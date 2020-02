Al-Qaida otti nimiinsä Floridassa tapahtuneen joukkoampumisen

Al-Qaida -terroristijärjestön AQAP-jaosto Jemenissä on ottanut nimiinsä Pensacolassa Floridassa joulukuussa sattuneen joukkoampumisen. Järjestö kertoi asiasta julkaisemallaan videotallenteella.

Joulukuussa 21-vuotias Saudi-Arabian ilmavoimien luutnantti avasi laivaston lentotukikohdassa Pensacolassa tulen ja surmasi kolme ihmistä. Poliisi ampui asemiehen. Kahdeksan ihmistä loukkaantui iskussa.

AQAP eli "al-Qaida in the Arabian Peninsula" -jaostoa on pitkään pidetty al-Qaidan vaarallisimpana jaostona. Sen kerrotaan yrittäneen toteuttaa hyökkäyksiä Yhdysvaltojen maaperällä.

18-minuuttia pitkällä videolla ei ole todisteita ampujan kouluttamisesta, mutta se osoittaa ampujan olleen yhteydessä al-Qaidan kanssa, tiedustelujärjestö SITE:n johtaja Rita Katz kertoo. Videon valmistumisajankohta ei ole selvillä.

Videon mukaan ampuja oli suunnitellut ja harjoitellut iskua yhdysvaltalaiseen tukikohtaan jo vuosia. Videolla on myös nähtävissä ampujan perheelleen tekemä testamentti, joka oli päivätty kolme kuukautta ennen iskua.

Ampuja kertoo videolla halunneensa iskea Yhdysvaltoihin uskonnollisista syistä, mutta ei mainitse nimeltä al-Qaidaa.

Yhdysvallat päätti joukkoampumisen vuoksi keskeyttää tammikuussa joidenkin saudiarabialaisten sotilaskoulutuksen maassa sekä passittaa heidät takaisin Saudi-Arabiaan.

Lähteet: Associated Press, Reuters