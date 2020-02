”Parempaa paikkaa bongata ehdokkaita ei ole” – Iowan esivaali vetää paikalle tuhansia politiikan turisteja

INDIANOLA Pikkukaupungin koulukeskuksen aulassa on pettynyttä väkeä. Palopäällikkö on käännyttänyt pari sataa ihmistä juhlasalin ovelta, koska tila täyttyi ääriään myöten jo tuntia ennen pääesiintyjän saapumista.

Tilaisuuden tähti on Elizabeth Warren, jonka arvellaan loppumetreillä parantaneen asemiaan maanantaina pidettävää demokraattien esivaalia varten.

Yksi pettyneistä on Kim Kuncel, joka on matkustanut tänne ystävänsä kanssa 1 500 kilometrin päästä Atlantasta.

– Politiikka on minulle ja ystävättärelleni paitsi sydämen asia, myös harrastus. Parempaa mahdollisuutta bongata kerralla kaikki demokraattiehdokkaat ei ole missään, nelikymppinen Kuncel kertoo.

Kuncelin odotus palkitaan, sillä Warren saapuu aulaan, nousee korokkeelle ja pitää pienen puheen sankalle kannattajajoukolleen.

Pettyneitä ihmisiä jouduttiin käännyttämään Warrenin kampanjatilaisuudesta tilanpuutteen takia. Warren tuli tervehtimään heitä koulukeskuksen aulaan. Pete Dhuy / Yle

– En ole itse osallistunut politiikkaan, mutta se on aina kiinnostanut minua. Voi sanoa, että olen politiikka-friikki, opettajana työskentelevä Kuncel nauraa.

Hänenlaisilleen Yhdysvaltain keskiosassa sijaitseva Iowa on nyt paras paikka maailmassa. Se avaa Yhdysvaltain presidentinvaalien 50 esivaalin sarjan, minkä vuoksi kolmen miljoonan asukkaan Iowaan kiinnittyy muita vastaavankokoisia osavaltioita enemmän huomiota.

Ehdokkaille on tärkeää saada täältä vahva avaus kampanjalleen, ja mediaa kaikkialta maailmasta seuraa heidän perässään tilaisuudesta toiseen tasaisessa peltomaisemassa.

Elizabeth Warren kiipesi korokkeelle tervehtiäkseen kannattajiaan. Pete Dhuy / Yle

Selfieitä ehdokkaiden kanssa

Iowa ja New Hampshiren esivaali ensi viikolla tarjoavat äänestäjille mahdollisuuden vertailla ehdokkaita, ja hyvässä lykyssä jopa päästä jututtamaan heitä.

Indianolan naapurikaupungissa Cedar Rapidsissa jonottaa sankka joukko ihmisiä voimistelusalissa. He haluavat päästä ottamaan selfien Joe Bidenin kanssa.

Joe Biden kampanjatilaisuudessaan Cedar Rapidsissa. Pete Dhuy

Biden hymyilee ja kuuntelee kärsivällisesti äänestäjiään, taputtelee heitä olalle ja antaa ottaa selfien. Yhtä luokseen tulevaa itkevää naista Biden halaa pitkään.

– Kaltaisiani vielä empiviä äänestäjiä on paljon, sanoo Bidenia ja Bernie Sandersia keskenään vertaileva Susan Drummond.

Hän on eläkkeellä oleva yläkoulun lehtori, ja Kim Kuncelin kaltainen politiikka-friikki. Hän on matkustanut Iowaan itärannikolta Philadelphiasta.

– Tämä on hauska tapa lomailla. Tilaisuuksia on runsaasti ja ne ovat lähellä toisiaan. Tilaisuuksissa voi nähdä, millaisia ehdokkaat todella ovat, miten he kohtaavat yleisönsä ja tiivistävät viestinsä. Se on mielenkiintoista, Drummond sanoo.

Hän on päättänyt äänestää tässä vaiheessa Amy Klobucharia, koska tämä ajaa parhaiten hänelle tärkeimpiä teemoja: Peruskoulutuksen ja naisten aseman parantamista, ilmastonsuojelua.

– Myöhemmässä vaiheessa saatan siirtyä toisen demokraatin leiriin. Tärkeintä on löytää ehdokas, joka pystyy lyömään Donald Trumpin.

Vapaaehtoiset vaalityöntekijät kiertävät Iowaa maanantai-iltana pidettävään esivaaliin saakka. Pete Dhuy

Vaalista tulossa tasainen

Iowan esivaalista voi tulla jännittävä. Mielipidemittauksissa johdossa on ollut Sanders ennen Bidenia. Warren ja Pete Buttigieg ovat olleet useamman prosenttiyksikön näitä kahta jäljessä, mutta he ovat saattaneet ottaa loppukirin. Yllätyksellisuus on yksi Iowan vaalin ominaispiirteistä.

Neljä vuotta sitten Trumpin esiinmarssi alkoi Iowan republikaanien esivaalin kakkossijasta. Hänen edeltäjänsä Barack Obama voitti Iowan selvästi noustessaan presidentiksi 2008.

Elizabeth Warrenin kampanjabussi lupaa toivoa pelon sijaan. Pete Dhuy / Yle

Yksi Iowan dramaattisimmista vaaleista oli vuonna 2004, kun demokraattien presidenttikisaa tuolloin selvästi johtanut Howard Dean romahti ja sinetöi kohtalonsa pitämällä vaalivalvojaisissaan mauttomaksi ja ikäväksi leimatun puheen.

Deanin kampanja ei toipunut Iowan tappiosta, vaan hän lopetti kisan kesken jo neljännen esivaalin jälkeen. Se oli osoitus siitä, kuinka tärkeä pieni Iowa Yhdysvaltain presidentinvaalin lopputuloksen kannalta voi olla.

Lisää aiheesta:

Yhdysvaltain esivaaliralli käynnistyy maanantaina Iowasta – näin demokraatit valitsevat Trumpille vastustajan

Voiko naisesta tulla presidentti? Vedetäänkö amerikkalaissotilaat Lähi-idästä? Demokraattien vaaliväittely Iowassa toi esiin ehdokkaiden eroja

Demokraattien vaaliväittelyssä kipakkaa sanailua varainkeruusta viinikellareissa: "Miljardöörien ei pitäisi valita Yhdysvaltain presidenttiä"