Suomalainen Markus Tietäväinen evakuoitiin Wuhanista – nyt hän tarkkailee itseään karanteenissa Ranskassa: "Mieluummin täällä kuin Kiinassa"

Ranskan etelärannikon tuntumassa sijaitsevaan Istresin armeijatukikohtaan saapui sunnuntaina evakuointilento Kiinan Wuhanista. Yksi noin 250 matkustajista oli suomalainen Markus Tietäväinen.

Wuhanin yliopistossa vaihto-opiskelijana ollut Tietäväinen jäi jumiin Wuhaniin sen jälkeen, kun kiinalaisviranomaiset eristivät kaupungin koronavirusepidemian takia.

Hän oli jumissa yliopistokampuksella reilut kaksi viikkoa, kunnes sai viime viikon lopulla tietää pääsevänsä mukaan EU-maan koordinoimalle evakuointilennolle.

Heti alusta saakka selvää, että kyseessä ei ollut normaali lentomatka.

Lentoasemalla evakuoitavia oli vastassa täysin suojavarusteisiin pukeutunut henkilökunta.

Lennon tarkastuskortin sai nimeä näyttämällä ja ennen lennolle pääsyä matkustajien terveydentila kartoitettiin. Tietäväisen mukaan lähtötarkastuksissa vierähti useampi tunti.

– Kaikkea jonotettiin pitkään ja hartaasti. Terveystarkastus itsessään ei kestänyt kovin kauan, siinä oli vain yleinen kysely terveystilasta ja sitten lämpötilan mittaus, Tietäväinen sanoo Ylelle.

Myös lennon henkilökunta oli hyvin suojautunut.

Tietäväinen kertoo lennon aikana miettineensä, että lentokone on todennäköisin paikka saada tartunta koko Wuhanin-reissun aikana.

– Kun ruokaa jaettiin, meille korostettiin, että kukaan ei poista omaa kasvonaamiotaan ennen kuin henkilökunta on poistunut omiin tiloihinsa. Pidettiin tällä tavalla huolta, että sitten mahdollisesti tartuntaa aiheuteta henkilökunnalle, Tietäväinen sanoo.

Lennolla tarjottu ruoka tuli tarpeeseen, sillä Wuhanin lentoasema oli autio.

– Kaikki oli ihan tyhjää. Hyvin sai paastota viikonlopun aikana, kun ei sekä kaupungissa tai kentällä ollut mikään ruokapaikka auki. Lentokoneessa sai melkeinpä viikonlopun ensimmäisen lämpimän aterian.

Tuntikausien odottelu lennolle

Evakuointi oli pitkä prosessi.

– Lauantaiaamuna kun lähdin hotellilta, kyllä siinä kesti melkein 36 tuntia kun kone oli ilmassa.

Wuhanin yliopistossa kiinan kieltä opiskellut vaihto-opiskelija kertoo ottaneensa yhteyttä Suomen suurlähetystöön heti sen jälkeen kun Wuhan asetettiin karanteeniin 23. tammikuuta.

Pian tämän jälkeen hän sai kuulla, että Ranska tarjoaa mahdollisuuden evakuointilentoon, johon hän ilmoitti haluavansa.

Lähtöpäivänä evakuoitavat kerääntyivät Ranskan konsulaatille Wuhanissa, jossa heidän nimensä kerättiin listaan. Tietäväinen arvioi, että kesti monta tuntia ennen kuin noin 8–9 bussin saattue pääsi lähtemään lentoasemalle.

Hän ei nähnyt Ranskan konsulaatilla muita suomalaisia, mutta näki muutamassa matkalaukussa Suomi-tarroja.

Useat maat ovat viime päivinä evakuoineet kansalaisiaan Wuhanista.

– Uutisissa on puhuttu siitä, että Kiina palauttaa Wuhanin asukkaita takaisin Wuhaniin ja ilmeisesti yksi tällainen lento näytti palaavan, mutta muuten oli kenttä ihan täysin tyhjä.

Tietäväinen arvioi, että kentältä lähti samana iltana muutama muukin evakuointilento.

