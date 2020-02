Pirkkalaispatsaiden paluu Hämeensillalle siirtyy ensi vuoteen – odottavat ratikan valmistumista vaakatasossa

Tampereen kuuluisat pirkkalaispatsaat pysyvät pois Hämeensillalta suunniteltua pidempään. Todennäköisesti veistokset pääsevät entisille paikoilleen aikaisintaan reilun vuoden kuluttua, kesällä 2021.

Patsaat piti alun perin palauttaa Hämeensillalle jo tämän vuoden kesällä tai syksyllä.

Syynä aikataulun muutokseen on se, että patsaiden asentaminen on järkevää vasta, kun raitiotie on valmis. Tampereen kaupunginhallitukselle asiaa esittäneen rakennuttamispäällikkö Petri Kantolan mukaan veistosten asentamisiin liittyy työvaiheita, joiden toteutusaikataulu on suoraan sidoksissa silta- ja ratikkatyömaan etenemiseen.

Suomen neito ja muut pirkkalaispatsaat vietiin kunnostettavaksi syksyllä 2017. Kai Pohjanen / Yle

Myös Tampereen taidemuseon toive on, että patsaat palautetaan sillalle vasta, kun se on turvallista.

– Veistokset voivat hyvin ja lököttelevät vaakatasossa. Kunnostus alkaa olla voiton puolella, mutta on hyvä, että sille on saatu lisää aikaa, sanoo kokoelma-amanuenssi Aki Silvennoinen.

Pirkkalaispatsaat – Suomen neito, Eränkävijä, Veronkantaja ja Kauppias – siirrettiin Hämeensillan remontin tieltä lokakuussa 2017. Wäinö Aaltosen veistämiä patsaita kunnostetaan Tampereen museoiden varastolla Ruskossa.

Kun patsaat ovat paikallaan Hämeensillalla, ihmiset ylettyvät koskettamaan vain niiden varpaita. 90 vuoden aikana veronkantajan isovarvas on kulunut sileäksi. Jani Aarnio / Yle

Varastolla patsaita on muun muassa puhdistettu ja niissä olevia reikiä on paikattu. Aki Silvennoisen mukaan kaikkiin patsaisiin on laitettu kiinnikkeet, joilla ne kiinnitetään entistä turvallisemmin siltaan. Lisäksi Suomen neitoon on laitettu tukirakenteita.

Tampereen kansallismaisemaan keskeisesti kuuluvat veistokset ovat vuorineuvos Rafael Haarlan lahja Tampereen kaupungille. Ne asennettiin Tammerkosken ylittävälle Hämeensillalle vuonna 1929.

