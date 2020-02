Keskustan Kärnä ei lähde puolueesta, vaikka Väyrynen palaa

Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) ei aio erota keskustasta, vaikka Paavo Väyrynen palaisi puolueeseen. Kärnä kertoi viime viikolla harkitsevansa eroa, jos Väyrynen hyväksytään keskustan jäseneksi. (siirryt toiseen palveluun)

– Yön yli nukuttuani olen todennut, että eiköhän tässä rivijäsen Väyrysen kanssa pärjäillä. Mitään asemia tai positioita puolueessa ei Väyryselle tule mielestäni antaa, Kärnä sanoo Ylelle.

Kärnä kiistää, että viime viikkoinen puolueesta lähdöllä uhkaaminen olisi ollut harkitsematon lausunto.

– Ei se ollut harkitsematonta. Totesin, että harkitsen asiaa ja nyt olen asiaa harkinnut ja tullut tähän johtopäätökseen.

Lappilaisedustaja ei vielä halua ottaa kantaa siihen, mitä hän tekee, jos Väyrynen saa jonkinlaisen aseman keskustassa.

– Siinä vaiheessa täytyy harkita omia ratkaisuja.

"Väyrynen on mennen talven lumia"

Kärnän mielestä Väyrynen ja keskusta ovat kasvaneet erilleen.

– Me emme kykene rakentamaan puoluetta pomppimalla Väyrysen pillin mukaan. Nyt on uusi aika ja Väyrynen on menneen talven lumia. Hän on myös omalla toiminnallaan aiheuttanut keskustalle mittaamatonta haittaa.

Kärnä listaa eniten keskustalle haittaa aiheuttaneina Väyrysen omien puolueiden perustamiset sekä "jatkuva myyräntyö ja maan kaivaminen" keskustan puheenjohtajien alta.

Väyrynen ilmoitti maanantaina, että hän aikoo hakea keskustan jäsenyyttä. Hän erosi puolueesta vuonna 2018.