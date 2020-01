Suomutunturin hotelliyrittäjä menetti hetkessä kaikki talven asiakkaansa koronaviruksen vuoksi – "Erilaisia muuttujia tulee ja menee, se on vain nieltävä"

Helmikuu on kiinalaisten vilkkain matkailukuukausi, jolloin Rovaniemellä vierailee 5 000 - 10 000 kiinalaista.

Finnairin päätös perua lennot Manner-Kiinaan tuntuu Lapissa, jossa on talvikuukausina tuhansia kiinalaisia.

Hotelli Suomutunturi Kemijärvellä odotti ennätystalvea, huoneet oli myyty kiinalaisryhmille ja muille oli myytävä ei-oota.

Kiinan keskushallinnon päätös kieltää kiinalaisten ryhmämatkat ulkomaille olikin Suomutunturilla karvaampi isku kuin tiettävästi missään Lapissa.

– Kaikki asiakasvaraukset keväältä on nyt peruttu. Olemme siinä valitettavassa etulinjassa, jossa muutos iskee voimallisimmin, joutuu yrittäjä Kari Tirkkonen toteamaan.

Kiinan keinot koronavirusepidemian taltuttamiseksi hän sinänsä ymmärtää.

Tirkkosen hotelliin olisi tullut helmi-maaliskuussa noin 1500 kiinalaista. Heidän oli tarkoitus viipyä kahdesta kolmeen yötä.

Mistään ei tässä ajassa löydy riittävästi korvaavia turisteja vaikka heitä alettiin etsiä saman tien.

– Pidimme viime sunnuntaina ensimmäisen palaverin, halpuutimme hintoja ja aloitimme mainoskampanjat sosiaalisessa mediassa, Tirkkonen kertoo.

Hänen toivonsa onkin nyt siinä, että muualta Suomesta halutaan paeta mustaa talvea Kemijärven kinosten keskelle.

Tirkkosta on koeteltu ennenkin. Syksyllä 2015 hotelli Suomutunturi kärsi tuntuvia vahinkoja tulipalossa. Yrittäjää vastaan nostettiin syytteet törkeästä petoksesta ja sähköturvallisuusmääräysten rikkomisesta. Lapin käräjäoikeus hylkäsi syytteet.

Monissa liemissä keitetty hotelliyrittäjä ei vaikuta lamaantuneelta nytkään.

– Tämä on sellaista että erilaisia muuttujia tulee ja menee. Jotkut ovat sellaisia, että niihin ei voi itse vaikuttaa. Se on vain nieltävä.

"Jonain päivänä tämä on ohi"

Finnairin perjantainen päätös perua reittilennot Manner-Kiinaan tarkoittaa, että Kiinasta ei tule nyt yksittäisiäkään matkaijoita. Rovaniemelle noin puolet kiinalaisturisteista tulee omin neuvoin, arvioi Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen.

Aiemmin kerrottiin, että noin tuhat ryhmämatkalaista on perunut tulonsa Rovaniemelle tai etsii matkalle uutta ajankohtaa.

– Emme kuitenkaan missään tapauksessa ole kiinalaisten varassa, Kärkkäinen toteaa.

Talvikauden rekisteröidyistä yöpymisistä koko Lapissa noin 5 prosenttia on kiinalaisten nimissä. Rovaniemellä osuus on isompi, noin 13 prosenttia. Tulonmenetyksiä on tiedossa myös Inarin, Saariselän ja Kemin seudulla.

– On kuitenkin tärkeää, että epidemia saadaan hallintaan. Varmaan tämä yrittäjiä kirpaisee, mutta näkymä täytyy olla kaukana horisontissa. Jonain päivänä tämä on ohi.

Kärkkäinen uskoo että lappilaiset matkailuyrittäjät sovittelevat ja joustavat löytääkseen uuden ajankohdan matkansa peruneille kiinalaisryhmille joko kesällä tai ensi talvena. Samaan aikaan Finnair reitittää uudelleen tai aikaistaa tuhansien Lapissa olevien kiinalaisten paluulentoja Kiinaan.

Kiinalaisturistit ovat vain osa Lapin kävijöistä ja enemmän Kärkkäinen miettiikin, viekö koronavirusepidemia ylipäätään halun matkustaa.

– Miten se vaikuttaa matkustusintoon, jos lentokentillä pyöriminen jännittää. Sitä kyllä seurataan tarkasti.