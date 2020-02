Lomailetko talvilomalla Suomessa? – Katso, mitä matkavakuutus korvaa ja mitä se ei korvaa kotimaassa

Jos suuntaat talvilomalla vaikka Lappiin, varmista, että matkavakuutuksesi on voimassa myös kotimaassa, siltä varalta, että sairastut matkan aikana äkillisesti tai telot itsesi.

Ennen lähtöä tarkista, että matkavakuutuksesi on voimassa myös kotimaassa. Selvitä myös, milloin lapselle on otettava oma vakuutus.

Jos talvilomareissusi suuntautuu kotimaan kohteeseen, varmista, että matkavakuutuksesi on voimassa myös Suomessa.

– Esimerkiksi Ifissä matkavakuutus voi olla voimassa vain ulkomaan matkoilla, ellei siihen osta kotimaan matkaturvaa, matkavakuutusten korvausasiantuntija Anne Koivisto Ifistä toteaa.

Ota matkavakuutus ajoissa peruuntumisen varalta

Talvilomakausi osuu Suomessa samaan saumaan kausiepidemioiden kanssa. Jos sinä tai joku muu perheestäsi sairastuu vaikkapa flunssaan, influenssaan tai vatsatautiin juuri ennen matkaa, saat matkavakuutuksesta rahat takaisin. Vakuutus korvaa matkaliput, majoituksen ja etukäteen ostetut palvelut kuten hissiliput, jos ette pääse lainkaan matkaan.

Jos sinulla ei ole jatkuvaa matkavakuutusta, muista ottaa matkavakuutus ajoissa, vaikka matkaa varatessa, mutta vähintään kolme päivää ennen matkaa. Muuten peruuntumisturva ei ole voimassa, etkä saa korvauksia.

Kyseessä pitää olla äkillinen, odottamaton sairastuminen tai vakava tapaturma, joka estää matkalle lähdön. Sairastumisen tai tapaturman on täytynyt tapahtua matkan varaamisen jälkeen.

Peruuntuneesta matkasta saa korvauksia yleensä lääkärintodistuksella.

– Jos lääkäri määrää sairauslomalle, kyllä se tarkoittaa, että ei matkallekaan voi lähteä. Jos koko perhe on vakuutettuna ja lapsi sairastuu, ei muunkaan perheen tarvitse matkalle lähteä, Ifin Anne Koivisto sanoo.

– Eihän lapsi voi esimerkiksi lähteä lennolle, jos hänellä on oikein paha korvatulehdus päällä. Sekin riittää syyksi perua matka, jos lääkäri sen toteaa, palvelupäällikkö Heidi-Maria Hänninen LähiTapiolan korvauspalveluista toteaa.

Kotimaassa matkavakuutuksessa kilometrirajoitukset

Kotimaan matkavakuutuksessa on rajoituksensa. Matkustajavakuutus on voimassa kotimaan matkoilla vain, jos vapaa-ajan matkakohde on yli 50–150 kilometrin päässä kotoa, työpaikasta, opiskelupaikasta tai vapaa-ajan asunnosta.

LähiTapiolassa matkakohteen täytyy olla yli 50 kilometrin päässä tällaisesta päivittäisestä elinympäristöstä. Ifillä vastaava kilometrirajoitus on yli 150 kilometriä ja matkan täytyy sisältää meno-paluu kohteeseen sekä vähintään yhden yön yöpyminen.

Jos sinulle tapahtuu esimerkiksi tapaturma viettäessäsi talvilomaa omistamallasi mökillä tai sillä paikkakunnalla, jossa se sijaitsee, et saa korvauksia matkavakuutuksesta, vaan mahdollisesta yksityisestä tapaturmavakuutuksestasi.

– Tai jos lähdet Lappiin talvilomalle ja omistat siellä vapaa-ajan asunnon, tämä pätee myös siihen. Silloin perheenjäsenillä, myös lapsilla, kannattaa olla korvauksia saadakseen joku muu vakuutusturva, LähiTapiolan Hänninen huomauttaa.

Selvitä ennen perhelomalle lähtöä, minkä ikäiset lapset ja lapsenlapset kuuluvat matkavakuutukseesi. Karita Lehikoinen-Stedt / Yle

Milloin lapselle oma vakuutus?

Tarkista ennen perhematkaa, että kaikki perhelomalle mukaan lähtijät on vakuutettu.

Aikuisista jokainen tarvitsee oman henkilövahinkoja korvaavan matkustajavakuutuksen.

Osassa vakuutussopimuksista vakuutetun mukana matkustavat omat lapset ja lapsenlapset on myös vakuutettu. Aina näin ei kuitenkaan ole.

