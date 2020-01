Toimittajamme Edinburghissa: Brexit-päivä on Skotlannissa surun päivä, monet ovat myös vihaisia

EDINBURG Skotlannille Britannian EU-ero on surullinen päivä, mutta monet ovat myös vihaisia. Näin tämän päivän merkitystä luonnehti Skotlannin kansallispuolueen puheenjohtaja Nicola Sturgeon aamulla täällä Edinburghissa pitämässään puheessa. Samalla hän vaati, että Skotlannin on saatava järjestää uusi kansanäänestys itsenäisyydestä joko tämän tai ensi vuoden aikana.

Sturgeon on kuin sitkeä terrieri, joka puree jatkuvasti Britannian pääministerin Boris Johnsonin housunlahjetta. Taitavana ja voimakastahtoisena poliitikkona Sturgeon näkee, että brexit on tilaisuus toteuttaa kansanpuolueen haave itsenäisestä Skotlannista. Esteenä unelman toteuttamiselle on pääministeri Johnson, joka ei anna skoteille lupaa uuden kansanäänestyksen järjestämiselle.

Johnson haluaa pitää Yhdistyneen kuningaskunnan yhtenäisenä ja korostaa, että vuoden 2014 kansanäänestyksessä skotit torjuivat itsenäisyyden. Tuolloin itsenäisyysmieliset sanoivat, että kansanäänestys järjestetään vain kerran sukupolvessa.

Sturgeonin johtama SNP puolestaan painottaa, että tilanne on muuttunut nyt, kun Britannia eroaa Euroopan unionista. Skottien enemmistö äänesti EU-jäsenyyden puolesta ja joutuu nyt eroamaan unionista vastoin tahtoaan. SNP myös katsoo, että sillä on vahva mandaatti kansalta kansanäänestyksen järjestämiseen. Skotlannin vihreiden tuella puolue ajoi alueparlamentissa läpi päätöksen, jonka mukaan kansanäänestys pitäisi järjestää. Lisäksi puolue voitti Britannian joulukuun parlamenttivaaleissa 48 kansanedustajanpaikkaa. Se on merkittävä enemmistö, sillä Skotlannista valitaan 59 kansanedustajaa Britannian parlamenttiin.

Skotlannin terrierin räksytys ei kuitenkaan tehoa konservatiivipääministeri Johnsoniin, joka ei aio antaa lupaa uudelle itsenäisyysäänestykselle. Sturgeon kuitenkin laskee, että Johnsonin tiukka kanta nostaa itsenäisyyshankkeen kannatusta, koska EU-jäsenyyden kannatus on niin korkeaa Skotlannissa.

Tämän vuoden aikana tämä mittelö on yksi keskeisistä brittipolitiikan taistelutantereista. Pääministeri Boris Johnson pystyy viemään Britanniassa läpi haluamansa brexitin suuren parlamenttienemmistönsä turvin eikä vaalitappion musertamasta Työväenpuolueesta ole konservatiiveille vastusta.

SNP on nyt Britannian todellinen oppositiopuolue ja Sturgeon tietää sen. Puolue on valmis jopa mittauttamaan itsenäisyyden suosion neuvoa-antavassa kansanäänestyksessä, jos sellaisen järjestäminen todetaan lailliseksi. Itsenäisyysmieliset skotit ajavat siis tavoitettaan sitkeydellä, mutta eivät aio lähteä Katalonian tielle järjestämällä laittoman kansanäänestyksen. Kuluneen vuoden aikana kannattaa siis seurata, mitä tapahtuu täällä Skotlannissa.

