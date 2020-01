Australian pääkaupunkiin julistettiin hätätila maastopalojen takia – Ankara kuumuus ja kovat tuulet ovat palanneet

Australian pääkaupunkiin Canberraan on julistettu hätätila seudulla riehuvien maastopalojen takia. Kaupungin eteläreunalla palo on niellyt ainakin 21 500 hehtaaria maastoa.

Suuret maastopalot Canberran alueella ovat olleet suhteellisen harvinaisia. Edellisen kerran kaupunkiin julistettiin hätätila maastopalojen takia vuonna 2003.

Nyt riehuvan palon kerrotaan syttyneen sotilashelikopterin laskeutumisvalosta.

Canberran eteläisten esikaupunkien asukkaita on kehotettu joko poistumaan alueelta tai ryhtymään aktiivisesti suojaamaan kotejaan tulelta.

Tulipalorintama Tharwan kaupungin lähellä, 30 km Canberrasta. Mick Tsikas / EPA

Palon sammutustyötä vaikeuttavat erittäin kuuma, selvästi yli 40 asteen lämpötila sekä voimakas tuuli.

Australiaa ovat riivanneet valtavat maastopalot koko eteläisen pallonpuoliskon kesän ajan. Syyskuusta lähtien paloissa on tuhoutunut noin 120 000 neliökilometriä maastoa. Ala on kolmasosa Suomen pinta-alasta. Paloissa on kuollut 33 ihmistä ja 2 500 asuintaloa on tuhoutunut.

Luonnontieteilijät ovat laskeneet, että palot ovat tappaneet miljardi luonnoneläintä.

Sääennusteen mukaan erittäin kuuma ja tuulinen sää jatkuu Kaakkois-Australiassa vielä lauantaina. Etelästä on lähestymässä sadealue, joka levittäytyy ainakin rannikkoseuduille lauantai-illan ja sunnuntain aikana.

Lähteet: Reuters, AP