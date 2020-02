Japani lähetti sota-aluksen Lähi-itään turvaamaan kauppalaivoja

Japani on lähettänyt ohjushävittäjä Takanamin turvaamaan maan kaupallisia etuja Omaninlahdelle.

Sota-alus lähti matkaan sunnuntaina Tokion lähellä sijaitsevasta kotisatamastaan, uutistoimisto Reuters kertoo.

Ohjushävittäjän tehtävä on turvata Omaninlahden läpi kohti Japania kulkevan kauppaliikennettä. Noin 90 prosenttia Japanin kuluttamasta öljystä tulee Omaninlahden kautta.

Japanin meri-itsepuolustusvoimiin kuuluvassa Takanamissa on 200 hengen miehistö. Alus operoi yhdessä kahden tiedustelulentokoneen kanssa keräten tietoa kauppaliikenteeseen kohdistuvista uhista.

Japanin hallitus on ilmoittanut, että se on valmis antamaan luvan voimankäytölle, mikäli Takanamin turvaamien alusten huomataan olevan vaarassa. Linjaus on herättänyt kansainvälistä huomiota, sillä Japanin perustuslaki kieltää sodankäynnin keinona ratkaista kansainvälisiä kiistoja.

Turvallisuustilanne Lähi-idän merialueilla on viimeisen vuoden aikana heikentynyt. Viime kesänä useat öljytankkerit joutuivat Persianlahdella hyökkäyksen kohteeksi, minkä jälkeen Yhdysvallat alkoi kampanjoida vahvemman kansainvälisen rintaman puolesta alueen rauhoittamiseksi.

Harva Yhdysvaltain liittolainen on kuitenkaan osoittanut kiinnostusta osallistua nykyistä tiiviimmin Persianlahden turvaamiseen.

Lähteet: Reuters