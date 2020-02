Suomen suurimmissa Airbnb-kaupungeissa lakia luetaan eri lasien läpi – Rovaniemellä voit lyödä surutta rahoiksi, kun Helsingissä sama on kiellettyä

Rovaniemellä Airbnb-kohteiden määrä on noussut muutamassa vuodessa reilusta sadasta jo tuhanteen. Osalle kaupunkilaisista se on tuonut huomattavia lisätuloja, osa kokee rappukäytävässä ramppaavat turistit häiriöksi.

Kaupunki ei ole puuttunut Airbnb-toimintaan lainkaan, koska se ei osaa sanoa milloin vuokraus muuttuu lainvastaiseksi majoitustoiminnaksi. Kaupungin rakennusvalvontaa johtavan ympäristöpäällikkö Erkki Lehtoniemen mielestä asumisen ja majoitustoiminnan raja ei ole lainsäädännöllisesti selkeä.

– Olemme odottaneet että asia kirkastuu ja kyllä me sitten toimivaltamme puitteissa tartumme asiaan, kun tämä valtakunnallisesti selviää.

Odotus vaikuttaa kuitenkin turhalta, valtakunnallista ohjeistusta ei ole tulossa. Maankäyttö- ja rakennuslaissa ei ole määritelmiä asumiselle ja toisaalta majoitustoiminnalle, eikä niitä ole tulossa myöskään kun lakia uudistetaan, kertoo ympäristöministeriön erityisasiantuntija Antti Salonen.

– Käytännössä (kunnan) rakennusvalvontaviranomainen tekee sen tulkinnan, emme me ympäristöministeriössä lähde sitä tulkitsemaan. Tällä hetkellä ei ainakaan ole valmisteilla ympäristöministeriössä mitään ohjeistusta, Salonen toteaa.

Helsinki kielsi jatkuvan vuokrauksen

Kunnat saavat siis tulkita maankäyttö- ja rakennuslakia miten haluavat. Helsingissä lakia tulkitaan niin, että asuntonsa voi kyllä laittaa vuokralle loman ajaksi, mutta jatkuva matkailukäyttö on asemakaavan ja rakennusluvan vastaista.

– Tämä ei siis koske Airbnb-toimintaa sellaisena kuin se on alkujaan tarkoitettu olevan eli oman asunnon tilapäistä vuokrausta, tiivistää Helsingin rakennusvalvonnan projektipäällikkö Sara Rintamo.

Luvattoman eli ammattimaisen majoituskäytön tunnusmerkkeihin kuuluu esimerkiksi se, ettei kalustetussa asunnossa ole ketään kirjoilla ja sitä vuokrataan ensisijaisesti lyhyeksi ajaksi. Helsingissä rakennusvalvonta voi puuttua asiaan vaatimalla sakon uhalla asunnon palauttamista kaavanmukaiseen eli asuinkäyttöön.

Toinen vaihtoehto on, että asunto-osakeyhtiö hakee poikkeamislupaa tai kaavamuutosta, ja sen jälkeen vielä rakennuslupaa. Rintamon tiedossa ei ole yhtään hakemusta ja syykin on ilmeinen.

– Laki vaatii majoitustilalta asioita, jotka eivät tavallisessa asunnossa yleensä toteudu, esimerkiksi sen, että pitäisi olla useita uloskäyntejä.

Kaupungin päätöksestä voi valittaa, joten rakennusvalvonnan puuttuminen ei välttämättä muuta asioita hetkessä. Rakennusvalvonnan käsittelyssä oli haastatteluhetkellä 14 toimenpidepyyntöä. Helsingissä korostetaankin, että ensisijaisesti taloyhtiön pitäisi puuttua laittomaan toimintaan.

"Alta viikon otetaan kuukauden vuokra"

Rovaniemellä moni asia muuttuisi, jos matkailuhuumaa elävässä kaupungissa tulkittaisiin lakia kuten Helsingissä. Airbnb-asunnot ovat helpottaneet hotellipulaa talvisesonkina ja tuoneet omistajilleen sievoiset tulot.

– Hyvin monesta talosta löytyy sellaisia huoneistoja, jotka on ehkä alun perin ostettu pitkäaikaiseen vuokraukseen, mutta sitten on huomattu tämä mahdollisuus. Vuokratulo on tietysti reilusti suurempi. Alta viikon otetaan kuukauden vuokra, toteaa isännöintiyritys Kiinteistötahkola Rovaniemen toimitusjohtaja Antti Perkkiö.

Lyhytvuokraus turisteille tuo asunnon omistajille normivuokrausta paremmat tulot, mutta se vaatii myös paljon työtä. Henrietta Hassinen / Yle

Keskustan kerrostaloihin muutaman päivän välein vaihtuvat turistit tuovat eloa, mutta myös ongelmia. Lajittelemattomat roskat, vedenkulutus, häly ja pesutuvan täyttävä lakanapyykki ovat puhuttaneet taloyhtiöissä. Asunnon omistajia onkin esimerkiksi patistettu laatimaan monella kielellä ohjeet siitä, kuinka talossa toimitaan.

– Vaivat ovat huomattavasti vähentyneet ainakin niissä kohteissa, joita meillä on isännöinnissä, Perkkiö sanoo.

Rovaniemellä moni puhuu Airbnb-vuokrauksesta kieli keskellä suuta. Asukasta kohden Airbnb-kohteita on enemmän kuin missään Suomessa tai esimerkiksi Barcelonassa. Jokaisen tuttavapiirissä on sekä hyötyjiä että kriittisiä naapureita.

