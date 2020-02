Suomalainen dokumenttielokuva palkittiin parhaana Göteborgin elokuvajuhlilla

Parhaan dokumenttielokuvan palkinto on arvoltaan 250 000 kruunua eli noin 25 000 euroa.

Jussi Rastaan ja Jenni Kivistön ohjaama, Kolumbiassa kuvattu kestävän yhteiskunnan mahdollisuuksia tutkiva Colombia in My Arms on palkittu Göteborgin elokuvajuhlilla parhaana dokumenttielokuvana. Asiasta kerrotaan elokuvajuhlien verkkosivuilla (siirryt toiseen palveluun).

Rastaan ja Kivistön dokumenttielokuvassa nähdään muun muassa FARC-sissien kouluttamista elämään rauhansopimuksen jälkeisellä aikakaudella. Tuomariston mukaan tekijät ovatkin onnistuneet kuvaamaan hyvin valtavan erilaisia ryhmiä maassa, jossa rauhaan ei tunnuta päästävän.

Parhaan dokumenttielokuvan palkinto on arvoltaan 250 000 kruunua eli noin 25 000 euroa.

Göteborgin elokuvajuhlat on Pohjoismaiden suurin elokuvafestivaali. Suomesta eri kilpailusarjoissa oli ehdolla kolme elokuvaa ja yksi draamasarja. Palkinnot jaettiin lauantaina.

