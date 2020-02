Eläinmaailman laiskuusennätys? Salamantereihin kuuluva olmi pysyttelee vuosikausia paikoillaan

Eläin, joka ei liikahda paikaltaan vuosikausiin. Voiko sellaista olla olemassakaan?

Kyllä vain! Tällainen ihme on veden vallassa olevissa luolissa elävä salamanteri eli olmi, joita elää enimmäkseen Välimeren tuntumassa Albaniasta aina Italian Triesteen ulottuvalla alueella.

Olmien elämää seurannut unkarilaisen Eötvös Loràndin yliopiston tutkimusryhmä havaitsi, että useimmat olmit viihtyivät paikoillaan oikein hyvin. Ennätykseen ylsi yksilö, joka pysytteli samalla kivellä yli seitsemän vuotta – tarkkaan ottaen 2 569 päivää.

Tarkkailtavana oli yhteensä 26 olmiyksilöä, joiden koti sijaitsi Vruljak 1 -nimellä tunnetussa luolassa Hertzegovinassa. Tutkijat vierailivat niiden luona noin sadan päivän välein. Vuodesta 2010 vuoteen 2018 kestäneen seurannan aikana havaittiin vain kymmenen tapausta, joissa eläin oli siirtynyt yli kymmenen metrin päähän.

Tyypillisesti ne siirtyivät vain viitisen metriä vuodessa. Yksi hurjapää oli siirtynyt peräti 38 metrin päähän vain 230 päivässä.

Ei syytä hoppuun

Tutkijoiden mukaan olmeilla ei ole erityistä syytä kiirehtiä paikasta toiseen. Mikään eläin ei saalista niitä ja ne pärjäävät vuosikausia ilman ravintoa. Ruokakin, esimerkiksi pieni katkarapu, etana tai hyönteinen, tulee enimmäkseen suun ulottuville, kunhan on malttia ja aikaa odotella.

Ja sitähän näillä eläimillä riittää. Olmit elävät nimittäin pitkään, jopa yli satavuotiaiksi.

Hitaasta arjesta kertoo sekin, että lisääntyminenkin on ajankohtaista vain 12,5 vuoden välein.

– Ne vain hengailevat, tekemättä lähes yhtään mitään, kertoi päätutkija Gergely Balázs New Scientist (siirryt toiseen palveluun) -lehdelle (maksumuurin takana).

Pimeissä luolissa elävät olmit ovat sokeita, mutta niillä on hyvin kehittyneet kemialliset, magneettiset ja akustiset aistit, jotka auttavat saalistuksessa. Olmit ovat 25–30 senttiä pitkiä. Niiden ruumis on pitkulainen ja raajat heikosti kehittyneet. Etujaloissa niillä on kolme varvasta ja takajaloissa kaksi.

Tutkijoiden mukaan olmien asuttamat veden alla olevat luolat ovat heikosti tunnettu ympäristö. Se on myös herkästi haavoittava ja ympäristön saastuminen on jo heikentänyt olmien kantaa.

Tutkimus on julkaistu Journal of Zoology (siirryt toiseen palveluun) -julkaisussa.