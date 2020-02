Pohjalaismaakunnissa kaksi huumekuolemaa viikon sisällä – tuntematon aine vienyt kolme sairaalahoitoon

Poliisi on vielä vaitonainen tapauksen yksityiskohdista ja toivoo vihjeitä kadulla liikkuvista aineista

Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla on viikon sisällä kuollut kaksi henkilöä myrkytykseen. Lisäksi kolme ihmistä on joutunut sairaalahoitoon. Poliisi tutkii tapauksia ja kuolemansyitä.

Tämänhetkisten tietojen mukaan vaikuttaa siltä, että myrkytykset ovat mahdollisesti johtuneet huumeiden tai huumaavien lääkkeiden käytöstä.

Poliisi pitää todennäköisenä, että tällä hetkellä on tarjolla hengenvaarallisia huumausaineita tai lääkkeitä. Poliisi varoittaakin kansalaisia käyttämästä tuntemattomia päihteitä.

– Emme tiedä vielä, millaisesta aineesta on kyse, koska emme ole päässeet jututtamaan uhreja, kertoo viestintäpäällikkö Mikael Appel.

Poliisi on vielä hyvin vaitonainen tapauksen yksityiskohdista, esimerkiksi tarkempaa tietoa siitä, missä päin tapaukset ovat sattuneet ei kerrota. Myöskään uhrien ikää ei kerrota. Keski-Pohjanmaan alueella tapauksia ei ole kuitenkaan ilmennyt.

Poliisi kaipaa tietoja siitä, mitä aineita on tällä hetkellä myynnissä ja kuka näitä kauppaa. Jos joku on viime aikoina saanut myrkytysoireita käytettyään huumeita tai lääkkeitä, olisi tämäkin tieto tärkeä poliisille.

Vihjeet, myös anonyymit, voi ilmoittaa poliisille puhelimitse numeroon 0295 440 513 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi (siirryt toiseen palveluun)

Seinäjoen keskussairaalassa ei ole tällä hetkellä hoidossa myrkytysoireisia. Ylilääkäri Jari Nyrhilä päivystysosastolta kertoo, että Seinäjoen sairaalassa on hiljattain menehtynyt yksi henkilö huumausaineisiin, mutta hän ei liity poliisin nyt esille tuomiin myrkytystapauksiin.

Vaasan keskussairaalan ylilääkäri Karolina Lönnbergin mukaan päivystyksestä törmää lähes päivittäin huumeisiin.

– Joku haluaa rauhoittavia lääkkeitä, mitä meidän ei kuulu täältä kirjoittaa. Joku tulee toisesta syystä, mutta on huomattavissa heti, että hän on väärinkäyttäjä. On ihan siistin näköisiä, nuoria naisia jotka käyttävät huumeita, Lönnberg kertoo.

