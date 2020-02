Taistelulähetit – 1917 hallitsi Bafta-gaalaa – sotaelokuva vei sekä parhaan elokuvan että ohjauksen Bafta-palkinnon

Britanniassa on jaettu elokuva-alan tärkeimpiin kuuluvia palkintoja Bafta-gaalassa. Sotaelokuva Taistelulähetit – 1917 voitti sekä parhaan elokuvan että parhaan ohjauksen palkinnon. Elokuvan on ohjannut Sam Mendes.

Parhaan elokuvan palkinnosta kisasivat myös Joker, The Irishman, Once Upon a Time in Hollywood ja Parasite.

Taistelulähetit – 1917 kahmi gaalassa kaikkiaan seitsemän palkintoa. Elokuva kertoo kahdesta ensimmäisen maailmansodan taistelulähetistä, jotka saavat tehtäväkseen viedä vihollislinjojen läpi viestin hyökkäyksen perumisesta.

Parhaan miespääosan Bafta-palkinnon sai Joaquin Phoenix nimiroolistaan Joker-elokuvassa. Batmanin arkkivihollisen synnystä kertova elokuva keräsi 11 Bafta-ehdokkuutta, mikä on eniten tänä vuonna.

Parhaan naispääosan palkinto meni Renee Zellwegerille elokuvasta Judy. Zellweger esittää elokuvassa paluukiertueen tekevää laulajaa Judy Garlandia.

British Academy Film Awards -palkinnot jaettiin Royal Albert Hallissa Lontoossa. Gaala järjestettiin tänä vuonna 73. kerran.

Gaalan on usein katsottu ennakoivan sitä, ketkä pokkaavat myöhemmin tänä vuonna jaettavia Oscar-palkintoja.

Yhdysvaltain elokuva-akatemian Oscar-gaala näytetään suorana lähetyksenä Yle Teemalla ja Areenassa maanantaina 10. helmikuuta aamuyöllä klo 1.30 alkaen. Samana iltana on mahdollista nähdä gaalan uusinta suomenkielisillä tekstityksillä klo 20 alkaen.

Lue myös:

Oscar-ehdokkuudet jaettu – Todd Phillipsin ohjaamalle Jokerille 11 ehdokkuutta

Naisohjaajien puuttuminen Oscar-ehdokkuuksissa huomattiin aikuisviihdemaailmassa: homopornogaalassa oli ehdolla enemmän naisohjaajia kuin Oscareissa

Netflix jäi Golden Globe -palkintogaalassa nuolemaan näppejään – Tarantinon uutuus illan suurin voittaja