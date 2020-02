Esperi Care siirtyy Danske Bankin, Ilmarisen ja SEB:n omistukseen – syynä yhtiön heikentynyt taloustilanne

Hoivakotiyhtiö Esperi Care siirtyy luotonantajiensa Danske Bankin, Ilmarisen ja SEB:n omistukseen, yhtiö kertoo tiedotteessa. Taustalla on Esperin heikentynyt taloudellinen tilanne.

Yhtiö kertoo tiedotteessa, että järjestelyllä luotonantajat haluavat turvata yhtiön toiminnan rahoituksen.

Omistusmuutos ei vaikuta Esperi Caren palveluihin, henkilöstöön tai johtoon. Toimitusjohtaja Stefan Wentjärvi jatkaa yhtiön johdossa nykyisen johtoryhmän kanssa.

Esperin konsernin emoyrityksenä on toiminut Esperi Care Holding Oy. Sen suurin omistaja on kansainvälinen sijoitusjätti Intermediate Capital Group, joka on omistanut Esperistä 75,1 prosenttia. Eläkeyhtiö Ilmarinen on omistanut yhtiöstä reilut neljä prosenttia. Muita omistajia ovat yhtiön johto ja yksityishenkilöt.

Jatkossa Esperi Caren omistaa luotonantajien perustama uusi emoyhtiö, jonka hallituksen puheenjohtajana toimii Markus Sjöholm.

– Vuosi 2019 oli Esperi Carelle ja koko toimialalle poikkeuksellisen haasteellinen niin asiakkaiden ja sidosryhmien luottamuksen kuin taloudellisesta näkökulmasta. Yhtiön johto on tehnyt valtavan määrän kehitystoimia parantaakseen toiminnan laatua ja henkilöstön hyvinvointia, Sjöholm sanoo tiedotteessa.

Esperi Care joutui kohun keskelle viime tammikuussa, kun sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira keskeytti yhtiön Kristiinankaupungissa sijaitsevan hoivakodin toiminnan. Syynä olivat asiakasturvallisuuteen liittyvät ongelmat.

Samalla viikolla Yle kertoi yhtiön hoivakotien vakavista ongelmista eri puolilla Suomea.

