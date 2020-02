Senaattikiinteistöt suunnittelee myyvänsä palaneen Lappeenrannan Steinerpäiväkodin – yläkerta paloi käyttökelvottomaksi

Joulukuussa palaneen Lappeenrannan Steinerpäiväkodin paloraivaukset on tehty, ja rakennus on toistaiseksi käyttökiellossa. Kuntotutkimukset on tarkoitus saada valmiiksi maaliskuun loppuun mennessä.