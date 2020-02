Nationalistipuolue Sinn Féin ampaisi gallup-kärkeen Irlannissa – pääministeripuolue vasta kolmantena

Vasemmistolaisen nationalistipuolue Sinn Féinin yllättävä nousu mielipidetiedustelun kärkeen puhuttaa lauantaina järjestettäviin parlamenttivaaleihin valmistautuvassa Irlannissa. The Irish Times -sanomalehden teettämässä mielipidetiedustelussa (siirryt toiseen palveluun) puoluetta ilmoittaa kannattavansa 25 prosenttia äänestäjistä.

Irlannin tasavaltalaisarmeijan IRA:n poliittisena siipenä alkunsa saaneen Sinn Féinin nousu hallitukseen ei kuitenkaan ole käytännössä mahdollinen, sillä kaksi muuta gallup-kärjessä olevaa puoluetta on ilmoittanut, etteivät ne hyväksy puoluetta hallituskumppanikseen.

Kantaansa ne perustelevat sekä puolueen IRA-yhteydellä, että sen ajamalla talouspolitiikalla.

Sinn Féinillä on vaaleissa myös niin vähän ehdokkaita, että sen on lähes mahdotonta saavuttaa suurimman puolueen asemaan vaadittavaa kansanedustajamäärää. Puolueella on ehdokkaita vain 42, mikä on vain noin puolet kahden suurimman puolueen ehdokasmäärästä, uutisoi The Guardian -sanomalehti (siirryt toiseen palveluun).

Irlannin parlamentissa on 160 paikkaa.

The Irish Timesin mielipidetiedustelussa toisella sijalla on keskustaoikeistolainen Fianna Fáil 23 prosentin kannatuksella ja vasta kolmantena keskustaoikeistolainen pääministeripuolue Fine Gael 20 prosentin kannatuksella.

Mielipidetiedustelun mukaan Sinn Féinin puheenjohtaja Mary Lou McDonald on ylivoimainen suosikki pääministeriksi 41 prosentin kannatuksella. Fianna Fáilin Micheal Martin ja Fine Gaelin Leo Varadkar saavat kumpikin 30 prosentin tuen. Varadkar on nykyinen pääministeri.

Kyselyyn vastasi 1 200 äänioikeutettua.

Irlannin yleisradioyhtiö RTE päätti maanantaina (siirryt toiseen palveluun) kutsua myös McDonaldin tänään tiistaina järjestettävään vaaliväittelyyn. Aiemman suunnitelman mukaan ohjelmassa olisivat olleet mukana vain Martin ja Varadkar.

