Kuka vei Axelin Heinolan lintutarhalta? Varas jätti oven auki ja linnut jäätymään

Heinolan lintutarha pyytää apua papukaijavarkauden selvittämiseksi. Lintutarhan papukaijatalosta on viety maanantaiyönä Axel-niminen palmuaratti, joka on ollut Heinolan tarhalla jo lähes 20 vuotta.

Varkaus huomattiin aamulla, kun työntekijät tulivat paikalle. Papukaijatalon kaikki kolme ovea olivat avoinna. Papukaijatalon sisälämpötila oli pudonnut yhdeksään asteeseen.

– Onnea on ollut siinä, että yö ei ollut kylmempi ja muut linnut eivät paleltuneet, sanoo lintutarhanhoitaja Olli Vuori.

Varkaudesta on tehty poliisille ilmoitus. Papukaijataloon ei ole murtauduttu. Vuoren mukaan joku on mennyt omilla avaimilla sisään ja vienyt linnun. Lintutarhalla on ollut tilapäistyövoimaa, ja avaimia on jäänyt kadoksiin.

– Raha on tämänkin takana. Hälytyskellojen pitää soida, jos joku yrittää papukaijaa myydä, painottaa Vuori.