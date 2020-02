Katso suorana uusimmat tilannetiedot koronaviruksesta – THL järjestää tiedotustilaisuuden kello 14

Mikä on koronaviruksen tilanne Suomessa?

Koronavirustilanteesta saadaan tänään ajankohtaista tietoa, kun Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL järjestää tiedotustilaisuuden kello 14–15. Tilaisuudessa THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen ja johtava asiantuntija Jussi Sane kertovat ajankohtaiset tiedot tilanteesta.

Suomessa on todettu yksi koronavirustartunta. Siihen on sairastunut kiinalaisturisti, joka on hoidossa Lapin keskussairaalassa Rovaniemellä.

Vaikka muita tartuntoja ei ole todettu, suomalaiset ovat varustautuneet tautiin muun muassa hamstraamalla käsidesiä. Lisäksi Finnair on perunut helmikuussa kaikki lentonsa Manner-Kiinaan.

Koronaviruksen vaatimien kuolonuhrien määrä jatkaa kasvuaan Kiinassa. Varhain tiistaina viranomaiset raportoivat 64 uutta kuolemantapausta, jotka kaikki ovat viruksen ydinalueelta Hubein maakunnasta.

Tiistaiaamuna myös Hongkongista raportoitiin ensimmäinen koronaviruksen kuolonuhri, nostaen kuolonuhrien määrän 65:een.

Yhteensä virukseen on kuollut Kiinassa 426 ihmistä. Koko maassa virukseen on sairastunut yli 20 000 ihmistä.

Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut koronaviruksen kansainväliseksi terveysuhaksi. Koronavirus aiheuttaa keuhkokuumetta ja sen oireina ovat kuume, yskä ja hengenahdistus.

