Näin tienaavat päätoimiset kaupunginhallituksen puheenjohtajat ja pormestarit: ero kuukausiansioissa jopa nelinkertainen

Rovaniemen kaupunginhallituksen puheenjohtajan Liisa Ansalan (kesk.) palkkoista nousi taannoin pieni kohu. Ansalan palkka on 5100 euroa kuukaudessa, mikä on palkallisten luottamusjohtajien vertailussa keskitasoa. Maija-Liisa Juntti / Yle

Päätoimisten pormestarien ja kaupunginhallitusten puheenjohtajien palkoissa on isoja eroja. Eniten tienaa isojen kaupunkien palkallinen luottamusjohto ja ero pienipalkkaisimpiin kollegoihin on moninkertainen. Vielä hurjemmiksi erot venähtävät, jos palkat suhteutetaan kunnan asukaslukuun.

Rovaniemellä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansalan (kesk.) palkkiot nousivat keskusteluun, kun kävi ilmi että hän oli nostanut kuukausipalkkansa lisäksi myös kokouspalkkioita.

Ylen selvityksestä käy ilmi, että Ansalan palkka on edelleen suhteellisesti parempi kuin isojen kaupunkien päätoimisilla puheenjohtajilla ja pormestarieilla. Ansalan kuukausipalkka on runsaat 5100 euroa, mikä on kahdeksan senttiä per rovaniemeläinen.

Suurin piirten samansuuruista kuukausipalkkaa nostaa esimerkiksi tuplasti isomman Lahden kaupungin Sirkku Hildén (sd.). Rovaniemellä on noin 63 000 asukasta, Lahdessa lähes 120 000.

Puheenjohtajien ja pormestarien palkat on laitettu suuruusjärjestykseen jakamalla palkka kunnan asukasluvulla. Myös Kuntaliitto on selvittänyt kaupunkien palkallisen luottamusjohdon palkkatasoa (siirryt toiseen palveluun) (Kuntaliitto, pdf-tiedosto).

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori saa palkkoina ja palkkioina yhteensä noin 16 000 euroa kuukaudessa. Marja Väänänen / Yle

Vapaavuorella asukasta kohti pienin palkka

Pienin palkka asukasta kohti on Helsingin pormestarilla Jan Vapaavuorella (kok.) ja Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtajalla Kyösti Oikarisella (kesk.), vain kaksi senttiä per asukas. Vapaavuoren palkat ja palkkiot ovat runsaat 16 000 euroa kuukaudessa ja Oikarisella 5500 euroa kuukaudessa.

Myös Tampereen pormestarin Lauri Lylyn (sd.) ja Turun puheenjohtajan Lauri Katteluksen (kok.) asukaskohtaiset palkat ovat pienemmät kuin Ansalalla. Lylyn kuukausipalkka on 14 000 euroa ja Katteluksen noin 8000 euroa kuukaudessa.

Tampereen pormestari Lauri Lyly (sd.). AOP

Suhteellisesti suurimmat palkat ovat Puolangan pormestarilla Harri Peltolalla (kesk.), 2,60 euroa per asukas ja Kärkölän pormestarilla Markku Koskisella (Kärkölä-ryhmä), 80 senttiä per asukas. Peltolan palkka on runsaat 6500 euroa ja Koskisen runsaat 3600 euroa kuussa. Puolangalla asukkaita on 2500 ja Kärkölässä vajaat 4400.

Suurimmat palkat ovat luonnollisesti isojen kaupunkien pormestareilla. Helsingin Vapaavuorella on kuukausipalkka ja kokouspalkkiota yhteensä runsaat 16 000 euroa kuukaudessa. Tampereen kollega Lylyllä kuukausipalkka on hieman yli 14 000 euroa.

Pienin tilipussi on Kärkölän Koskisella, kokouspalkkoineen noin 3600 euroa kuukaudessa.

Kokouspalkkioita saa neljä

Päätoimisia puheenjohtajia on neljässä kaupungissa ja pormestareita on kuudessa kaupungissa tai kunnassa.

Puolangan pormestarin Harri Peltolan (kesk.) palkka on asukasta kohti laskettuna suurin. Elisa Kinnunen / Yle

Neljälle heistä maksetaan kokouspalkkioita kuukausipalkkansa ohella: Helsingin Vapaavuorelle, Tuusulan Arto Lindbergille, Turun Lauri Kattelukselle ja Kärkölän Koskiselle.

