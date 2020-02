Kun älykello ei enää riitä – kuntoilijat mittaavat kehonkoostumusta ja kaupungitkin kannustavat liikkumaan laitteiden antaman tiedon avulla

TurkuPäivi Suominen ja Anne Rönneberg osallistuvat Turun kaupungin liikuntapalvelukeskuksen kehonkoostumusmittauksiin liikuntaryhmän kanssa. Ylipainoisille tarkoitettu ryhmä harjoittelee kolme kertaa viikossa, ja Impivaaran uimahalliin hankittua mittaria testataan samalla.

– Sieltä tuli tosi ilahduttavia tuloksia. Liikunta on tehnyt tehtävänsä, kertoo jo syksystä 2018 painoaan pudottanut Päivi Suominen.

Anne Rönneberg sen sijaan arkaili aluksi mittausta. Hänelläkin on taustalla pidempi elämänmuutos, kolme ja puoli vuotta sitten yllättäen tulleen sydänkohtauksen vuoksi.

– Olin ajatellut, etten mene ikinä sellaiseen mittaukseen. Se on itsesuojelua, että ei halua huonoja tuloksia, kertoo Rönneberg, jonka tulokset olivat lopulta suositusten mukaiset.

Naiset mitataan uudelleen kolmen kuukauden kuluttua.

– Kehonmittaus on motivoivaa, kun voi verrata lukemia omiin tuloksiin, pohtii Suominen.

Päivi Suominen on pudottanut painoaan syksystä 2018. Vaatekoko on pienentynyt kahdeksalla numerolla. Minna Rosvall / Yle

Anne Rönneberg sai sydänkohtauksen kolme ja puoli vuotta sitten ulkomaanmatkalla. Liikuntatottumukset ja ruokavalio ovat menneet remonttiin. Minna Rosvall / Yle

Kuntalaiset liikkumaan

Turussa liikuntaryhmäläiset odottavat innokkaina vuoroaan kehonkoostumusmittaukseen. Esimerkiksi Oulussa (siirryt toiseen palveluun) ja Helsingissä (siirryt toiseen palveluun) kaupunkien liikuntapalveluissa tehdään jo maksullisia mittauksia kaikille halukkaille.

Turussa vasta opetellaan kaupungin oman kehonkoostumusmittarin käyttöä. Toisaalta monille mittari on tullut tutuksi liikuntakeskuksissa, ja Turussa mittaukseen voi mennä vaikka apteekissa.

Liikuntapalveluvastaava Satu Revonsuo kertoo, että tavoitteena on innostaa kuntalaisia liikkumaan ja huolehtimaan omasta terveydestä. Pilottiryhmäläiset saavat keväällä mittauksen ilmaiseksi, mutta jatkossa siitä tulee maksullista.

– Todennäköisesti liikuntapalvelukeskus jatkaa mittauksia ryhmien kanssa. Henkilökohtaisen palautteen lisäksi käymme testituloksia läpi joukolla, kertoo Revonsuo.

Testitulosten palautteen yhteydessä liikuntaneuvojat antavat vinkkejä muutosten tekemiseen ja ohjaavat tarvittaessa ohjattuihin liikuntapalveluihin tai esimerkiksi liikuntaneuvontaan saamaan innostusta ja tukea liikkumiseen.

Mahdollisesti syksyllä kaikki halukkaat pääsevät mittauksiin tiettyinä aikoina Impivaaran uimahallilla. Uimahalli tiedottaa asiasta lisää myöhemmin.

Lääketieteen tohtori Harri Helajärvi painottaa, että mittauksen tulokset on käytävä läpi ammattilaisen kanssa. Minna Rosvall / Yle

Kehonkoostumuksen mittaus antaa lisätietoa

Paavo Nurmi -keskuksessa työskentelevä lääketieteen tohtori, liikuntalääkäri Harri Helajärvi pitää kehonkoostumuksen mittausta yhtenä apuvälineenä liikkujille ja painonhallintaa tarvitseville. Siitä saa enemmän tietoa kuin pelkästä kehon painosta tai painoindeksistä.

– Kehonkoostumuksen mittaus antaa tarkempaa kuvaa elimistön tilasta, esimerkiksi lihasten ja rasvakudoksen määrästä ja myös vatsaontelon sisäisestä rasvasta. Nämä ovat tärkeitä asioita aineenvaihdunnan ja terveyden kannalta, kertoo Helajärvi.

Hän painottaa kuitenkin, että mitään mittaustulosta tai lukuarvoa ei saisi tuijottaa liian kirjaimellisesti. Hän näkee vastaanotollaan ihmisiä, joille erilaisista mittauksista on tullut liiankin tärkeä asia.

– Eletään laitteiden antamien arvojen mukaan eikä osata lukea kehon merkkejä esimerkiksi siitä, nukuinko hyvin tai olenko lenkkikunnossa. Toisille apuvälineet sopivat paremmin kuin toisille, mutta ei anneta hyvän rengin muuttua isännäksi eli ei tuijoteta laitteita ja tuloksia liian kurinalaisesti.

Päivi Suominen, Riitta Lammela ja Sari Kemppainen harjoittelevat Ihanaisten naisten ryhmässä Turun Impivaaran uimahallin kuntosalissa. Minna Rosvall / Yle

Henkilökohtainen palaute tärkeää

Liikuntalääkäri Harri Helajärvi ja liikuntapalveluvastaava Satu Revonsuo painottavat molemmat henkilökohtaisen palautteen merkitystä. Asiakkaan on vaikea itse tulkita mittareiden antamia tuloksia. Revonsuo on varannut jokaiselle liikuntaryhmäläiselle noin vartin verran aikaa. Itse mittaus kestää vain muutaman minuutin.