“Muljuaa kuin matikka katiskassa”

Rovaniemeläisen keskustakerrostalon asukas ei haluakaan nimeään julkisuuteen kertoessaan kokemuksistaan.

– Trafiikki aiheuttaa jonkun verran meteliä ja kertaalleen rappukäytävästä löytyi sammunut, joka joutui putkaan. Myös parkkeeraus on tuottanut ongelmia. Kun asukas tulee kotiin, niin kas, omalla paikalla onkin turistin auto, taloyhtiön hallituksessa istuva nainen kertoo.

Taloyhtiö onkin hankkinut englanninkielisiä liikennemerkkejä kertomaan, ettei asukkaiden paikalle voi parkkeerata. Kustannuksia on tullut myös siitä, että roska-astioiden tyhjennyskertoja lisättiin matkailijoiden vuoksi.

Kerrostalon asunnoista enimmillään neljäsosa on ollut turistien käytössä. Asukasta riepoo erityisesti neljässä asunnossa matkailijoita majoittava Helppo Hotelli -niminen yritys. Taloyhtiö on kertonut asiasta rakennusvalvonnalle yli puoli vuotta sitten.

– Se on aivan selvästi asemakaavan vastaista liiketoimintaa, kun talo on kuitenkin kaavoitettu asuinkerrostaloksi, nainen toteaa ja ihmettelee, että asiaan ei ole puututtu.

– Ne muljuaa kuin matikka katiskassa, hän sanoo rakennusvalvontaan viitaten.

Linjaa haetaan oikeuden kautta

Ympäristöpäällikkö Erkki Lehtoniemi kiistää passiivisuuden ja sanoo kaupungin puuttuvan “selviin tapauksiin”. Sellainen on Lehtoniemen mukaan kyseessä, jos esimerkiksi kokonainen asuinkerrostalo muutetaan majoituskäyttöön, kuten Rovaniemen Korkalonkadulla tapahtui.

– Se asia on nyt prosessissa. Polku on varmaan se, että haetaan poikkeaminen ja käyttötarkoituksen muutos, Lehtoniemi kertoo. Golden Circle Suites on ehtinyt majoittaa asiakkaita Korkalonkadulla jo kahden vuoden ajan.

Rovaniemellä Airbnb-asunnot ovat vastanneet majoituspaikkojen kysyntään, jota on enemmän kuin hotellit ja muut perinteiset majoituspaikat pystyvät tarjoamaan. Maija-Liisa Juntti / Yle

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus velvoitti Rovaniemen ympäristölautakuntaa puuttumaan myös pientaloalueella tapahtuneeseen majoitustoimintaan, josta kaupunkilainen valitti. Kaupunki kuitenkin valitti hallinto-oikeuden päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

– Päätös tulee aikanaan ja sen mukaan toimitaan. Täytyy kuitenkin muistaa, että se ei ole kuin pikiöljy, joka sopii kaikkiin tapauksiin, Lehtoniemi sanailee.

Odotettavissa on, että erilaisten asuinalueiden erilaisia vuokrauskuvioita käsitellään oikeudessa vielä monta kertaa ja menee vuosia ennen kuin kaupungin linja on selvä. Lehtoniemi miettii, miten pitäisi suhtautua esimerkiksi Forenom-yhtiöön, joka vuokraa työmatkalaisille huoneita yhdeksi yöksi tai pidemmäksi ajaksi asuintaloissa ympäri Suomea.

– Airbnb-toiminta on nostettu tikun nokkaan, mutta peräänkuulutamme tasapuolisuutta.

Uusiin kerrostaloihin lyhytvuokrauskielto

Hallituksen suunnalta ei ole tulossa selvyyttä asiaan, joka koskee joitakin kaupunkeja paljon ja toisia ei juuri lainkaan. Rovaniemellä asia on puhuttanut jo pitkään.

– Se, että ei ole selkeää lainsäädäntöä on hankalaa isännöitsijöille, taloyhtiöiden hallituksille ja erilaisille viranomaisille. Lainsäädäntö on jäänyt jälkeen muutoksesta, joka on tapahtunut, toteaa isännöitsijä Antti Perkkiö.

Esimerkiksi paloturvallisuusmääräyksiä valvovat pelastusviranomaiset olisivat tyytyväisiä, jos tietäisivät mikä on asuinhuoneisto ja mikä majoitustila. Lainsäädäntöä on toivonut myös Kiinteistöliitto.

Jakamistaloutta Työ- ja elinkeinoministeriössä pohtinut työryhmä päätyi raportissaan toteamaan, että “toiminnanharjoittajan tulee ensisijaisesti itse arvioida onko toiminnassa tosiasiallisesti kyse jatkuvasta ammattimaisesta majoitustoiminnasta”.

Rovaniemellä tätä arvioivat hanakammin naapurit, mutta puuttuminen ilman lain tai kaupungin rakennusvalvonnan selkänojaa on lähes mahdotonta. Lyhytvuokrauksen voi kieltää vain osakkaiden yksimielisellä päätöksellä.

Helpompaa on kirjata kielto yhtiöjärjestykseen siinä vaiheessa, kun talo on vasta nousemassa. Ainakin kahdessa Rovaniemelle rakenteilla olevassa kerrostalossa ja yhdessä rivitaloyhtiössä Airbnb-toiminta on päätetty kieltää alusta pitäen.