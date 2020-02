Jännityskirjailija Mary Higgins Clark on kuollut 92-vuotiaana

Yhdysvaltalainen kirjailija Mary Higgins Clark on kuollut. 92-vuotias Clark menehtyi perjantaina Floridassa, vahvisti kirjailijan kustantaja Simon & Schuster tviitissä.

Clark on yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä jännityskirjailijoista. Pelkästään Yhdysvalloissa hänen kirjojaan on myyty yli 100 miljoonaa kappaletta, uutistoimisto AFP raportoi. Clarkin teoksia on käännetty 35 kielelle ja hän on luettu kirjailija myös Suomessa.

Clarkin ajoi kirjailijan uralle perhetragedia, kun hänen miehensä menehtyi yllättäen sydänkohtaukseen. Clarkista tuli 35-vuotiaana leski ja viiden lapsen yksinhuoltaja.

Clark yritti elättää perhettään myymällä kustantajille lyhyitä kertomuksia ja radiolle kuunnelmia. Uutistoimisto AFP:n mukaan aloitteleva kirjailija ehti saada 40 hylkäyskirjettä ennen kuin tärppäsi.

Läpimurtonsa Clark teki vuonna 1975 teoksellaan Missä ovat lapset? Tätä seurannut Vaanivat silmät nousi sekin myyntimenestykseksi tehden kirjailijasta miljonäärin ja luottonimen jännityskirjojen ystävien keskuudessa.

Sukujuuriltaan irlantilainen Clark syntyi ja kasvoi New Yorkissa. Ennen kuolemaansa hän asui pitkään Saddle Riverissä New Jerseyssä.

