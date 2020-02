Pääministeri Johnson väläyttää harkitsevansa väljempää kauppasopimusta Britannian ja EU:n välille

Väljempi sopimus muistuttaisi kauppasopimusta, joka EU:lla on Australian kanssa.

Britannian pääministeri Boris Johnson on avoin harkitsemaan väljempää kauppasopimusta Britannian ja EU:n välille, hallituslähde kertoi lauantaina.

Uutistoimisto Reutersin tavoittaman hallituslähteen mukaan Britannian ja EU:n välisissä kauppaneuvotteluissa on ainoastaan kaksi todennäköistä tulosta: vapaakauppasopimus, jollainen EU:lla on Kanadan kanssa tai väljempi sopimus, jollainen EU:lla on Australian kanssa.

Pääministeri Johnsonin on tarkoitus pitää maanantaina puhe, joka käsittelee Britannian EU-eron jälkeistä kauppapolitiikkaa.

Aikaisemmin lauantaina Johnson kertoi tavoittelevansa siirtymäkauden ajaksi Britannian ja EU:n välille samanlaista vapaakauppasopimusta, joka EU:lla on Kanadan kanssa. Vuodenvaihteen jälkeen britannialaiset yritykset joutuisivat maksamaan vientitulleja myydessään tuotteita EU-maihin.

Johnsonin hallitus on myös ilmaissut suunnittelevansa täysiä tulleja sekä tarkastuksia rajalla, kun EU:sta tuodaan ensi vuoden alusta lähtien tuotteita Britanniaan, The Daily Telegraphin tavoittama hallituslähde kertoi.

Tällä suunnitelmalla pyritään luomaan painetta EU:n suuntaan, kun kauppaneuvotteluita käydään osapuolten välillä.

