Kenian presidentti Daniel arap Moi on kuollut

Daniel arap Moi johti maataan 24 vuoden ajan, vuodesta 1978 vuoteen 2002.

Kenian pitkäaikaisin presidentti Daniel arap Moi on kuollut. Hän oli 95-vuotias.

Moi johti maataan 24 vuoden ajan, vuosina 1978 – 2002.

Hän oli maansa toinen presidentti. Moi nousi valtaan, kun Kenian perustajana pidetty Jomo Kenyatta kuoli virassa ollessaan.

Daniel arap Moi oli maassaan hyvin suosittu hahmo, vaikkakin hän johti maataan kovin ottein. Käytännössä hän muutti Kenian yksipuoluemaaksi, jossa oppositiota ei sallittu.

Oppositiopuolueiden kannattajia kidutettiin ja vuonna 1982 tapahtunut vallankumousyritys tukahdutettiin. Moin aikana myös korruptio rehotti Keniassa. Se ilmeni muun muassa laittomina maan anastuksina.

1990-luvulla Moi antoi periksi demokratiavaatimuksille ja maassa järjestettiin vuosina 1992 ja 1997 monipuoluevaalit, joskin niitä varjosti poliittinen väkivalta.

Moi luopui vallasta vuonna 2002. Hänen uskotaan keränneen itselleen ja perheelleen presidenttiaikanaan valtavan omaisuuden, joka oli suurelta osin ulkomailla.

Keniassa monet hallinnon rakennukset ja projetit on nimetty hänen mukaansa ja hänen kuvansa on koristanut seteleitä. Viime vuosina häneen kohdistuva henkilökulttia on tiukasti rajoitettu.

