Lakko uhkasi jo Tervakosken paperitehtaan tulevaisuutta – paikallinen sopu kuumensi tunteita: "Odottele hamekangasta lähipäivinä"

Janakkalan Tervakoskella toimivalla Tervakoski Oy:n paperitehtaalla sovittiin paikallisesti töihin paluusta maanantaiaamuna 3. helmikuuta. Väki ehti olla lakossa viikon.

– Keskiviikkona alettiin tehtaalla miettiä, että onko paikallinen sopiminen mahdollista. Perjantaina meidän asia oli Paperiliiton tes-neuvottelukunnassa. Siellä päätettiin, että me voimme irtautua työtaistelusta, jos paikallisesti päästään sopimukseen, kertoo Paperiliiton Tervakosken osaston pääluottamusmies Mikko Nurmo.

Ammattiosaston hallitus kokoontui Nurmon mukaan lauantaina aamupäivällä ja sillä oli esitettävänään työnantajalle vaihtoehtoja.

– Yhdessä sovittiin, että sopimuksen yksityiskohtia ei avata julkisesti. Sovittiin, että aletaan kutsua porukkaa maanantaiaamuksi töihin.

– Koska aikataulu oli näin nopea ja mediassa kerrottiin eri asioita neuvotteluista, ettei niissä ole päästy sopuun, niin kyllä porukka soitteli, että mitä tämä on. Mutta kyllä ne tulivat töihin, joilla työvuoro oli.

Reaktiot vaihtelevia

Nurmo kertoo, että osa työntekijöistä on soittanut ja kiitellyt, ettei tarvitse mennä pankinjohtajan puheille velanlyhennyksiä sopimaan.

– Toinen ääripää on sitten viestittänyt ihan muuta. Yhdeltä kaverilta on viesti, että odottele hamekangasta tässä lähipäivinä.

Tervakoski Oy:n tiedotteen mukaan erikoispaperitehtaassa viikon kestänyt lakko alkoi konkreettisesti uhata tehtaan tulevaisuutta. Niin yhtiön johto kuin henkilöstökin ovat paikallisesti tehtyyn sopuun tyytyväisiä.

– Kyllä se minusta on hyvä uutinen, että päädyttiin tällaiseen ratkaisuun. Tietysti kriittisiäkin mielipiteitä asian suhteen on, mutta varmaan enemmistö on ihan mielissään, että pääsivät töihin, kertoo Paperiliiton Tervakosken osaston pääluottamusmies Mikko Nurmo.

Kumpi antoi periksi tässä asiassa, työnantaja- vai työntekijäpuoli?

– Ei tässä kumpikaan ole periksi antanut. Asioista on vaan sovittu. Pitkässä juoksussa toivotaan, että kumpikin voitti.

Meneillään oleviin valtakunnallisiin työehtosopimusneuvotteluihin yrityksestä ei haluta ottaa kantaa. Toiveena on, että ratkaisut löytyisivät pian.

– Sitoudumme noudattamaan sovittavia työehtosopimuksia, mutta myös tekemään paikallisia ratkaisuja silloin, kun se on kokonaisuuden kannalta järkevää, kertoo Tervakoski Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Saarinen yhtiön tiedotteessa.