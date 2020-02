Analyysi: Vapauden hurmaan herännyt brexit-Britannia voi pian kaivata EU-kahleitaan – maailmankaupan jätit voivat tarjota yksinäiselle kylmää kyytiä

Puolelle kansasta brexit on ilon hetki.

Britannia on altavastaaja esimerkiksi Yhdysvaltojen tai Kiinan kanssa käytävissä kauppaneuvotteluissa, kirjoittaa Ylen Britannian-toimittaja Pasi Myöhänen.

Britannia heräsi tänään ensimmäiseen aamuunsa EU:n ulkopuolella.

Puolelle kansasta kyseessä on ilon päivä. Britannian pääministeri Boris Johnson lupaa nyt maalle “uutta aamunkoittoa”.

– Tämä on hetki, jolloin esirippu nousee ja edessä on uusi näytös. Tämä on todellisen kansallisen uudistumisen ja muutoksen hetki, Johnson runoili videoviestissään. (siirryt toiseen palveluun)

BBC:n haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) EU-eroa kannattanut mies oli innoissaan siitä, että hän voi nyt ensimmäistä kertaa tuntea, millaista on asua “itsenäisessä Britanniassa”, joka on oman kohtalonsa herra.

Monien eron kannattajien mielessä Brysselin luomat kahleet katkeavat vuoden lopussa umpeutuvan siirtymäajan päätteeksi. Sen jälkeen Britannian leijona päästetään häkistään ja se voi rynnistää uuteen uljaaseen tulevaisuuteen.

Britannia käy yksin jättejä vastaan

Britannia kokee nyt “todellisen muutoksen “ sanoi pääministeri Johnson – ja se on kiistatonta. Kokonaan toinen kysymys on se, onko muutos parempaan vai huonompaan.

Yksi suurimmista paradokseista Britannia EU-erohaaveissa on se, että Britannia erkautuu maailman suurimmasta kaupparyhmittymästä käydäkseen enemmän “vapaata kauppaa”.

Britannian entinen EU-lähettiläs Ivan Rogers kritisoi ankarasti sitä (siirryt toiseen palveluun), etteivät EU-eromieliset tunnu ymmärtävän kansainvälisen kaupan perusperiaatteita.

Mitä vapaammin valtioiden välinen kauppa soljuu, sitä enemmän seurataan yhteisiä pelisääntöjä, vaikkapa Brysselin parjattua sääntelyä.

Kun Britannia ryhtyy nyt neuvottelemaan uusia kauppasopimuksiaan, se on keskikokoisena maana altavastaaja esimerkiksi Yhdysvaltojen tai Kiinan kanssa käytävissä neuvotteluissa

EU-säännöistäkään ei päästä. Unionin kanssa käytävässä kaupassa Britannia joutuu edelleen noudattamaan EU:n sääntöjä, joista maa ei ole enää päättämässä. Paikka neuvottelupöydässä ja esimerkiksi veto-oikeus tärkeissä kysymyksissä on mennyttä.

Britannian velvoitteet EU:n budjettia kohtaan pysyvät siirtymäajan eli vuoden loppuun saakka ennallaan. Olivier Hoslet / EPA

Katumamieltä saatetaan joutua odottamaan

Britannian tie lienee paljon kivisempi kuin moni EU-eron kannattaja kuvittelee. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö brexit-Britannia voi päihittää asiantuntijoiden pessimistisiä arvioita.

Toki maa olisi voinut menestyä myös EU:n jäsenenä.

Kun Britannian ja EU:n tiet nyt erkanevat, on pian vaikea arvioida sitä, mitä tulevaisuus jäsenenä olisi voinut olla. Britannian EU-eromielinen lehdistö ei ainakaan julkaise mahdollisia todisteita brexitin haitoista.

Siksi kirkastumisen hetkeä, jolloin Britannia kollektiivisesti tajuaisi tehneen virheen ja pyrkisi takaisin unionin huomaan, on turha odottaa lähitulevaisuudessa.

EU-mieliset haaveilevat uudesta jäsenyydestä

– Me löydämme nyt lihakset, joita emme ole käyttäneet vuosikymmeniin – itsenäisen ajattelun ja toiminnan voiman, maalaili pääministeri Johnson eilisillan viestissään.

Vaikka Britannian EU-eromielisten pullistelu saattaa ärsyttää monia, olisi maan hyvä pitää ovensa auki, kuten brexitiä vastustanut kansanosa nyt toivoo.

Britannia saattaa vielä haluta takaisin EU:n jäseneksi, vaikka siihen voikin mennä vuosia tai vuosikymmeniä. Silloin sekä unioni että Britannia voivat olla aivan toisenlaisia.

“Älkää unohtako meitä” anoivat EU-myönteiset aktivistit, jotka heijastivat viestinsä ja EU-tähden Doverin valkoiseen kallioon Manner-Euroopan nähtäväksi.

“Pitäkää EU -tähdestämme huolta.“

