä sekä Saimaa Travel, joka operoi Lappeenrannasta käsin Saimaan kanavaa pitkin Viipuriin ja sieltä edelleen Pietariin.

Myös matkatoimistot, kuten Kymenmatkat ja Elämysmatkat, ovat räätälöineet erilaisia kisapaketteja.

Palloliiton kanssa yhteistyössä toimiva Elämysmatkat lennättää faneja kuudelta paikkakunnalta, ja myy parhaillaan myös bussi-, laiva- ja junapaketteja kisoihin. Toimisto luottaa kovaan kysyntään. Sillä on tilaa kolmeen otteluun yhteensä 10 000 matkustajalle, ja tätä varten se on varannut tuhat junalippua sekä kaksi edestakaista kisaristeilyä Pietariin Silja Europalla.

– Verkkosivut ovat olleet kestokyvyn rajoilla, sanoo Elämysmatkojen toimitusjohtaja Pasi Latva.

Kööpenhaminaan junalla halki Ruotsin?

Suomen avausotteluun Kööpenhaminaan on kaksi selkeää matkustusvaihtoehtoa.

Paikkoja suorille lennoille Helsingistä Kööpenhaminaan oli Ylen perjantaina tekemissä tarkistuksissa jäljellä niukasti, ja hinnat olivat selvästi tavallista kalliimmat.

Suoraan Kööpenhaminaan lentävät Finnair ja Norwegian. Tanskan keskeinen sijainti mahdollistaa sen, että Kööpenhaminaan voi koukata myös naapurimaiden lentokenttien kautta.

Toinen vaihtoehto on matkustaa Helsingistä tai Turusta laivalla Tukholmaan ja jatkaa sieltä matkaa junalla tai omalla autolla halki Ruotsin. Sekä laivamatkat että Ruotsin rautatieyhtiö SJ:n liput kesäkuulle ovat jo varattavissa.

Suomifanit ovat ostaneet jo jonkin verran matkoja sekä laivoille että juniin. Kööpenhaminan majoitukset ovat kalliita, ja yksi vaihtoehto on yöpyä Ruotsin puolella Malmössä, josta on vain puolen tunnin paikallisjunamatka Juutinrauman sillan yli Kööpenhaminaan.

Jos matkustuspäivät pystyy ajoittamaan pari päivää ennen ja jälkeen ottelun, hinnat ovat halvempia ja saatavuus parempi.