Ennen kokouspalkkioita sai myös Ansala, mutta Rovaniemen kaupunginvaltuusto vei ne häneltä kuitenkin hiljattain. Ansalan kokouspalkkiot herättivät keskustelua Rovaniemellä hiljattain. Osa päättäjistä vaikutti yllättyneeltä siitä, että Ansala oli saanut kokouspalkkioita kuukausipalkkansa lisäksi. Vanhempainvapaalla oleva Ansala kertoi noudattaneensa valtuuston päätöksiä palkkioista, joista edellinen oli viime toukokuulta.

Kunta Päätoim. pj. tai pormestari Palkka ja palkkiot / kk / asukas Puolanka Harri Peltola 2,60 € Kärkölä Markku Koskinen 0,83 € Pirkkala Marko Jarva 0,44 € Tuusula Arto Lindberg 0,22 € Rovaniemi Liisa Ansala 0,08 € Tampere Lauri Lyly 0,06 € Lahti Sirkku Hildén 0,04 € Turku Lauri Kattelus 0,04 € Oulu Kyösti Oikarinen 0,02 € Helsinki Jan Vapaavuori 0,02 €

Päätoimiset kaupunginhallitusten puheenjohtajat pormestarit, kuukausipalkka ja palkkiot kuukaudessa ja kunnan asukasluku:

Helsinki: Jan Vapaavuori: 14316,75 € / kk + kokouspalkkioita 1934,96 = yht. 16251,71 € (asukasluku 119 875)

Tampere: Lauri Lyly: 14032,69 € / kk (asukasluku 193 246)

Pirkkala: Marko Jarva: 8700 € / kk (asukasluku 19 620)

Tuusula: Arto Lindberg: 7500 € / kk + kokouspalkkioita noin 1000 € / kk (asukasluku 38 605)

Puolanka: Harri Peltola: 6581 € / kk (asukasluku 2 530)

Turku: Lauri Kattelus: 5800 € / kk + kokouspalkkioita n. 2200 € / kk + muut palkkiot = n. 8200 € (asukasluku 193 246)

Oulu: Kyösti Oikarinen: 5500 € / kk (asukasluku 205 534)

Rovaniemi: Liisa Ansala: 5164 € / kk (asukasluku 63 103)

Lahti: Sirkku Hildén: 5000 € / kk (asukasluku 119 875)

Kärkölä: Markku Koskinen: 3000 € / kk + kokouspalkkioita keskimäärin 635 € / kk = 3635 € (asukasluku 4 369)

Kunnan koko ei aina selitä palkan suuruutta

Kuntaliiton tutkimuspäällikön Marianne Pekola-Sjöblomin mukaan erikokoiset palkat ja palkkiot johtuvat siitä, että kunnat voivat itse päättää niistä. Päätoimisen hallituksen puheenjohtajan ja pormestarin tehtävät eivät myöskään ole täysin yhteismitallisia.

– Pormestarijärjestelmää käytetään vaihtoehtona perinteiselle johtamisjärjestelmälle. Pormestari hoitaa sekä kunnanhallituksen puheenjohtajan että kunnanjohtajan tehtäviä. Pormestarin asema on siten vahvempi kuin päätoimisen puheenjohtajan, Pekola-Sjöblom sanoo.

Pekola-Sjöblom lisää, että kunnissa ei yleensä ole valmiuksia tehdä päätöksiä suurista muutoksista palkkioiden suhteen, koska palkkiot aiheuttavat helposti myös julkista keskustelua.

– Julkisesta keskustelusta on saattanut joskus jopa seurata palkan tai palkkion alennus.

Näin kävi juuri hiljattain Rovaniemellä.

Kuntaliiton mukaan palkkioita suhteutetaan usein myös suhteessa kunnan- tai kaupunginjohtajan palkkaan.

– Myös kuntajohtajien palkat vaihtelevat aika paljon eri kunnissa. Vaihteluita ei voi läheskään aina selittää kuntakoolla, Pekola-Sjöblom lisää.

Lähteet: Kunnat, Kuntaliitto, Tilastokeskus