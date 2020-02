Presidentti Sauli Niinistö: Ei pitäisi olla niin, että epävarmuus tulevasta saa nuoret luopumaan perheen perustamisesta

Presidentti Sauli Niinistö totesi Yhteisvastuukeräyksen avajaispuheessaan, että vanhemmuuden vastuut ja velvoitteet koetaan raskaiksi. Siksi monet nuoret pelkäävät vanhemmaksi tulemista.

– Maailman onnellisimmaksi arvioidussa maassa ei pitäisi olla niin, että epävarmuus tulevasta saa nuoret luopumaan perheen perustamisesta.

Hänen mukaansa vanhemmuuteen liittyy monenlaisia paineita ja odotuksia. Työelämän ja perheen yhteensovittaminen on useissa lapsiperheissä vaativaa, harvoin kuitenkaan ylivoimaista.

– Meidän jokaisen vanhemman on hyvä aika ajoin miettiä tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksen lohdullista kampanjatunnusta: Sinä riität!

Niinistön mukaan vanhemmuuden tukeminen on vaikuttavaa, ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä. Hän kuitenkin muistutti, että puhuttaessa vanhemmuudesta keskustelua ei voida käydä ilman lapsia.

– Kun lapsilta ja nuorilta on kysytty, mitä he itse toivovat, heidän vastauksensa on selkeä: enemmän yhteistä aikaa perheenä. Tavallista, rauhallista arkea, ei vanhemmuuden suorittamista. Arkea, jossa on hyvä ja turvallista olla.

Presidentti sanoi, että yhteinen tehtävämme on rakentaa sellaista Suomea, jossa perheiden on hyvä elää ja jossa he saavat tarvitsemansa tuen ja kannustuksen. Julkisten palveluiden, samoin kuin yhteisöjen ja järjestöjen merkitys on korvaamaton.

Yhteisvastuu 2020 tekee ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä tukemalla vanhemmuutta Suomessa ja maailman katastrofialueilla. Suomessa vanhemmuutta tuetaan yhteisvastuuvaroilla yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Pelastakaa Lapset ry:n kanssa. Maailman katastrofialueille avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.