– Käymme yhdessä läpi nämä tulokset, ja on tarkoitus on verrata tuloksia omiin seurantatuloksiin toukokuussa. Vaikka olemassa on viitearvot, joihin tulisi pyrkiä, tärkeintä on seurata omaa kehitystä, kertoo Revonsuo.

– On tärkeää, että tuloksia käydään läpi ammattilaisen kanssa. Pelkästään tieto rasvaprosentista ei riitä. Asiakkaan kanssa voidaan puhua sekä hyvistä löydöksistä että parannusta vaativista tuloksista. Usein vamman jälkeen vammautuneen kehonosan lihakset heikentyvät. Lihaksia voidaan kehittää harjoitusohjelmalla ja lihasten tasapainon kehitystä voidaan seurata mittauksella, kertoo Helajärvi.

Liikuntalääkäri Harri Helajärvi esittelee Paavo Nurmi -keskuksessa olevaa kehonkoostumuslaitetta. Minna Rosvall / Yle

Geenejä vastaan voi taistella

Monet liikkujat ja painonpudottajat arvelevat usein, että heidän vartalonsa ja aineenvaihduntansa ovat muotoutuneet geenien perusteella. Osaksi näin onkin, mutta liikuntalääkäri Harri Helajärvi kannustaa taistelemaan geenejä vastaan.

Kehonkoostumusmittari näyttää, kuinka paljon rasvaa on vatsaontelon sisällä. Tämä niin sanottu viskeraalirasva aiheuttaa pitkäkestoista matalaa tulehdustilaa ja lisää elintapasairauksien kuten diabeteksen sekä sydän- ja verisuonitautien riskiä.

– Kaksostutkimuksissa, joissa on tutkittu geeneiltään identtisiä kaksosia, on nähty, että huonojenkin geenien haitallisilta vaikutuksilta voi suojautua, jos eletään kohtalaisen terveeellisesti. Mittaus voi herättää miettimään, että rasvamaksa pitää saada parempaan kuntoon, ettei käy kuten kävi isälle tai äidille, Helajärvi sanoo.

Keskivartalolihavuuden poistamiseen lääkäri kannustaa käyttämään samoja keinoja kuin muuhunkin painonhallintaan. Kestävyyys- ja lihaskuntoliikuntaa on hyvä harrastaa tasapainoisesti. Ruokavaliosta kannattaa karsia runsaasti energiaa sisältäviä ja turhia kiloja kerryttäviä tuotteita.

Hoikkakin voi olla "läski"

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan neljäsosa suomalaisista aikuisista on lihavia. (siirryt toiseen palveluun) Kehonkoostumusmittarit ovat ahkerassa käytössä myös muiden kuin painonpudottajien keskuudessa. Kehonkoostumusmittarin lukema voi yllättää hoikankin, muistuttaa liikuntalääkäri Harri Helajärvi.

– Hoikallakin ihmisellä voi olla runsaasti vatsaontelon rasvaa, ja elintapasairauksien riski on kohonnut. Joskus puhutaankin leikillisesti tai ivallisesti hoikista läskeistä, kun lihaksiakaan ei ole kehossa riittävästi, kertoo Helajärvi.

Lihakset ovat tärkeitä sokeri- ja rasva-aineenvaihdunnan elimiä ja toimintakyvyn ylläpitäjiä.

Päivi Suominen on tyytyväinen kehonkoostumusmittarin antiin. Hän kävi tulokset läpi liikuntapaikkavastaava Satu Revonsuon kanssa. Minna Rosvall / Yle

Vaatekoko pieneni kahdeksalla

Palataan vielä turkulaiselle kuntosalille. Päivi Suominen keskustelee innokkaasti painonhallinnasta ja liikkumisesta ryhmäläisten kanssa. Hän kannustaa omalla esimerkillään.

– Kannattaa lähteä liikkumaan vaikka tällaiseen ryhmään. Täältä saa vertaistukea. Yksin voi hakea liikuntamuotoa, joka tuottaa mielihyvää. Ei kannata lähteä salille, jos se ei ole ykkösvaihtoehto, ja ylipainoisille suositellaan aina vesiliikuntaa, kertoo Suominen.

Suomisen oma kuntokuuri on pienentänyt vaatekokoa kahdeksalla numerolla ja vyön mitta on lyhentynyt 10 senttiä.

– Pelkästään liikunta ei riitä eli syömisen oikaiseminen on se tärkein asia. Olen pienentänyt annoksia sekä lisännyt kasviksia ja vihanneksia. Karkki- ja alkoholilakossa olen koko ajan, mutta siitä voi välillä lipsua.

Sekä Päivi Suominen että Anne Rönneberg odottavat innoissaan uutta mittausta toukokuussa. Molemmat saivat uutta puhtia harjoitteluun.

Voit keskustella aiheesta Yle Tunnuksella. Kommentointi sulkeutuu 19.2. kello 23.

Lue lisää:

Kehonkoostumuksen mittaaminen voi johtaa laihduttajaa harhaan – jopa jalkapohjan ihon paksuus vaikuttaa tuloksiin

Karkkihyllyt piiloon, pähkinät halvemmiksi, ilmaisia kehonkoostumusmittauksia – näin ylipainoiset ihmiset ja asiantuntijat ratkaisisivat suomalaisten lihomisen

Stressaatko sinäkin muutaman liikakilon takia? – "Tavallista vaakaa ei kannata tuijottaa"