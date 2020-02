Saksa ehti jo luopua yöjunista – nyt ne ovat Euroopan matkailun tulevaisuutta

Arkea maailmalta: Junalla matkustaminen on yhä usein kuin lentäminen ennen – yöjunaan nousevat ne, joilla on aikaa ja rahaa, kirjoittaa Eurooppa-kirjeenvaihtaja Suvi Turtiainen.

Berliini. Aamu on vasta valjennut. Junan ikkunasta näkyy keskieurooppalaisen talven harmaus: lehdettömät puut ja lumeton maa. Tai näkyisi, jos nostaisin katseeni kännykästä.

Maan vaihtumisen Saksasta Tšekkiin 4,5-tuntisen junamatkan aikana huomaa ilmankin. Rajatarkastusta ei ole, eikä itäisen Saksan ja pohjoisen Tšekin maisemat juuri toisistaan eroa. Mutta kännykässä muutos näkyy heti.

Heti rajanylityksen jälkeen 4G-verkko alkaa jälleen toimia. Saksassa vaivaavat katvealueet, Funklöcher, jäävät rajan taakse.

Sen, joka epäilee manner-EU:n sulautuneen yhdeksi ja samaksi liittovaltioksi, kannattaa matkustaa maanteitä tai raiteita pitkin maasta toiseen.

Vaikka direktiivit olisivat samat, infrastruktuuri erottaa yhä jäsenmaita toisistaan.

Ylipäätään on harvinaista, että olen matkalla asemapaikastani Berliinistä Prahaan aamujunalla. Yleensä matkustan väliä halpisbusseilla. Syy: viimeinen suora junayhteys Prahasta Berliiniin lähtee ihan tavallisena arkipäivänä jo klo 16.26.

Naapurimaan pääkaupunkiin ei pääse suoralla raideyhteydellä virka-ajan jälkeen. Näin lyhyen välin lentäminen vie odotuksineen ja turvatarkastusjonoineen yhtä pitkän ajan kuin bussi.

Matkustajat nousevat junaan Wienissä. AOP

Helsingissä asuessa ehti jo tottua siihen, että naapurimaan läheiseen metropoliin Pietariin pääsee monta kertaa päivässä nopeasti junalla.

Euroopassa Allegron kaltainen mutkaton yhteys on monin paikoin utopiaa. Esimerkiksi tavallisena maanantaina Berliinistä pääsee kyllä Pariisiin 8,5 tunnissa, mutta vähintään yhdellä vaihdolla. Yöjunaa ei ole.

Raideyhteyksiä Euroopan sisällä on laiminlyöty osin hyvien lentoyhteyksien vuoksi. Lentäminen on usein halvempaa kuin junalla matkustaminen. Yöjunayhteyksiä on takavuosina lakkautettu.

Nyt trendi on kääntynyt.

Saksan liikenteen päästöt ovat jatkuvasti kasvussa ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi Saksa on ilmoittanut jätti-investoinneista rautatieverkon kehittämiseksi. Takamatka on pitkä, sillä tällä hetkellä Saksasta ei pääse naapurimaihin saksalaisella yöjunalla.

Nykyään Keski-Euroopan yöjunareittejä operoi suurelta osin Itävallan rautatieyhtiö ÖBB, joka heräsi uuteen yöjunabuumiin ajoissa ja osti saksalaisen Deutsche Bahnin yöjunat muutama vuosi sitten.

Keski-Euroopan yöjunareittejä hallitsee Itävallan rautatieyhtiö ÖBB. AOP

Myös Ruotsi on tajunnut saman muutoksen matkustustrendeissä, ja suunnittelee uutta yöjunareittiä Malmöstä Saksan Kölniin. On oivallettu, ettei pitkä matkustusaika ei ole ongelma, jos yhteys on kätevä ja mahdollisimman suora.

Tällä hetkellä pitkän matkan junamatkustamisella on hitaan ja kalliin matkanteon maine. Junailu on liian usein kuin lentäminen ennen vanhaan: yöjunan naapurimaahan ottavat ne, joilla on aikaa ja rahaa.

Kriittinen massa saadaan raiteille vasta sitten, kun junamatkustaminen on myös bisnesmatkustajille kätevämpi vaihtoehto kuin lentäminen.

Tähän on vielä matkaa, mutta ÖBB:n nykyään operoimat yöjunareitit näyttävät mallia. Viimeksi tammikuussa avattiin uusi reitti Brysselin ja Wienin välillä bisnesmatkustajia silmälläpitäen.

Kätevin ei tarkoita ajallisesti nopeinta – vaan yhteyttä, joka rasittaa vähiten ja lähtee sekä saapuu oikeaan aikaan. Tästä syystä yöjunat ovat nyt tekemässä paluuta.

Niissä säästää parhaimmillaann yhden hotelliyön kustannukset ja herää pirteänä.

Yöjuna Budapestiin lähtee Berliinin päärautatieasemalta kello 18.43. Yhden hengen hytissä sänky on pedattu. Hytissä on oma lavuaari ja kasvopyyhe valmiina. Konduktööri kyselee aamupalatoiveita: kahvi ja leipä kuuluvat lipun hintaan.

Ennen nukahtamista luen kokonaisen kirjan.

Aamupala tarjoillaan puoli tuntia ennen junan saapumista kello 8.30. Juna saapuu Keleti-rautatieasemalle Budapestin ydinkeskustaan. Varttia myöhemmin olen kirjautunut hotelliin ja valmis töihin.