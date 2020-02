Analyysi: Facebook paljastaa, miten yhtiö seuraa sinua palvelun ulkopuolella – yhtiö tietää, mitä sovelluksia käytät ja milloin

Facebook on julkaissut työkalun, joka kertoo mistä kaikkialta Facebook saa tietoja käyttäjiensä tekemisistä.

Facebook on julkaissut työkalun, joka kertoo mistä kaikkialta Facebook saa tietoja käyttäjiensä tekemisistä. Henrietta Hassinen / Yle

Facebook kerää sinusta tietoja koko ajan. Ei vain silloin, kun jaat palvelussa lomakuvia tai kommentoit ystäviesi julkaisuja. Koko ajan. Myös silloin, kun olet sulkenut sovelluksen tai kirjautunut ulos facebook.comista.

Tällä viikolla tästä prosessista tuli hieman läpinäkyvämpää (siirryt toiseen palveluun). Facebook julkaisi tiistaina työkalun (siirryt toiseen palveluun), jonka avulla käyttäjät näkevät, mitä tietoja Facebook on heistä kerännyt palvelunsa ulkopuolelta. Facebookin ulkopuolinen toiminta -ominaisuus paljastaa, mitkä sovellukset ja verkkosivut jakavat tietoja toimistasi somejätille.

Facebook esitteli ominaisuuden jo vuonna 2018, kun yhtiö vakuutteli Cambridge Analytica -kohun keskellä ottavansa käyttäjiensä yksityisyyden tosissaan. Tuolloin työkalu kulki nimellä Tyhjennä historiasi (Clear History). Viime vuonna palvelu tuli käyttöön muutamassa maassa Facebookin ulkopuolinen toiminta -nimellä. Tiistaina kaikki 2,5 miljardia Facebookin käyttäjää sai mahdollisuuden nähdä ja jossain määrin hallinnoida Facebookille valuvia tietojaan.

Mitä tietoja Facebook sitten saa muilta sovelluksilta ja sivustoilta? Yhtiö listaa esimerkkejä tilanteista, joista tietoa kertyy:

Avaat sovelluksen

Kirjaudut sovellukseen Facebook-tunnuksillasi

Vierailet verkkosivuilla

Teet haun verkkosivuilla

Lisäät tuotteen toivelistalle tai ostoskoriin

Teet ostoksen tai lahjoituksen

Nämä tiedot Facebook siis saa muilta yhtiöiltä. Miksi?

Facebook on valjastanut useilta nettisivuilta löytyvän jakonappinsa tiukasti datan keräämiseen. Samaan aikaan yhtiö on tehnyt rajoituksia muihin jakotapoihin. Jos sovellus tai sivusto haluaa, että sen käyttäjät voivat helposti jakaa kuuntelemansa kappaleen tai lukemansa artikkelin, sen täytyy lisätä alustalleen Facebookin jakonappi.

Eli samalla, kun sovellukset ja sivustot ovat jakonapilla sujuvoittaneet käyttökokemusta, ne ovat päätyneet jakamaan käyttäjiensä tietoja Facebookille.

Ja Facebook haluaa tietoja, koska niiden avulla voidaan kohdistaa entistä paremmin mainoksia. Samalla palvelun ulkopuolinen data kertoo yhtiölle, kuinka hyvin sen kohdennukset ovat toimineet.

Facebook avaa kuviota näin:

Jane ostaa kengät verkkokaupasta. Verkkokauppa jakaa tämän tiedon Facebookille. Facebook tallentaa tiedon Facebookin ulkopuolella tehtyjen toimintojen kansioon. Nyt Facebook tietää, että Jane vieraili verkkokaupassa ja että Jane teki ostoksen verkkokaupassa. Myöhemmin Jane näkee mainoksen 10 prosentin alennuksesta kyseessä olevaan verkkokauppaan.

Facebookin voi eristää, mutta helppoa se ei ole

Facebookin tiedonkeruu on vakuuttavaa tai pelottavaa riippuen näkökulmasta. Esimerkiksi omalta listaltani löytyi yhteensä 32 sovellusta tai sivustoa, jotka ovat jakaneet toimintani Facebookille viimeisen puolen vuoden aikana.