Karanteenissa olevien ruokailu on järjestetty palomiesopiston ruokalaan. Markus Tietäväinen

Virusepäilyjä samalla lennolla

Sunnuntain evakuointilennolla oli mukana ihmisiä, joilla epäiltiin koronavirustartuntaa, mutta kaikki testit olivat negatiivisia, Ranskan terveysministeriö kertoo AFP:n mukaan.

Lentomatkustajille epäilyistä ei liiemmin kerrottu.

– Ensimmäisen kerran kuulin siitä, kun Ranskan puolella alettiin konetta tyhjentämään ja kuulutettiin, että ensimmäisenä koneesta poistuvat nämä oireilevat ihmiset, Tietäväinen sanoo.

– Kyseessä oli siis kaksikerroksinen kone, nämä oireilevat oli ilmeisesti eristetty yläkertaan lääkintähenkilökunnan kanssa ja ne oli siellä omissa oloissaan.

Istresissä matkustajia oli vastassa sotilaslentokenttä, jossa ei ollut siviilimatkailusta tuttuja terminaaleja.

Koneesta evakuoidut marssivat kentälle pystytettyihin telttoihin, joissa käytiin läpi ranskaksi joitain maahantulotoimenpiteitä, mitä Tietäväinen ei ymmärtänyt.

– Siinä vaiheessa oli vain lappujen täyttöä, osoitettiin, että ota tästä lappu ja pistä tuohon nimi, leima paperiin ja eteenpäin.

Tämän jälkeen he kulkivat bussisaattueessa karanteenikeskukseen.

Palomiesopiston pihalla on hiljaista. Markus Tietäväinen

Karanteenissa kuume mitataan itse kaksi kertaa päivässä

Seuraavan parin viikon ajan Tietäväisen tulee pysytellä Marseillen kupeessa sijaitsevassa palomiesten koulutuskeskuksessa Aix-en-Provencen kaupungissa.

Kaupunki sijaitsee Bouches-du-Rhônen alueella Ranskan eteläosassa.

Palomiesopistoon sijoitetut saavat liikkua alueella hyvin vapaasti, kunhan pysyttelevät heille rajatulla alueella.

Oloja karanteenissa Tietäväinen kuvailee huomattavan mukavaksi.

– Wuhanin yliopistokampukseen verrattuna on huomattavasti viihtyisämpää. Tästä saa heti kättelyssä sellaisen olon, että täällä pidetään huolta ja ruokatarjoilut pelaa.

Harri Vähäkangas / Yle

Jokaiselle palomiesopistolle asutetulle on varattu oma henkilökohtainen huone. Ruokailu on järjestetty opiston liikuntasaliin, jonne on viety pöytiä. Ruoat voi itse valita jääkaapista ja lämmittää. Tietäväisen mukaan vain osa opistosta on rajattu karanteeniin, muuten sen toiminta jatkuu normaalisti. Silti alueella on myös vuorokauden ympäri toimiva lääkäripäivystys.

– Meille on annettu korvasta lämpöä mittaavat infrapunalämpömittarit, ja kirjaamme kaksi kertaa päivässä lomakkeelle lukemat, Tietäväinen sanoo.

Entä pelottaako mahdollinen koronavirustartunta?

– Mieluummin täällä kuin siellä Kiinassa, jossa alkaa sairaalat olla ylimitoitettuja. En hirveen luottavaisin mielin siellä sairastuisi. Täällä se ei olisi ehkä maailmaa kaatava juttu, hän sanoo.

Aix-en-Provencen kaupungissa sijaitsevaan opistoon on sijoitettu kymmeniä Kiinasta evakuoituja. Markus Tietäväinen

Paluu järjestettävä itse

Kiinan kieltä Wuhanissa opiskellut Tietäväinen aikoo karanteenin jälkeen palata Suomeen.

Paluu Suomeen tulee järjestää itse.

Hän ei tiedä, jatkuvatko opinnot Kiinassa tai aikooko hän palata Wuhaniin.

– Viimeksi kun kuulin, niin lukukausi on siirtynyt jonnekin hamaan tulevaisuuteen ja päivämäärää ei vielä ole tiedossa.

