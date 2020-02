Poliisi sai moitteet, kun ei edes yrittänyt selvittää auton kolaroijaa videolta – nyt Poliisihallitus linjaa massarikosten tutkintaa uusiksi

Poliisihallitus haluaa yhtenäistää poliisin toimintaa tavallisten rikosten tutkinnassa. Paikallispoliiseille on annettu uusi ohjeistus siitä, miten rikosilmoitusten vastaanotossa ja tutkinnan ensi metreillä tulee toimia.

Esimerkiksi omaisuusrikosten tutkinnassa on ollut suuriakin eroja poliisilaitosten välillä. On riippunut alueesta, kuinka herkästi rikosilmoituksia on tutkittu ja viety syyttäjälle. Poliisi on saanut päivittäisten, niin sanottujen massarikosten tutkinnasta myös kovaa arvostelua.

Yle selvitti, miten Poliisihallitus ohjeistaa paikallispoliisia toimimaan rikosten esikäsittelyssä ja tutkinnan ensi metreillä.

Ohjeissa otetaan suoraan kantaa esitutkintojen keskeyttämiseen. Poliisihallituksen mukaan tutkinnan keskeyttämisestä ei saa muodostua tapa päästä eroon vähäisistä tai vaikeista jutuista:

"Lähtökohtana on kuitenkin pidettävä sitä, että jos rikoksesta olisi saatavissa selvitystä epäillyn henkilöllisyydestä tai tutkittavana olevasta rikoksesta muuten, esitutkintaa tulisi jatkaa."

Eduskunnan oikeusasiamies antoi poliisille hiljattain moitteet juuri tämänkaltaisesta tapauksesta (siirryt toiseen palveluun). Autoa oli kolhittu hotellin parkkipaikalla. Piha oli kameravalvonnan piirissä, ja tapahtuma-aika oli tiedossa yhdeksän tunnin tarkkuudella.

Poliisille moitteet tuonut kolarointi tapahtui oululaisen hotellin pihalla. Marko Väänänen / Yle

Hotellin henkilökunta ilmoitti poliisille, että heillä ei ole aikaa katsoa tallennetta. Myöskään poliisi ei lähtenyt selvittämään kolaroijaa videolta, vaan hautasi tutkinnan.

Oikeusasiamiehen mukaan poliisi ei olisi saanut lopettaa tutkintaa ilman, että edes tutustuu kameratallenteeseen. Poliisilla ei myöskään ole toimivaltaa lopettaa tutkintaa kustannussyistä. Sellaisen päätöksen voi tehdä syyttäjä, poliisin esityksestä.

Poliisitarkastaja Antti Leppilahden mukaan oikeusasiamiehen ratkaisu opettaa poliisille sen, että vähäisten rikosasioiden tutkintaa ei voi keskeyttää automaattisesti.

– Jos on esimerkiksi valvontakameratallenne olemassa ja helposti saatavilla, emme voi perustaa tutkinnan keskeytyspäätöstä oletukseen, että videolta tuskin näkyisi mitään. Meidän täytyy katsoa sitä.

Lisäksi poliisille on teroitettu sitä, että rikosilmoituksen tekijällä on oikeus saada kunnon perustelut siitä, miksi tutkintaa ei jatketa tai aloiteta.

"Näpistyksiä ei ole järkevää käsitellä käräjäoikeuksissa"

Poliisitarkastaja Antti Leppilahden mukaan uuden ohjeistuksen yksi tavoite on myös säästää poliisin resursseja. YLE

Rikosten esikäsittelyllä tarkoitetaan sitä vaihetta, jossa poliisi arvioi, onko rikosta ylipäänsä tapahtunut ja onko sitä syytä tutkia pidemmälle. Esimerkiksi osapuolten alustavat puhutukset ovat esikäsittelyä, mutta kuulustelu ja pakkokeinot esitutkintaa.

Esikäsittelyksi luetaan myös aivan esitutkinnan alkumetreillä tehdyt tutkinnan lopettamiset. Niihin vaikuttaa esimerkiksi rikoksen vakavuus ja tieto siitä, onko tekijää mahdollista selvittää ja vaatiiko uhri rangaistusta.

– Aiemmin meillä on ollut eroavaisuuksia poliisilaitosten kesken jo siinä, miten pelkkä käsite "esikäsittely" on ymmärretty, Leppilahti sanoo.

Nyt kaikilla poliisilaitoksilla on samanlaiset ohjeet esikäsittelystä. Niillä on haluttu varmistaa myös, että tutkintaan päätyvät oikeat jutut. Rikostutkijoiden työtahti on erittäin kova.

– Esimerkiksi näpistyksiä ja lieviä vahingontekoja ei välttämättä ole järkevää, taloudellista eikä vaikuttavaa käsitellä käräjäoikeuksissa. Meillä niitä on ohjattu tietoisesti sovitteluun enemmän kuin aiemmin, sanoo rikoskomisario Leif Malmberg Itä-Uudenmaan poliisista.

Itä-Uudenmaan poliisiin tulee satoja rikosilmoituksia joka päivä, kertoo rikoskomisario Leif Malmberg. YLE

Monissa Suomen poliisilaitoksissa rikosten esikäsittelyyn on perustettu oma yksikkönsä. Toisissa laitoksissa esikäsittely on hajautettu siten, että esikäsittelijät tekevät myös jonkin verran rikostutkintaa.

Esimerkiksi Itä-Uudellamaalla uuden mallin mukainen esikäsittely-yksikkö on pyörinyt jo pidempään; Pohjanmaalla sellainen perustettiin viimeisten joukossa edellisvuonna.

Millaisia hyviä tai huonoja kokemuksia sinulla on poliisin toiminnasta, kun olet jättänyt rikosilmoituksen? Lähetä juttuvinkki: veli-pekka.hamalainen@yle.fi.