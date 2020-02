Kiinan koronatartunnat jyrkässä nousussa – eilisen jälkeen todettu lähes 2 600 uutta tartuntaa

Manner-Kiinassa on nyt ainakin 14 400 vahvistettua tartuntaa.

Kiinan raportoimat koronavirukseen sairastuneiden määrät ovat jyrkässä nousussa. Koko maassa on eilisen jälkeen vahvistettu 2 590 uutta tartuntaa, viranomaiset kertoivat. Yli 1 900 niistä on todettu virustartuntojen keskiössä olevassa Hubein maakunnassa.

Tuoreiden lukujen myötä Manner-Kiinassa on nyt ainakin 14 400 vahvistettua tartuntaa.

Myös virukseen kuolleiden määrä nousee yhä. Viranomaisten mukaan virukseen on kuollut yhteensä ainakin 304 ihmistä.

Hongkongissa ilmestyvä South China Morning Post -lehti (siirryt toiseen palveluun) uutisoi lauantain lukuihin perustuen, että Hubein maakunnassa tartunnan saaneista noin 1 100:n sairastuneen tila oli vakava ja 444:n kriittinen. Tartuntoja oli tuolloin raportoitu alueelta yhteensä vähän yli 9 000.

Voiko sairastuneita olla enemmänkin?

Kiinan ulkopuolella on esitetty epäilyjä siitä, ettei maa välttämättä kertoisi koko totuutta sairastuneiden määristä.

Esimerkiksi Hongkongin yliopiston tutkijat esittivät laskelmassaan, että pelkästään Wuhanin kaupungissa voisi olla jopa 75 000 tartunnan saanutta. Laskelma perustui oletukseen, jonka mukaan jokainen sairastunut voisi tartuttaa 2,68 muuta ihmistä. Lääketieteen aikakauslehti Lancetissa ilmestyneestä laskelmasta kertoi esimerkiksi South China Morning Post.

Uuden koronaviruksen tartuntojen on kerrottu saaneen alkunsa Wuhanista, jossa asuu noin 11 miljoonaa ihmistä. Ensimmäisistä tartunnoista kerrottiin julkisuuteen joulukuun lopulla. Kiina on sittemmin eristänyt Wuhanin. Tiukkoja eristystoimia on tehty myös Wuhania ympäröivässä Hubein maakunnassa sekä useissa muissa suurkaupungeissa.

Viranomaisia erotettu Huanggangissa

Kuusi viranomaista Huanggangin kaupungissa on erotettu virastaan, koska he hoitivat työnsä huonosti viruksen leviämisen estämisessä, Kiinan valtion uutistoimisto kertoo. Huanggang on koronaviruksen lähtöpaikan eli Wuhanin naapurikaupunki.

Huanggangin pormestari oli todennut, että kaupungin kyky hoitaa potilaita on ollut riittämättömällä tasolla. Lisäksi kaupungissa on ollut vakavaa puutetta lääkintätarvikkeista, suojapuvuista ja hengityssuojaimista.

Jyrkässä nousussa olevien tartuntojen vuoksi viranomaiset ovat pidentäneet uudenvuoden juhlapyhien kestoa viikolla 14:ssa maakunnassa, koska paluuliikenteen pelätään lisäävän tartuntojen määrää. Viranomaiset rohkaisevat ihmisiä välttämään julkisia kokoontumisia tartuntariskin vähentämiseksi.

Lähteet: Associated Press, AFP