Kyösti Mäkimattila jätti levy-yhtiön ja myy nyt itse keikkansa: "Aion kokeilla, minkä verran minulla on hartioita siinä hommassa"

Vuoden 2013 tangokuninkaan mukaan fyysinen äänilevy on alennustilassa, ehkä lopullisesti.

Kyösti Mäkimattila on ollut musiikkialalla pitkään ja nähnyt alan muutoksen jo parinkymmenen vuoden ajan. Ensimmäiset tanssiorkesterikeikkansa hän teki 14-vuotiaana, ja vuonna 2002 Mäkimattilan yhtye Varjokuva voitti ensimmäisen kerran tanssiorkestereiden Suomen mestaruuden.

Nyt hän on päätynyt tilanteeseen, jossa hän sanoi irti sopimuksensa suurten levy-yhtiöiden kanssa.

– Nyt kun fysinen levy on alennustilassa, ehkä lopullisesti, ja ihmiset eivät enää osta levyjä, niin levy-yhtiöt haluavat jollain tavalla artistista ilon irti.

Mäkimattilan kokemuksen mukaan levy-yhtiöt tarjoavat levymyynnin vähentyessä kokonaispalveluja, joissa ne hoitavat keikkamyynnin ja kaiken sen mitä artistiuuteen liittyy.

– Minä olen kokenut, että sellainen palvelu voi olla aika kallis. Isot monikansalliset levy-yhtiöt tietävät arvonsa, mahdollisuutensa ja valtansa tällä alalla.

Keikkamyynti omiin käsiin

Nyt Mäkimattila aikoo kokeilla pärjääkö artisti paremmin hoitamalla itse keikkamyntinsä.

– Aion nyt kokeilla sitä, minkä verran minulla on hartioita siinä hommassa. Tällä hetkellä myyn keikat itse. Kyllä historiassa on paljon esimerkkejä siitä, että se on ennenkin onnistunut.

Mäkimattila ei kuitenkaan halua syyttää levy-yhtiöitä tilanteesta, johon iskelmämusiikki on ajatunut.

– Ei minulla ole mitään pahaa sanottavaa isoista levy-yhtiöistä. Ehkä minä edustan vain iskelmälaulajana sellaista genreä, mikä on radiosoittokiellossa ja ymmärrän, että levy-yhtiöt ovat vähän ihmeissään – että mitäs musiikkia tuollaisille laulajille tehtäisiin.

Myös runokirja ilmestyi omakustanteena

Mäkimattila teki saman irtioton myös kirjailijana. Hänen neljästä runokirjastaan kaksi oli suuren kustantamon julkaisemia, mutta uusin teos on omakustanne.

– Yksittäisestä levystä tai kirjasta jää muutama kymmenen senttiä käteen, jos se on ison talon kanssa tehty. Sen takia minä teen kaksisataa keikkaa vuodessa, koska sieltä se toimeentulo on haettava.

Katso Kyösti Mäkimattilan koko haastattelu Puoli seitsemän -ohjelmassa: