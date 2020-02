Herätys: Brittien taival EU:ssa päättyi, moottoripyöräily on vaarallista, Facebook seuraa sinua palvelun ulkopuolellakin

Britannia erosi EU:sta viime yönä

Pitkä brexit-saaga on viimein loppu: Britannia irrottautui Euroopan unionista viime yönä. Lontoossa oli yöllä EU-eroa kannattavia ja sitä vastustavia mielenosoituksia. Katso Ylen suoraa lähetystä aiheesta kello 9:stä alkaen ja lue uusimmat käänteet samasta jutusta.

Moottoripyöräilijöitä on kahdenlaisia: heitä, jotka ovat kaatuneet – ja heitä, jotka eivät vielä ole

MP-messuilla Helsingissä turvallisuus ei ole tänä vuonna pääteemana. Alan messuilla uutuspyörät ja mallit kuuluvat edelleen yhteen. Jari Kovalainen / Yle

Moottoripyöräilijä tietää, että prätkällä ajo on vaarallista. Moni moottoripyörällä kuollut ei olekaan moottoripyöräilijä. Joka viidennellä kuolleella ei ole ollut moottoripyörään oikeuttavaa ajokorttia. Tyypillisin moottoripyöräonnettomuudessa kuollut on 33-vuotias mies, joka suistuu tieltä ja törmää esteeseen kovalla vauhdilla. Naisia kuolleiden joukossa on vain harvoin.

Facebook paljastaa, miten yhtiö seuraa sinua palvelun ulkopuolella

Facebook kerää tietoja, vaikka käyttäjä olisi kirjautunut palvelusta ulos. Henrietta Hassinen / Yle

Facebook kerää sinusta tietoja koko ajan. Ei vain silloin, kun jaat palvelussa lomakuvia tai kommentoit ystäviesi julkaisuja. Koko ajan. Myös silloin, kun olet sulkenut sovelluksen tai kirjautunut ulos facebook.comista. Facebook julkaisi tiistaina työkalun, jonka avulla käyttäjät näkevät, mitä tietoja Facebook on heistä kerännyt palvelunsa ulkopuolelta.

Trump voi huokaista helpotuksesta

Edustajainhuoneen puheenjohtaja Nancy Pelosi (dem.) ja senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell. Erin Schaff / EPA

Presidentti Donald Trumpin virkarikosoikeudenkäyntiin ei ole tulossa uusia todistajia tai todisteita. Republikaanienemmistöinen senaatti hylkäsi äänin 51–49 demokraattien vaatimukset saada uusia todisteita senaatin nähtäväksi. Uusista todistajista erityisesti Valkoisen talon entinen turvallisuusneuvonantaja John Bolton olisi ollut kiusallinen Trumpille. Hän on juuri kirjoittanut kirjan presidentin Ukrainaa koskevasta päätöksenteosta.

Tänään sataa taas monin paikoin

Ilmatieteen laitos

Tänään sataa lunta, räntää ja vettä aamusta alkaen. Päivällä lounaasta saapuu voimakkaampi sadealue, jonka sade tulee lounaassa vetenä, mutta muuttuu iltaa kohti sisämaassa lumeksi. Pohjanmaan seudulta Keski-Suomen kautta kaakkoon ulottuvalla alueella lunta kertyy lauantain aikana 5-10 senttimetriä.