Selvitä myös, minkä ikäiset lapset vakuutuksesi kattaa. Monesti lapset kuuluvat vanhemman tai isovanhemman vakuutukseen vain tiettyyn ikään asti. Yläikäraja vaihtelee yhtiöittäin 12–20-vuotiaisiin. Sitä vanhemmille on otettava oma vakuutus.

Esimerkiksi Ifissä aikuisen matkavakuutukseen sisältyvät alle 20-vuotiaat ja LähiTapiolassa alle 18-vuotiaat mukana matkustavat lapset ja lapsenlapset.

Lapsi tarvitsee oman vakuutuksen myös, jos matkaseurana on ystäväperhe tai, jos lapsi matkustaa yksin isovanhempien luo lomanviettoon.

– Vaikka esimerkiksi äiti veisi lapsen mummolaan hoitoon, niin lapsi tarvitsee oman matkavakuutuksen, jos äiti palaa yksin kotiin, ja lapsi jää viettämään sinne vaikka talvilomaa, Anne Koivisto kertoo Ifin käytännöistä.

– Menon, paluun ja oleskelun lomakohteessa täytyy olla yhteinen lapsen kanssa, jotta esimerkiksi vanhemman vakuutus kattaisi myös lapsen.

Vieraalla paikkakunnalla yksityislääkäriin

Jos kotimaan kylpylä- tai laskettelureissun aikana sairastuu tai teloo itsensä, on monelle tärkeää päästä mahdollisimman nopeasti hoitoon. Julkisella puolella tämä ei vieraalla paikkakunnalla ainakaan jonottamatta onnistu.

– Jos on matkavakuutus voi valita yksityisen lääkäriaseman ja hakeutua vaikka suoraan erikoislääkärille, jos tietää itsekin, että vaiva sitä vaatii, Koivisto Ifistä sanoo.

Sekä LähiTapiola että If tarjoavat asiakkailleen myös etälääkäripalvelua.

– Jos ollaan lomareissulla Pohjois-Suomessa, jossa välimatkat ovat pitkiä, parhaimmassa tapauksessa ei tarvitse lähteä ollenkaan sinne kivijalkalääkäriin, esimerkiksi sairaan lapsen kanssa. Useimmat sairaudet pystytään toteamaan ilman fyysistä näkemistä. Lääkäri voi etänä antaa ohjeita ja määrätä lääkkeet, LähiTapiolan Hänninen kertoo.

Hoitokulut matkavakuutus korvaa ilman ylärajaa ja omavastuuta ei ole. Vakuutus korvaa myös esimerkiksi matkakulut lomakohteesta, kuten hiihtokeskuksesta lääkäriin.

Matkasairaus tarkoittaa sellaista sairautta, josta ensimmäiset oireet ilmenevät vasta matkan aikana.

– Se monelle tulee yhä yllätyksenä, että matkavakuutus ei korvaa jo olemassa olevan sairauden hoitokuluja paitsi ensihoitokulut, jos tällainen sairaus matkakohteessa äkillisesti ja odottamatta pahenee, Anne Koivisto kertoo

Heidi-Maria Hännisen mukaan joskus vanhat polvi- tai olkapäävammat saattavat alkaa vihoitella, kun kaatuu esimerkiksi rinteessä.

– Matkatapaturmana korvataan kuitenkin ainoastaan tuon kaatumisen kaatumiseen seurauksena tulleet vammat.

Jos laskettelet lomallasi merkittyjen rinteiden ulkopuolella, joudut ottamaan lisävakuutuksen saadaksesi korvauksia tapaturmista. Maxime Schmid / AOP

Rinteiden ulkopuolella tarvitaan lisävakuutus

LähiTapiolassa talvilomakausi joulusta kevääseen näkyy ruuhkapiikkinä korvauspuolella. Tyypillisiä tapaturmia ovat laskettelussa, lautailussa tai murtomaahiihdossa sattuneet kaatumiset, yhteentörmäykset ja horjahtamiset.

Yleisimpiä vammoja, joista talvilomalaiset korvauksia hakevat, ovat venähdykset, revähdykset, raajojen murtumat ja lievät päänalueen vammat.

– Hyvin tyypillinen vamma on ranteen murtuminen, kun rinteessä kaadutaan ja otetaan kädellä vastaan. Myös nilkka- ja polvivammat ovat yleisiä, Hänninen LähiTapiolasta kertoo.

Monet tapaturmat korvataan, mutta jos laskettelee tai lautailee merkittyjen rinteiden ulkopuolella, niissä tapahtuneita tapaturmia ei matkavakuutus korvaa.

– Jos tietää jo matkalle lähtiessään, että aikoo laskea merkittyjen rinteiden ulkopuolella, kannattaisi ottaa lisävakuutus, Hänninen neuvoo.