Käytän tietokoneeni selaimessa Facebook Container -lisäosaa (siirryt toiseen palveluun), joka eristää Facebookin muusta selailusta. Se siis estää sivustoja lähettämästä Facebookille juuri kyseessä olevia ulkopuolisia toimintoja.

En ole asentanut puhelimeeni Facebook-sovellusta, vaan käytän palvelua selaimen kautta. Tätä selainta en käytä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Puhelimessani on Instagram, mutta se on rekisteröity eri sähköpostiosoitteella kuin Facebook-tilini. Whatsapp-numeroani en ole koskaan jakanut Facebook-sivustolle, enkä ole koskaan kirjautunut toiseen palveluun Facebook-tunnuksillani.

Mutta. Helpottaakseni elämääni olen mennyt asentamaan puhelimeeni Facebookin Messenger-sovelluksen. Ja sen takia 32 sovellusta ja sivustoa ovat jakaneet toimintani Facebookille.

Halu näyttää minulle paremmin kohdistettuja mainoksia on ilmeisen suuri.

Facebookin uusi työkalu antaa käyttäjälle mahdollisuuden poistaa palvelun ulkopuolelta kertyneet tiedot. Työkalu löytyy seuraavaa polkua pitkin: Asetukset -> Facebook-tietosi -> Facebookin ulkopuolinen toiminta. Facebook.com

Uutisvahti lopettaa tietojen jakamisen Facebookille

Tietojani Facebookille ovat kertoneet muun muassa New York Times, Helsingin Sanomat, Spotify ja Wolt. Myös Ylen Uutisvahti-sovellus löytyy listalta.

Uutisvahdin kautta Facebook on saanut tietää, milloin olen käynnistänyt sovelluksen ja milloin olen lukenut uutisia sovelluksen kautta. Se mitä uutisia olen lukenut, ei ole välittynyt Piilaaksoon.

Uutisvahdista tiedot ovat siirtyneet Facebookille juuri jakonapin kautta. Ilman sitä käyttäjien olisi erittäin työlästä jakaa lukemiaan uutisia sovelluksesta.

Jatkossa Facebook ei kuitenkaan saa kerättyä enää tietoa Uutisvahdin käytöstä. Uutisvahdin kehittäjät ovat rakentamassa uutta tapaa toteuttaa uutisten jakaminen.

Muutoksen tarkoituksena on parantaa Uutisvahdin käyttäjien yksityisyyden suojaa.

Edes tilin poistaminen ei lopeta tietojesi keruuta

Facebookin keräämän tiedon määrä on valtava, ja sitä kahlatessa herää kysymys, kuinka toimiva ratkaisu Facebookin tarjoama läpinäkyvyys on. Miten paljon selkeämpi kuva kertyneistä tiedoista käyttäjälle jää tuhansia tapahtumarivejä selatessa? Nyt Facebook dumppaa tiedot käyttäjän syliin ja toteaa, että päättele siitä, millä tolalla yksityisyyden suojasi on.

Ulkopuolisen toiminnan -lokeja lukiessa helposti myös unohtuu, että kyseessä on vain pieni osa Facebookin keräämistä tiedoista. Kuumottavaksi kuva muuttuu, kun ihmisen Tinder-selailut ja taksimatkat yhdistetään tapahtumiin, joihin hän on ilmoittanut osallistuvansa Facebookissa.

Jos tämä saa olon tuntumaan epämiellyttävältä, Facebook tarjoaa mahdollisuuden poistaa omia tietoja palvelustaan. Tietojen poistaminen ei kuitenkaan tarkoita, että sovellukset ja sivustot lopettaisivat tietojen jakamisen Facebookille. Tämä jatkuu halusit tai et.

Sen sijaan voit säätää tilisi asetuksia niin, että jatkossa Facebookin ulkopuolisista tekemisistäsi kerättyjä tietoja ei yhdistetä sinun tiliisi. Tiedot kerätään, mutta niitä ei käytetä mainosten kohdistamiseen, sinulle.

Facebook-tilin poistaminen ei myöskään lopeta tietojen keräämistä. Silloin Facebook vain luo sinusta varjoprofiilin. Ja sen profiilin tietoja sinulla ei ole oikeus hallinnoida senkään vertaa.

Ainoa tapa välttää Facebookin seuranta, on lopettaa internetin käyttö.

Lue myös:

Analyysi: Facebook osoitti, että emme edes tiedä, mistä meidän pitäisi olla huolissamme