Opetus loppuu viimeisessä Alvar Aallon koulussa, jossa lavuaaritkin ovat lasten mitoissa – nyt pohditaan, mitä muuta tällaisessa rakennuksessa voi tehdä

Alvar Aallon suunnittelemalle Tehtaanmäen koulurakennukselle etsitään uutta käyttöä Kouvolan Inkeroisissa.

Tehtaanmäen koulu on ainut Alvar Aallon suunnittelema koulurakennus, joka palvelee yhä alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan. Kouvolan kaupunginvaltuusto on päättänyt lakkauttaa koulun, kun Inkeroisten uusi yhtenäiskoulu on valmis.

Alvar Aalto -säätiön kanta on, että koulu tulisi säilyttää edelleen koulukäytössä, mutta myös muita vaihtoehtoja voidaan miettiä.

– Kyllä se surettaa, jos ei kouluksi suunniteltu rakennus voi jatkaa kouluna, Alvar Aalto -säätiön toimitusjohtaja Tommi Lindh sanoo.

Koulu on suunniteltu lapsia ajatellen. Se näkyy niin, että esimerkiksi kalusteet ja lavuaarit on sijoitettu tavanomaista matalammalle tasolle.

– Lapsikäyttöä ennen kaikkea toivoisin, että lapsille suunniteltu mittakaava olisi jatkossakin rakennuksen keskeisiä ominaisuuksia, Lindh jatkaa.

Lindh vieraili koululla valtakunnallisena Arkkitehtuurin päivänä 3. helmikuuta, kun koulun neljäsluokkalaisen Joafiina Teiskosen teos palkittiin Alvar Aalto -kouluille järjestetyn ovenkahvan suunnittelukilpailun voittajana.

Tehtaanmäen koulu on suunniteltu pieniä koululaisia ajatellen, ja esimerkiksi kalusteet ja lavuaarit ovat tavallista matalampia. Antro Valo / Yle

Leirikoulupaikka tai tutkijoiden residenssi?

Tommi Lindhinmukaan rakennuksella on Aallon tuotannossa ainutlaatuinen rooli.

– Ei voi sanoa, että tämä olisi harjoituskappale, vaikka tämä on Aallon ainoa 1930-luvun koulu. Vähän kuin Paimion parantolan kohdalla: vaikka se oli Aallon ensimmäinen sairaala, heti tuli napakymppi, hän sanoo.

Jos rakennus ei voi jatkossa toimia kouluna, Lindh nostaa esiin myös muita käyttömahdollisuuksia.

– Koulukäyttö olisi erinomainen, mutta on myös koulutuskäyttö ja leirikoulut. Se voisi olla tutkijaresidenssi, erilaisten työpajojen järjestämispaikka tai jopa kansainvälinen keskus, koska jo pelkästään se, että rakennus on Aallon suunnittelema, varmasti kiinnostaa monia, Lindh pohtii.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk tekee parhaillaan Kouvolan kaupungille selvitystä siitä, mitä käyttöä koululle voisi tulevaisuudessa olla.

Esiselvityksessä käydään läpi uusia toimintamahdollisuuksia, niiden edellytyksiä sekä tilojen mahdollisia uusia käyttäjiä. Selvityksen on tarkoitus pohjustaa laajempaa hanketta, jolle haetaan myöhemmin erillistä rahoitusta.