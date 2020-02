Aviopari Oliver ja Kadri Press nauttii seksistä toisten pariskuntien kanssa – "Parinvaihdossa luottamus kumppaniin pitää olla kunnossa"

Vantaalaisen rivitalon olohuonetta hallitsee upottavan pehmeä kulmasohva. Sen selkänojalla istuu siistissä rivissä lauma pehmoeläimiä. Sohvalla istuvat vierekkäin Oliver ja Kadri Press.

Pressit harrastavat parinvaihtoa: heillä on välillä yhteistä seksiä muiden pariskuntien kanssa.

– Emme istuisi tässä nyt yhdessä, jos emme olisi päättäneet pitää seksielämää avoimena, Oliver sanoo.

Pressit ovat olleet yhdessä noin kuusi vuotta. Molemmat kokevat olevansa seksuaalisesti hyvin aktiivisia. He kertovat sen aiheuttaneen ongelmia aiemmissa suhteissaan.

Kumpikaan ei siksi halunnut suljettua monogaamista avioliittoa. He kertovat puhuneensa parinvaihdon mahdollisuudesta heti seurustelunsa alussa.

– Minä sanoin Oliverille, että viiden vuoden päästä ehkä, muistelee Kadri Press.

Asiat etenivät kuitenkin paljon nopeammin.

– Ei siihen mennyt kuin kolme kuukautta!

Swingaus voi olla lomakivaa tai elämäntapa

Seksi, rakkaus ja parisuhde ajatellaan usein yhtenä kokonaisuutena. Parisuhteen ulkopuolinen seksi nähdään pääsääntöisesti pettämisenä ja merkkinä parisuhteen ongelmista.

Parinvaihdon yleisyydestä Suomessa ei löydy tarkkoja arvioita. Suomalaisten seksielämää kartoittavassa Väestöliiton Finsex-tutkimuksessa (siirryt toiseen palveluun) parinvaihdosta ei kysytä. Seksitarvikekauppa Kaalimato puolestaan teetti pari vuotta sitten kyselyn (siirryt toiseen palveluun), johon vastanneista kaksi prosenttia kertoi joskus kokeilleensa parinvaihtoa.

Oliver Press arvioi, että seksuaalinen vapaamielisyys ja siihen liittyvä swinger-kulttuuri ovat yleistymässä varsinkin nuorten aikuisten parissa. Parinvaihto eli swingaus voi olla muutakin kuin kahden pariskunnan välistä kumppanien vaihtoa.

Osa swingeriksi itsensä mieltävistä ei ole parisuhteessa, ja osa pareista etsii toisen parin sijaan kolmatta ihmistä sänkyynsä. Toiset puolestaan saattavat hakea ryhmäseksikokemuksia.

Oliver ja Kadri Press kokevat, että heille parinvaihto on ennemmin elämäntapa kuin harrastus. He kokevat, että seksuaalinen vapaus vahvistaa heidän parisuhdettaan. Pressit käyvät ahkerasti swinger-tapaamisissa Suomessa ja ulkomailla. Lisäksi he järjestävät tapahtumia itse.

– Suhde pysyy raikkaana ja monipuolisena, kun elämästä ei tule tylsää rutiinia, Kadri Press sanoo.

Kadri ja Oliver Press ovat sitä mieltä, että parinvaihto voi onnistuessaan vahvistaa parisuhdetta. Henrietta Hassinen / Yle

Miten erottaa rakkaus ja seksi?

Ajatus seksistä muun kuin oman kumppanin kanssa herättää kysymyksiä. Miten esimerkiksi estää ihastuminen ja sen myötä uhkaava parisuhteen hajoaminen?

Oliver ja Kadri Press luottavat tahdonvoimaansa ja päätökseensä pitää parisuhde ja seksikohtaamiset tunnetasolla erillään.

– Vaikka olemme tavanneet kuinka ihania ja kauniita ihmisiä, niin emme voisi ikinä ajatellakaan, että siitä syntyisi tunnesuhde. Se on poissuljettu vaihtoehto. Parisuhde on parisuhde ja seksi on seksiä, Oliver Press sanoo.

