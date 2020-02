Entinen pääministeri Esko Aho: Suomen vaikutusvalta EU:ssa pienenee brexitin vuoksi

Ahon mukaan Suomella on paljon samankaltaisia intressejä Britannian kanssa.

Entinen pääministeri Esko Aho (kesk.) pitää brexitiä tappiona Suomelle. Aho oli pääministerinä, kun Suomi liittyi EU:hun vuonna 1995.

– Meidän vaikutusvaltamme unionissa on Britannian lähdön jälkeen pienempi. Se johtuu yksinomaan siitä, että meillä on niin paljon samankaltaisia intressejä Britannian kanssa. Olemme erittäin paljon ulkomaankaupasta riippuvainen maa. Britannian kanssa käytävä kauppa on ollut isoa kannaltamme, Aho sanoi Ylen Ykkösaamussa.

Ahon mukaan yhteisiä intressejä on myös monilla muilla alueille, kuten tieteessä ja teknologiassa.

– On selvää, että kun samankaltaisilla intresseillä varustettu iso maa lähtee pois, se on tappio Suomelle.

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.) ei ole samaa mieltä Ahon kanssa.

– En jaa tulkintaa. Toki tunnistan hyvin sen, että Suomelle tärkeä kumppani lähtee. Vaikutusvallassa on kuitenkin lopulta kyse siitä, että pitää vaikuttaa. On kysymys siitä, millä tavalla Suomi toimii osana unionia ja kuinka aktiivinen Suomi on, Tuppurainen sanoi Ylen Ykkösaamussa.

Tuppuraisen mukaan pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitusohjelmaan on kirjattu, että Suomi on aktiivinen jäsenmaan unionin eturivissä.