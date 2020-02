Eduskunta avaa kevään: Mika Niikko kiistää Kiina-kytkökset, ja Juha Mäenpään puherajoja puidaan eduskunnan käräjillä

Eduskunta valitsee tänään tiistaina puhemiehet. Puhemiehenä jatkaa Matti Vanhanen (kesk.) ja varapuhemiehinä Antti Rinne (sd.) ja Juho Eerola (ps.). Kun hallitusta johtaa naisten viisikko, niin eduskunnassa puhemiehen nuija on tiukasti miesten käsissä.

Eduskunta jäi joulun alla istuntotauolle myrskyisissä tunnelmissa.

Politiikan puuskat yltyivät marras-joulukuun vaihteessa, kun kokoomuksen, kristillisdemokraattien ja nyt-liikkeen virittämä Posti-välikysymys oli vauhdittanut pääministerin vaihtumista.

Hallitusneuvottelut vietiin läpi pikavauhdilla, ja Sanna Marin (sd.) peri Antti Rinteen hallituksen pohjan ja ohjelman.

Ennen joulua koko oppositio teki perussuomalaisten johdolla välikysymyksen hallituksen ja erityisesti ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) toimista al-Holin leirin suomalaisten lasten ja äitien kotiuttamisessa.

SDP:n, keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n muodostama hallitus kokosi rivinsä ennen välikysymyskeskustelua. Hallitus linjasi kantansa al-Holin leiriläisiin, ja luottamuslauseäänestyksessä hallituspuolueiden edustajat tukivat ulkoministeri Haavistoa.

Ulkoministeri Haaviston al-Hol-toimet tutkinnassa

Eduskunnan ison salin luottamuslauseen jälkeen kymmenen oppositiopuolueiden kansanedustajaa halusi vielä punnita ulkoministeri Haaviston ministeritoimien laillisuuden. He tekivät muistutuksen asiasta ja perustuslakivaliokunta aloitti sen käsittelyn.

Perustuslakivaliokunta piti Haavisto-asiasta ylimääräisen kokouksen tammikuun puolivälissä. Ulkoministeri Haavisto ja ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuominen kertoivat valiokunnalle omat näkemyksensä syksyn tapahtumista. Valiokunnan puheenjohtajan Johanna Ojala-Niemelän (sd.) mukaan selvityksissä oli edelleen ristiriitaisuuksia.

Perustuslakivaliokunta kokoontuu seuraavan kerran torstaina. Valiokunta on saanut ulkoministeriöltä tarkemman selvityksen viime syksyn tapahtumista al-Holin leiriläisten asiassa. Valiokunta kuulee helmikuun aikana myös oikeusoppineiden arvioita ulkoministerin toiminnasta.

Juha Mäenpään vieraslajipuheet syyteharkinnassa

Perustuslakivaliokunnalle on tulossa kiireinen kevät. Haavisto-tutkinnan rinnalla valiokunta joutuu ottamaan kantaa kansanedustajan puhevapauden rajoihin.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on pyytänyt eduskunnalta suostumusta saada asettaa kansanedustaja Juha Mäenpää (ps.) syytteeseen tämän kesäkuussa eduskunnassa käyttämän puheenvuoron perusteella.

Perussuomalaisten kansanedustajan Juha Mäenpään vieraslajipuheista nousi kohu. Pekka Tynell / YLE

Mäenpään turvapaikanhakijoita ja vieraslajien torjuntaa käsittelevästä puheenvuorosta on tehty esitutkinta ja poliisi on katsonut, että on syytä epäillä kansanedustaja Mäenpään syyllistyneen kiihottamiseen kansanryhmää vastaan.

Valtakunnansyyttäjän mukaan tämä ei vielä tarkoita, että Mäenpää asetettaisiin syytteeseen, vaikka eduskunta antaisikin siihen suostumuksen.

Eduskunta keskustelee valtakunnansyyttäjän esittämästä pyynnöstä torstaina suullisen kyselytunnin jälkeen jatkuvassa istunnossaan. Lähetekeskustelun jälkeen asia menee perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi ja palaa myöhemmin koko eduskunnan päätettäväksi.

Perustuslain mukaan kansanedustajaa ei saa asettaa syytteeseen hänen valtiopäivillä lausumiensa mielipiteiden johdosta, ellei eduskunta ole suostunut siihen päätöksellä, jota vähintään viisi kuudesosaa annetuista äänistä on kannattanut.

Perussuomalaisilla on eduskunnassa 39 kansanedustajaa ja heidän tukensa riittää estämään Mäenpään syyttämisen.

Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen on toivonut, että asian käsittelyä ei puoluepolitisoida, mutta perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on jo torjunut valtakunnansyyttäjän pyynnön.

Mika Niikon Kiina-yhteydet ulkoasiainvaliokunnassa

Perussuomalaiset ovat vahvasti esillä, kun eduskunta aloittaa kevätistuntokauttaan. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps.) on joutunut kumoamaan tammikuussa julkisuudessa esillä olleita väitteitä sopimattomista Kiina-yhteyksistä.

Perussuomalaisten Mika Niikko joutuu selittämään Kiina-yhteyksiään.

Niikko on kiistänyt Suomen Kuvalehden esille nostamat tiedot hänen osakkuudestaan Kiinan valtioon kytkeytyvässä yrityksessä. Niikko vakuuttaa, että hänellä ei ole taloudellisia sidoksia mihinkään kiinalaisiin yrityksiin.

Niikon mukaan kansanedustajan sidonnaisuusilmoitukseen oli jäänyt hänen omistuksistaan joitakin puutteita, jotka hän lupasi korjata.

Niikko sanoo edistäneensä Suomen etua ja kauppasuhteita Kiina-ystävyysryhmän ja vienninedistämisfoorumin puheenjohtajana. Hän kertoo luopuneensa näistä tehtävistä, kun hänet valittiin ulkoasiainvaliokunnan johtoon.

Julkisuudessa monet ulkoasiainvaliokunnan jäsenet ovat vaatineet Niikolta lisäselvityksiä valiokunnan ensimmäisessä kokouksessa, joka on tänään iltapäivällä.

Tammikuun aikana Niikko on ollut jo yhteydessä ulkoasiainvaliokunnan jäseniin ja osa valiokunnan jäsenistä on ollut tyytyväisiä Niikon selvityksiin.

Puoluejohtaja Jussi Halla-aho on joutunut vastailemaan myös Niikon asemaa koskeviin kysymyksiin. Perussuomalaiset haluavat Halla-ahon mukaan ensin tutkia ja vasta sitten hutkia.

