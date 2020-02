Krista Mikkonen väistää vihreiden kantaa ydinvoimaan: "Jos siellä noin lukee, se on varmasti puolueen virallinen kanta"

Ydinvoimasta on viime vuosina muodostunut vihreille aiempaa vaikeampi aihe. Puolue on pitkään vastustanut ydinvoimaa, vaikka se on yksi merkittävistä hiilidioksidipäästöttömän sähköntuotannon muodoista.

Ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr.) ei näe ydinvoiman tuovan ratkaisuja tämän hetken sähköntarpeeseen.

– Että joku uusi ydinvoimala rakennettaisiin, se ei auta tähän tilanteeseen, vaan pitää tehdä nopeammin ratkaisuja, Mikkonen sanoi Marja Sannikan haastattelussa.

Ministeri ei lähtenyt arvioimaan, pitäisikö ydinvoiman käyttöä pyrkiä vähentämään. Vihreiden sivuilla todetaan uraanin yhteydessä (siirryt toiseen palveluun), että "ydinvoiman käyttöä on vähennettävä energiantuotannossa."

Mikkonen kiersi kysymystä vastaamalla, että vihreissä ei ole missään vaiheessa ajateltu, että nykyisiä ydinvoimaloita pitäisi ajaa alas.

Kysymykseen siitä, onko lause ydinvoiman vähentämisestä edelleen puolueen kanta, Mikkonen vastasi näin:

– Ydinvoimasta käydään keskustelua, jos se siellä noin lukee, se on varmasti puolueen virallinen kanta.

Siihen, onko ydinvoiman vastustaminen ollut järkevää, Mikkonen ei ottanut kantaa.

– Tiedämme, että uusiutuvat energiamuodot ovat markkinoilla todella edullisia, niiden hinta laskee koko ajan. Näen kehityksen menevän siihen, että uudet uusiutuvat muodot ja riskittömämmät vaihtoehdot valtaavat alaa.

Isoista uusista ydinvoimaloista Mikkonen arvioi ajan ajaneen ohi. Esimerkiksi Olkiluoto 3 -voimalan piti valmistua vuonna 2009, mutta nyt sen ennakoidaan tuottavan sähköä vuonna 2021.

Julkisuudessa on ollut jonkin verran keskustelua pienistä ydinvoimaloista. Eri puolilla maailmaa kehitettävät pienydinvoimalat eivät toistaiseksi ole tarjonneet merkittäviä käytännön ratkaisuja sähkön- tai lämmöntuotantoon.

– Tuntuu, että ne ovat aina tulossa, mutta ovatko tulossa oikeasti, Mikkonen sanoo.

Mikkonen: Turpeen alasajoa pitäisi pystyä kirittämään

Hallitus kokoontui alkuviikosta pohtimaan ilmastonmuutoksen vastaisia toimia, mutta ei saanut päätöksiä turpeen käytön vähentämisen vauhdittamisesta. Mikkonen myönsi Sannikan haastattelussa turpeen olevan Suomelle sokea piste.

Mikkonen sanoi toivoneensa, että hallitus olisi kyennyt päättämään turpeen käytön nopeammasta alasajosta. Hallitus käsittelee turpeen verotukea keväällä.

– Toisaalta tiedämme kehityksen johtavan siihen, että turpeeseen ei uusissa investoinneissa satsata. Mutta pitäisi pystyä hallituksessakin kirittämään sitä, että saataisiin aiemmin turpeen käyttö vähenemään.

Turpeen käyttö sähkön ja lämmön tuotannossa tuottaa suunnilleen saman määrän hiilidioksidipäästöjä kuin Suomen henkilöautoliikenne.

Marja Sannikan ohjelmassa vieraana ovat myös Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen ja Kiinan ilmastopolitiikkaan perehtynyt tutkijatohtori Sanna Kopra.

Puhetta ilmastosta riittää, mutta missä ovat todella vaikuttavat teot? Vastaamassa ilmastoministeri Krista Mikkonen.

