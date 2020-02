5G-kännyköitä ja -nettiä kaupataan jo, vaikka verkon rakentaminen on vasta alussa – professori kyseenalaistaa 5G:n hyödyt puhelinkäytössä

5G-nettiyhteyksiä ja puhelimia kaupataan näyttävästi, vaikka verkkojen rakentaminen on vasta alkutekijöissään. Operaattorit uusivat kuitenkin verkkojaan vauhdilla.

Telia, Dna ja Elisa myyvät kaikki 5G-liittymiä, vaikka 5G-verkkojen toiminta-alueet ovat vielä verrattain suppeat koko Suomen mittapuulla. 5G-verkkojen toiminta-alue keskittyy nyt pääkaupunkiseudulle kaikilla operaattoreilla.

Tehokkaasta 5G-liittymästä saa tällä hetkellä maksaa jopa kaksikymmentä euroa enemmän kuin nopeasta 4G-liittymästä. Telian ja Elisan nopeimmat 5G-liittymät maksavat tällä hetkellä noin 50 euroa kuussa.

Elisan liittymä- ja liiketoiminnanjohtaja Antti Ihanainen kertoo 5G-verkkoalueiden laajentuneen. 5G-verkot otettiin käyttöön kesäkuussa 2018, joten kasvu on ollut nopeaa.

– 5G-verkko on nyt meillä 13 kaupungissa. Pohjoisin toiminta-alueen kaupunki on Oulu. 5G löytyy jo esimerkiksi Porista ja Kuopiosta. Toiminta-alue tulee laajenemaan, koska kysyntä on suurta, Ihanainen kuvaa.

Ihanaisen mukaan jossain vaiheessa todennäköisesti esimerkiksi Joensuu saa oman 5G-verkkonsa.

Sovelletun fysiikan professori Pasi Karjalainen Itä-Suomen yliopistosta sanoo, ettei usko 5G-verkon muuttuvan koko Suomen kattavaksi. Karjalainen on kartoittanut 5G:n kaupallistamisen mahdollisuuksia erilaisten projektien yhteydessä.

– Oma käsitykseni on, ettei 5G-verkko tule olemaan koko Suomen kattava koskaan, Karjalainen toteaa.

Mikä on 5g? 5g tarkoittaa seuraavan sukupolven mobiiliverkkoa.

Verkkovalmistajien mukaan se tulee olemaan kymmenen tai jopa kaksikymmentä kertaa nopeampi kuin nykyinen 4g-verkko on.

5g poistaa parhaimmillaan viiveen mobiileista nettiyhteyksistä lähes kokonaan ja mahdollistaa esimerkiksi teräväpiirtokuvan lähettämisen älypuhelimiin.

Teknologiaa voi hyödyntää myös mm. liikenteessä ja terveydenhuollossa.

Suomessa 5g-verkkoja on jo käytössä isoimmissa kaupungeissa.

Samalla linjalla on Aalto-yliopiston tietoliikenne- ja tietoverkkojen professori Jukka Manner.

– 5G on yksinkertaisesti nopeampi mobiiliverkko. Nopeus rakentuu niin, että verkon tukiasemat ovat tehokkaampia ja tiheämmässä, Manner sanoo.

Elisan mukaan 5G on parhaimmillaan jopa kymmenen kertaa nopeampi kuin 4G.

Jukka Mannerin mukaan 5G ei tässä vaiheessa ole maaseudun teknologiaa, koska verkko vaatii toimiakseen todella tiheästi olevia tukiasemia ja yhden tukiaseman kantama on lyhyt.

Kalliiden tukiasemien rakentaminen syrjäseuduille ei ole operaattoreille kaupallisesti kannattavaa.

Haja-asutusalueet jäävät usein nopeampien verkkojen katvealueelle.

5G-puhelimia vielä rajatusti saatavilla

Nopean 5G-mobiiliverkon käyttö kännykällä vaatii teknologiaa tukevan älypuhelimen. Niitä ei ole vielä Suomen markkinoilla montaa mallia.

Operaattoreista Elisa ja Telia myyvät 5G-puhelimia, mutta Dna ei ole vielä laajentanut tarjontaansa. Elisan mukaan puhelinkauppaa hidastavat puhelinten korkeat hinnat. Nykyisellään 5G-puhelinten hinnat liikkuvat noin 800–1 300 eurossa.

5G-puhelimet toimivat kaikissa muissakin verkoissa, jos 5G:tä ei ole saatavilla.

Elisan edustajan mukaan 5G-puhelimien ostajissa ylikorostuvat teknologiasta kiinnostuneet nuoret miehet.

5G-puhelimet eivät välttämättä 5G-verkon ulkopuolisille alueilla anna vastinetta rahalle. Timo-Pekka Heima / Yle

Tarvitseeko mobiilikäyttäjä 5G:tä?

Silloin kun 4G-verkko lanseerattiin, toiminta-alue ei aluksi kattanut Suomea kovinkaan laajasti. Verkosta saattoi tipahtaa takaisin tuttuun ja hitaampaan 3G:hen tuon tuosta.

Vaivaako sama ongelma myös 5G-verkkoa?

– Yksittäisiä tapauksia on ollut verkkopeittoalueilla, mutta pääsääntöisesti olemme olleet tyytyväisiä verkon toimintaan, Elisan liittymä- ja liiketoiminnanjohtaja Antti Ihanainen sanoo.

Sovelletun fysiikan professori Pasi Karjalainen on epäilevämpi 5G-verkon toimintaa kohtaan.

– Jos puhelimen näytön verkkopalkkeja seuraa puhelinta käyttäessä, 4G:kin tippuu Kuopiossa helposti 3G:hen. Mökillä verkon nopeus voi olla edelleen 2G:tä, Karjalainen sanoo.

Aalto-yliopiston professori Jukka Manner huomauttaa lisäksi, että normaalissa mobiilikäytössä ei yleensä tarvita 5G:n nopeuksia.

– En tiedä sellaista sovellusta, jonka mobiilikäyttäjä tarvitsisi 5G:n 4G:n sijaan. 5G näyttää paperilla hienolta, mutta tavallinen käyttäjä ei huomaa verkon nopeudessa eroja verraten 4G:hen. Teknisesti 4G on riittävä lähes kaikkeen käyttöön, Manner sanoo.

5G:stä voisi hänen mukaansa olla hyötyä silloin, jos 4G-verkko on hetkellisesti ruuhkainen.

Manner lisää, että 5G-puhelimet ja liittymät ovat tällä hetkellä todella kalliita.

Niiden yleistyminen vaatii hintojen alenemista. Manner uskookin vaiheittaiseen siirtymävaiheeseen.

– Voi olla, että viiden vuoden päästä 5G on jo yleisemmin käytetty teknologia kuin 4G. Ei se hetkessä tapahdu, Manner summaa.

