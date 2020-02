Koronavirus on valtava sokki maailmantaloudelle

Suurin osa Kiinan vilkkaimmista teollisuustuotannon alueista on pysähdyksissä epämääräisen ajan.

Koronaviruksen taltuttamiseen käynnistetyt toimet eri maissa vaikuttavat rajusti maailmantalouteen. Vaikutus on suurin viruksen syntymaassa Kiinassa, joka on viime vuosina toiminut maailmantalouden kasvun moottorina.

Kiinassa on parhaillaan käynnissä uudenvuoden juhla, joka on perinteisesti ollut kansalaisten tärkeintä ostosaikaa. Nyt tämä kaupankäynnin sesonki hiipuu, kun lukemattomat liikkeet ovat kiinni, eivätkä ihmiset Kiinan suurkaupungeissa uskalla kulkea kaupungilla tartunnan pelossa.

Kiinan hallitus on määrännyt, että uudenvuoden lomakautta pidennetään viikolla 14 maakunnassa tartuntariskin vähentämiseksi. Nämä maakunnat tuottavat 69 prosenttia maan bruttokansantuotteesta. Toistaiseksi ei tiedetä, jatkuuko pakkoloma vieläkin kauemmin.

Suuri osa väestä on poissa töistä esimerkiksi Guangdongissa, joka on Kiinan vientikaupan keskus ja Shanghaissa, jossa on maan suurin satama.

Valtava määrä suuria ja pieniä tehtaita on kiinni, mikä alkaa nopeasti vaikuttaa toimitusketjuihin ja kaupan varastoihin ympäri maailmaa.

Kiinan osuus maailmantaloudesta kasvanut nopeasti

Kun vuonna 2003 Kiinasta levisi sars-virusepidemia, sen arvioidaan aiheuttaneen 40 miljardin dollarin kustannukset ja alentaneen maailmantalouden kasvua 0,1 prosenttiyksikköä. Epidemian saaminen hallintaan vei muutamia kuukausia.

Uutiskanava CNBC:n (siirryt toiseen palveluun) haastattelemat asiantuntijat lähtevät ajatuksesta, että koronaepidemia vaikuttaa vielä ainakin koko helmikuun. Tämän perusteella arvioidaan, että koronaviruksen rahalliset vaikutukset ovat maailmanlaajuisesti ainakin kolmin-nelinkertaiset sarsiin verrattuna.

Globaali vaikutus korostuu siksikin, että Kiina on nykyään paljon suurempi vaikuttaja maailmantaloudessa kuin vuonna 2003. Kiinan osuus globaalista bruttokansantuotteesta on nyt 17 prosenttia, kun se vuonna 2003 oli vain neljännes tästä.

Työntekijä raskaita työkoneita valmistavalla Sanyn tehtaalla Kiinassa. Alex Plavevski / EPA

CNBC:n arviossa koronavirus voi pudottaa Kiinan ensimmäisen vuosineljänneksen talouskasvusta kaksi prosenttiyksikköä. Tässä tilanteessa kasvuluku olisi 4,5 prosenttia, mikä on pienin sitten vuoden 1992, kun tilastoja alettiin pitää.

Tuotannon pudotus saattaa olla niin suuri, että se heijastuu myös öljymarkkinoille. Saudi-Arabia yrittää saada öljyntuottajamaiden järjestön Opecin hätäkokoukseen, koska se pelkää öljyn kysynnän romahtavan.

Lamaannus heijastuu ulkomaille

Kiinan ongelmat heijastuvat erityisesti sen naapurimaihin, kuten Etelä-Koreaan, Vietnamiin ja Japaniin. Suurimmat vientimaat kärsivät myös, kun vienti Kiinaan vaikeutuu.

Hongkong, joka tuskin on toipunut syksyn demokratiamielenosoitusten vaikutuksista, on suurimpia menettäjiä. Uutistoimisto Bloombergin mukaan (siirryt toiseen palveluun) sen ensimmäisen neljänneksen talouskasvusta on lähdössä 1,7 prosenttiyksikköä.

Kiinalaiset turistit käyttävät eniten rahaa ulkomailla matkaillessaan, kertoo Bloomberg. Sen on kokenut varsinkin Kiinan erityishallintoalue Macao, jossa suuri elinkeino on uhkapelimatkailu. Nyt käynnissä olevan uudenvuodenjuhlan Kiinasta tulevien matkailijoiden määrä on laskenut 82 prosenttia.

Monet maat rajoittavat kiinalaisten matkailijoiden pääsyä maahan. Tämä kurittaa ankarasti matkailuelinkeinoa. Vuonna 2018 kiinalaiset matkailijat muodostivat 30 prosenttia globaalista matkailutulosta. 163 miljoonaa kiinalaista matkusti tuolloin ulkomaille.

Yhdysvallat ja Australia estävät maahanpääsyä Kiinasta tulevilta matkustajilta

Tullikiistan perintö

Viime vuoden aikana Yhdysvallat ja Kiina syöksyivät kiivaaseen tullikiistaan, jolla oli myös suuret vaikutukset maiden talouteen. Juuri ennen koronaviruksen puhkeamista maat saivat kiistaansa osaratkaisun, joka rauhoitti markkinat ja nosti pörssikursseja.

Yhdysvaltain Kiinaan kohdistamat pakotteet ehtivät kuitenkin vaikuttaa sen verran, että eräät yhtiöt alkoivat siirtää tuotantoaan pois Kiinasta ja etsiä korvaavia toimittajia kiinalaisille alihankkijoilleen. Nämä tekijät ovat alkuvuonna rasittaneet Kiinan taloutta, kertoo Bloomberg (siirryt toiseen palveluun).

Koronavirus on saanut kurssit rajuun laskuun viimeisten kahden viikon aikana esimerkiksi New Yorkin pörssissä.

Kiinan ja Yhdysvaltain tammikuussa tekemän kauppasopimuksen mukaan Kiina ostaa Yhdysvalloista suuren määrän tuotteita.

Kontteja Hongkongin satamassa. Jerome Favre / EPA

Eräät taloustieteilijät pitivät lupauksia ylimitoitettuina jo niiden tekohetkellä. Kiinan uudet vaikeudet saattavat tehdä niistä mahdottomia toteuttaa, kun kysyntä vähenee ja toimitusketjut katkeilevat.

Toistaiseksi on epävarmaa, miten tämä vaikuttaa tehtyyn sopimukseen ja jatkoneuvotteluihin, joiden on määrä alkaa piakkoin.

Koronaviruksella voi olla vaikutusta jopa Yhdysvaltain presidentinvaaliin. Istuva presidentti Donald Trump on pitänyt hyvin toimivaa taloutta vaalivalttinaan. Jos Yhdysvaltain talous joutuu viruksen takia vaikeuksiin, on hänen mahdollisesti aloitettava entistä elvyttävämpi talouspolitiikka.

