Hoiva-ala tuskailee sijoittajien vaatimusten ja asiakkaiden tarpeiden ristipaineessa – Pääomasijoittajien kärsivällisyys on koetuksella

Hoivabisnestä jäytävät nyt sekä epävarmuus Suomen sote-uudistuksen tulevaisuudesta että viime vuonna paljastuneet hoivakotien ongelmat.

Näin alan ongelmia kommentoi suuren suomalaisen eläkeyhtiön Varman toimitusjohtaja Risto Murto Twitterissä:

Yksityisen hoivasektorin kannattavuus kyntää, hoitajista pula ja osa kuntamaksajista pitkäaikaisissa talousongelmissa. Nyt ei mielikuvitus oikein riitä keksimään miten tästä tullaan ulos. https://t.co/t3WPhsK8Ur — Risto Murto (@RistoMurto) 4. helmikuuta 2020

Lähitulevaisuudessa hoiva-alalla nähdään todennäköisesti yhä uusia yrityskauppoja ja -järjestelyjä. Tuorein tapaus on Esperi Care, jonka johdon touhua pääomasijoittajat kyllästyivät katselemaan ja jättivät yrityksen velkojien haltuun maanantaina.

Myös muiden yritysten ja kuntien hoivakodeista löytyi vakavia puutteita viime vuonna, mutta Esperin ongelmat olivat niin syviä, että Valvira otti valvontaansa koko yhtiön.

Velkojat eli pankit ja vakuutusyhtiöt haluavat eroon Esperistä tulevaisuudessa, joten yhtiö on nyt kauppatavaraa.

Mutta mistä valtakunnalliselle hoivaketjulle löytyy uusi omistaja?

Hoivapalveluista jo noin puolet on yksityisesti tuotettua Suomessa.

Suomi on poikkeus Euroopassa, koska yleensä muissa EU-maissa (siirryt toiseen palveluun) hoiva-alasta suurin osa on joko julkisessa tai voittoa tavoittelemattoman yksityisen sektorin käsissä. Esimerkiksi Hollannissa kaikki terveyspalvelut ovat yksityisiä, mutta niiden tarjoajat eivät tavoittele voittoa.

On hyvin epätodennäköistä, että Suomen kunnat ostaisivat palveluita takaisin itselleen. Kuntien taloudellinen tilanne on usein niin huono, että ne eivät pysty hoitamaan esimerkiksi hoivatalojen kiinteistöjä.

Yksi vaihtoehto hoivayhtiöstä kiinnostuneille voisivat olla säätiöt tai yhdistykset.

Nykyisistä hoivajäteistä Mehiläinen on entistä selvemmin terveyspalveluja myyvä yhtiö – juuri syksyllä se teki ostotarjouksen Pihlajalinnasta. Lisäksi yhtiön johto on kommentoinut (siirryt toiseen palveluun), että hoiva-alalla on nyt ylikapasiteettia.

Ruotsalainen Attendo taas voisi olla Esperistä kiinnostunut, koska se on keskittynyt Suomessa juuri hoivaan. Toisaalta Attendo on ollut viime aikoina talousvaikeuksissa.

Yhtiön viime vuoden kolmannen neljänneksen tulos romahti Suomessa. Liiketulos kutistui heinä–syyskuussa alle puoleen siitä, mitä se oli edellisvuoden vastaavana aikana.

Viime kesänä Attendo antoi tulosvaroituksen juuri Suomen heikentyneiden näkymien vuoksi. Yhtiö on myös kertonut aikovansa nostaa hoivakotien hintoja. Koko viime vuoden tuloksensa Attendo julkaisee ensi viikolla.

Mikä hoivabisneksessä on niin vaikeaa?

Laatu ja henkilöstö maksavat. Etenkin maaseutupaikkakunnilla on vaikea löytää lisää käsipareja töihin. Myös sijaisia käytetään alalla paljon: hyvää laatua on vaikea saada satunnaisilla työntekijöillä.

Hoivabisnes kiinnostaa terveysbisnestä vähemmän alan ylikapasiteetin ja työvoimapulan takia. Alan isot yritykset ovat kasvaneet erittäin nopeasti: esimerkiksi Esperi Care teki muutamassa vuodessa liki 50 yritysostoa.

Samalla pääomasijoittajat vaativat lisää tuottoja sijoitukselleen, jolloin yritysjohdolla on paineita tehostaa toimintaa. Lähiaikoina tehostaminen tapahtuu ennen kaikkea digipalvelujen kuten etälääkäripalvelujen lisäämisen kautta.

