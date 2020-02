Herätys: USA:n esivaalit alkavat, digitalisoituminen on totta, kissantappovideon pitkä häntä, sää jatkuu epävakaisena

Gary He / EPA

Yhdysvaltain keskilännessä sijaitseva Iowa aloittaa huomenna maanantaina esivaalikiertueen, jonka aikana selviää, kenestä tulee demokraattien ehdokas marraskuun presidentinvaaleihin. Gary He / EPA

Yhdysvaltain esivaaliralli käynnistyy huomenna Iowasta – Näin demokraatit valitsevat Trumpille vastustajan

Ketkä ovat demokraattien tärkeimmät presidenttiehdokkaat? Koska esivaalien voittaja on selvillä? Mikä on supertiistai, entäs superdelegaatti? Koostimme olennaisimmat asiat Yhdysvaltain esivaalikeväästä.

Ensimmäinen koronaviruskuolema Kiinan ulkopuolella

Hoito- ja turvallisuushenkilöstöä Quezonin sairaalassa Filippiineillä. Rolex Dela Pena / EPA

Filippiineillä on vahvistettu ensimmäinen koronavirukseen liittyvä kuolemantapaus Kiinan ulkopuolella, kun Kiinan Wuhanista kotoisin oleva 44-vuotias mies kuoli viruksen aiheuttamaan keuhkokuumeeseen. Manner-Kiinassa on nyt ainakin 14 400 vahvistettua tartuntaa ja virukseen on kuollut ainakin 304 ihmistä.

“Työ digitalisoituu” on tyhjä hokema – se tapahtui jo

Sairaanhoitaja Anni Kaplas jätti vakityöt ja tekee keikkatyötä varaten kännykällä vuoronsa. Markku Pitkänen / Yle

Kutakuinkin jokainen suomalainen käyttää työssään digitaalisia sovelluksia, kertoo Tilastokeskuksen työolotutkimus. Tavallisinta on käyttää työssä esimerkiksi pikaviestipalveluita. Yli puolet palkansaajista kokee digitalisaation lisänneen työn tehokkuutta ja nopeatempoisuutta. Mutta samaan aikaan runsas kolmannes pitää digisovelluksia riesana: heistä ne vain lisäävät työn kuormittavuutta.

Auton pesukerrat lisääntyvät, kun kuukausimaksulliset autopesulat valtaavat markkinoita

Ympäristöasiantuntija toppuuttelee liiallista pesuintoa. Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Suomeen on rantautunut kiinteään jäsenmaksuun perustuva autopesulapalvelu. Kuukausisopimuksen tehneet asiakkaat tasaavat sään vaikutusta kysyntään. Esimerkiksi tämä talvi on ollut hyvin haastava autopesuloille. Sopimusasiakas pesettää autoaan jopa 12 kertaa enemmän kuin muut suomalaiset.

Koko Suomen opiskelijana suututtanut Teemu Mäki korostaa teoksissaan myötätuntoa

Teemu Mäki aloitti uransa kuvataiteilijana. Nykyään hän lisäksi ohjaa, valokuvaa ja kirjoittaa esseitä, runoja, draamaa ja librettoja. Hän on opiskellut myös kuvataiteen tohtoriksi ja toiminut viisi vuotta professorina Taideyliopistossa. Jari Kovalainen / Yle

Kulttuurivieras, taiteilija Teemu Mäki tuli tunnetuksi kissantappovideosta. Nykyään hän on monipuolinen taiteilija, joka pohtii teoksissaan onnellista elämää. Silti hän saa yhä vihapostia.

Epävakainen sää jatkuu

Ilmatieteen laitos

Lumisateet siirtyvät tänään itään sekä pohjoiseen ja lunta kertyy viiden senttimetrin molemmin puolin. Etelässä on lauhaa ja sataa tihkua. Länsirannikolla on suurelta osin poutaa ja aurinkokin voi näyttäytyä. Illemmalla sää poutaantuu myös etelässä.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.