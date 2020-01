Nolo virhe ulkoministeriössä – viestintäjohtajan haku meni loppusuoralla uusiksi

Ulkoministeriöön on etsitty uutta viestintäjohtajaa koko syksyn ja talven. Tällä viikolla koko homma meni pipariksi, kun nimityksen viimeistelyvaiheessa huomattiin, että hakuilmoitukseen oli pujahtanut pieni muotovirhe.

Ulkoministeriön henkilöstöjohtajana vielä tänään toiminut Pirjo Tulokas pahoittelee noloa tilannetta.

– Näin meille on käynyt ja tämä on tietysti ollut minun vastuullani. En ole sitä viranhaun avaamista vahtinut kunnolla ja sinne hakuilmoitukseen on putkahtanut muotovirhe. Meillä ei ole nyt muuta vaihtoehtoa kuin avata viranhaku uudelleen, Tulokas toteaa.

Oikeuskanslerinvirasto havaitsi nimitysasian käsittelyn viime metreillä, että hakuilmoituksesta oli jäänyt pois vaatimus johtajakokemuksesta.

Pirjo Tulokas siirtyy huomenna uuteen tehtävään, ulkoministeriön hallintojohtajaksi. Nimityksestä kerrottiin torstaina valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Viestintäjohtajan lisäksi ulkoministeriöön etsitään nyt uutta henkilöstöjohtajaa.

Tulokas ennakoi, että ikävää tilannetta ratkotaan ulkoministeriössä maanantaina. Viestintäjohtajan ja henkilöstöjohtajan virat laitetaan hakuun ja ylimenokauden ajan tehtäviä hoidetaan viransijaisvoimin.

Ulkoministeriön edellinen viestintäjohtaja Jouni Mölsä siirtyi syyskuun alussa tasavallan presidentin viestintäpäällikköksi ja kabinetin jäseneksi.