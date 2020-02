Haavisto Britannian EU-erosta: Surun päivä, menetys – Ulkoministeri pelkää uutta kriisiä vuoden päästä

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) sanoo, että Suomelle Britannian lähtö Euroopan unionista on menetys.

Britannia erosi EU:sta viime yönä railakkaan juhlinnan, haikeiden hyvästien ja mielenosoitusten siivittämänä.

– Suhteemme ei tule olemaan koskaan niin läheinen kuin se on nyt ollut. Siinä mielessä tämä on surun päivä, Haavisto valitteli Ylen Aamun Brexit-erikoislähetyksessä lauantaina.

– Britannia on ollut Suomelle tärkeä kumppani taloudessa ja sääntöjen noudattamisen kulttuurissa. Meillä on ollut hyvin paljon samoja näkemyksiä EU:n kehityksestä myös Britannian kanssa, hän perusteli.

Suurin brexit-asia on tänä vuonna EU:n ja Britannian uudesta suhteesta neuvotteleminen. Jos Britannia ei hae siirtymäajalle jatkoa, runsaassa puolessa vuodessa pitäisi neuvotella uusi kauppasopimus ja ratkaista lukuisat auki olevat kysymykset esimerkiksi tiedonvaihdosta, lentoliikenteestä ja lääkkeiden tarkastuksista.

Haaviston mukaan Suomen hallitus toivoo nopeaa etenemistä.

– Voimme yhä päätyä sopimuksettomaan brexitiin, eli 11 kuukauden jälkeen todetaan, että ei saatu aikaan sopimuksia. Kauppa ei kulkisi ja ihmisten liikkuvuuteen tulisi vaikeuksia. Tätä ei toivota.

– Kauppaneuvottelijat sanovat, että tarvitaan kolmesta viiteen vuotta. Keskeisiä asioita voidaan toivottavasti sopia, mutta riskit ovat suuret, että vuoden päästä ollaan jälleen kriisitunnelmissa sen vuoksi, että kaikessa ei ole saatu sopimuksia aikaan, Haavisto pelkää.

Saksan ja Ranskan merkitys EU:ssa kasvaa

Haavisto sanoo, että Britannian lähtö kasvattaa Saksan ja Ranskan merkitystä EU:ssa.

Haavisto arvioi, että Britannian viimeöinen EU-ero näkyy monella tavalla unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Hän muistuttaa, että Britannialla on siirtomaahistoriansa takia hyvin läheiset suhteet moniin maihin Aasiassa ja Afrikassa.

– On varmaan selvää, että ranskankielisen Afrikan merkitys nousee Ranskan vuoksi Euroopan unionille, ehkä myös Latinalaisen Amerikan, koska Espanja pitää sitä enemmän esillä, Haavisto ennakoi.

Britannia suuntautuu joko EU:hun tai Yhdysvaltoihin

Haavisto pitää mahdollisena, että Britannian painoarvo globaaleissa kysymyksissä voi nousta, koska maa voi päättää lähteekö se Yhdysvaltain vai EU:n linjalle.

Haavisto muistuttaa, että britit eivät ole kuitenkaan enää kaikissa pöydissä, joissa EU:n jäsenmaat voivat kysymyksiä pohtia.

– Kyllä siinä menetetäänkin vaikutusvaltaa, hän huomauttaa.

Haavisto toivoo, että yhteistyö EU:n ja Britannian kanssa jatkuu tiiviinä Iranin ja Kiinan kaltaisissa vaikeissa kysymyksissä. EU:ta on arvosteltu heikkoudesta, kun Iranin ja Yhdysvaltojen välit kiristyivät.

– Iran- ja Kiina-politiikka ovat sellaisia, joissa Yhdysvalloilla on hyvin kova linja. EU on etsinyt linjaa, jossa dialogi säilyy eikä luoda uusia viholliskuvia tarpeettomasti. Tässä Britannia tulee pelaajaksi, joka joko tekee yhdessä EU:n kanssa tai suuntautuu Yhdysvaltoihin päin, Haavisto sanoo.

Hän uskoo silti, että Iran-kysymyksessä Saksan, Ranskan ja Britannian yhteistyö tulee jatkumaan.

EU:n pakotepolitiikka voi heiketä

Brexitin on pelätty heikentävän myös EU:n pakotepolitiikkaa, jota on käytetty muun muassa Venäjää vastaan. Britannialla on ollut siinä merkittävä rooli.

Haavisto myöntää, että EU:n pakotepolitiikka ei ole välttämättä enää niin merkittävä poliittinen välinen kuin se on ollut.

Pakotepolitiikkaa vaikeuttaa Haaviston mukaan se, että tähän asti on pitänyt löytää yhteinen sävel EU:n ja Yhdysvaltain välillä, nyt mukaan tulee vielä Britannia.

– Mutta on myös yhteisiä intressejä, jotka tulevat olemaan EU:n, Yhdysvaltain ja Britannian välillä siitä huolimatta, että ollaan eriseuraisia kaupassa ja vapaassa liikkuvuudessa, hän sanoo.

– Totta kai riskit ovat suuret, että ajaudutaan eri teille.