Yhdessä sovitut rajat ja säännöt esimerkiksi yhteydenpidolle muihin ihmisiin voivat vähentää ihastumisen mahdollisuutta. Pressit kertovat viestittelevänsä mahdollisten muiden kumppaniensa kanssa aina yhdessä ryhmäkeskusteluna, eivät yksitellen.

– Me pelaamme avoimilla korteilla.

Vahvasta tahdosta ja sopimuksista huolimatta mustasukkaisuudelta ei aina vältytä. Kadri Press sanoo kokeneensa enemmän mustasukkaisuutta ennen kuin pari aloitti swingauksen. Hän kertoo, että yhteinen keskustelu ja selkeiden rajojen vetäminen lisäsivät hänen luottamustaan siihen, ettei Oliver ole jättämässä parisuhdetta.

– Totta kai rakastumisen vaara on aina olemassa. Mutta minä veikkaan, että vaara olisi isompi, jos emme harrastaisi parinvaihtoa yhdessä, Oliver Press sanoo.

Parinvaihto ei sovi kaikille

Parinvaihdon nurjina puolina voidaan pitää esimerkiksi tapauksia, joissa pariskunnan toinen osapuoli lähtee mukaan vain miellyttääkseen toista tai jopa painostettuna.

– Jos parisuhde on muutenkin huono, niin tähän ei kannata lähteä. Luottamus kumppaniin pitää olla kunnossa, sanoo Oliver Press.

Aika ajoin swingereitä puhututtaa myös niin sanottujen kolmansien pyörien kohtelu. Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa parin kanssa tekemisissä ollut kolmas henkilö sysätään hänen haluamattaan syrjään pariskunnan kyllästyttyä tai löydettyä uuden leikkikaverin.

Seksuaalineuvoja Tiia Merikanto arvioi, että parinvaihto sopii ihmisille, jotka pystyvät pitämään seksin erillään tunteista. Lisäksi heidän pitää osata avoimesti keskustella kokemuksista ja niiden herättämistä tunteista. Merikanto pitää erityisen tärkeänä, että kaikkeen toimintaan on parisuhteen molempien osapuolten suostumus ja hyväksyntä.

Sen sijaan kovin mustasukkaisille ihmisille parinvaihto ei Merikannon mukaan sovi, eikä myöskään ihmisille, joille seksikumppanin tunteminen ja vahvan yhteyden kokeminen ovat tärkeitä.

Toimiakseen parinvaihdossa tarvitaan luottamusta ja yhdessä neuvoteltuja sääntöjä. Henrietta Hassinen / Yle

Onko seksuaaliselle vapaamielisyydelle sijaa somessa?

Kokeneetkin swingeripariskunnat voivat törmätä huijareihin ja epäonnistuneisiin tapaamisiin. Oliver Press kertoo tämän olleen yksi syy siihen, miksi hän perusti noin vuosi sitten ystävänsä kanssa aikuisille tarkoitetun sosiaalisen median, jossa swingerit ja muut vapaamieliset voivat kohdata.

Oliver Press kertoo Libertine Centerin pyrkivän erottumaan muista sivustoista siten, että siellä julkaistaan vain todennettujen käyttäjien materiaalia. Siten pyritään sulkemaan pois valeprofiilit ja minimoimaan salaa otettujen kuvien julkaisumahdollisuudet sivustolla.

Sivustollaan Oliver Press kertoo haluavansa tarjota myös muille kuin parinvaihtajille vaihtoehdon alastomuuteen ja seksuaalissävytteiseen sisältöön kielteisesti suhtautuville Facebookille (siirryt toiseen palveluun) ja Instagramille (siirryt toiseen palveluun). Palvelu on aktiivikäyttäjille todennusmaksun jälkeen ilmainen, mutta muille maksullinen. Suurta tiliä Pressit eivät omien sanojensa mukaan palvelullaan ainakaan toistaiseksi tee.

– Meidän viestimme on, että on ihan ok olla seksuaalisesti aktiivinen, vaikka on parisuhteessa.

