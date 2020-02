Kymmenen vuoden päästä joka neljännen auton pitäisi olla sähköauto – autoalan pomon mielestä se on utopiaa, ei lähtisi Lappiin talvilomalle sähköautolla

Utsjokelainen Tony Bateman on ajanut sähkökäyttöisellä Jaguarillaan pian vuoden. Pakkasissakin pärjää, kunhan huomioi sen, että kylmä verottaa akkujen kapasiteettia tuntuvasti.

Utsjokelainen Tony Bateman on ajanut sähkökäyttöisellä Jaguarillaan pian vuoden. Pakkasissakin pärjää, kunhan huomioi sen, että kylmä verottaa akkujen kapasiteettia tuntuvasti. Piritta Lampinen

Suomella on kovat tavoitteet sähköautojen lisäämisestä, mutta tie niihin pääsemiseen näyttää pitkältä ja kiviseltä. Hankintatuki ei houkuta, koska sähköautot ovat kalliita. Latausverkosto on harva ja alueellinen epätasaisuus hankaloittaa täyssähköauton käyttöä esimerkiksi pitkien etäisyyksien Lapissa.

Osittain tai kokonaan sähköllä toimivia sähkö- ja hybridiautoja on Suomessa nyt noin 30 000 kappaletta. Kymmenen vuoden päästä niitä pitäisi olla tavoitteen asettajasta riippuen jopa 800 000.

Lapissa täyssähköllä toimivia autoja on vasta 52. Yksi niistä on rovaniemeläisellä Matti Pulkamolla. Hänen sähkötoimisella autollaan on ikää kuusi vuotta.

Kokemukset ovat olleet hyviä, vaikka pitkät matkat ovat jääneet nykyisellä täyssähköautolla ajamatta. Täyssähköauton iässä kuusi vuotta on pitkä, sillä autojen tekniikka on kehittynyt sen aikana paljon.

– Näillä keleillä autolla pääsee noin 90 kilometriä, joten järkevää ei ole lähteä pitemmälle kuin Rovaniemen alueelle. Pidempiä matkoja varten täytyy olla toinen auto, sillä kesäkelillä nykyisellä kuusi vuotta vanhalla autolla pääsee yhdellä latauksella noin 160 kilometriä.

Hallitus haluaa puolittaa liikenteen päästöt kymmenessä vuodessa. Merkittävää osaa tavoitteisiin pääsemisessä näyttelee autoliikenteen sähköistäminen. Antti Mikkola / Yle

Sähköauto toimii -40 asteessa, mutta ajomatka lyhenee

Lapissa kovat pakkaset saattavat kestää useita päiviä. Pikkupakkasesta puhutaan, kun mittari laskee -15 asteeseen. Vaikka akkuteknologia on kehittynyt, voi pakkaskeli pudottaa akun tehokkuutta useilla prosenteilla.

Matkailuyrittäjä Tony Bateman on juuri ajellut noin vuoden vanhalla täyssähköautollaan Kaamasesta Utsjoelle, ajomatkaa kertyi noin 80 kilometriä. Pohjoisin Lappi kylpee kovassa pakkasessa, elohopea on laskenut lähelle -40 astetta.

– Kaikki toimii erittäin hyvin, kunhan akut pysyvät jäähdytysjärjestelmän ansiosta lämpimänä.

Bateman omistaa korkeamman hintaluokan täyssähköauton, jonka toimintasäde on yhdellä latauksella parhaimmillaan 400 kilometriä. Talviolosuhteissa, kovalla pakkasella matka vähenee noin puoleen.

– Ongelmia tulee, jos auto joutuu seisomaan kovassa pakkasessa pitkään, eikä sitä saa lataukseen, toteaa Bateman.

Täyssähköauton toimintakyky putoaa kovassa pakkasessa useita kymmeniä prosentteja, vaikka tekniikka on mennyt viime vuosina vauhdilla eteenpäin, toteaa Wetteri oy:n paikallispäällikkö Ilkka Ikäheimo.

– Kova pakkanen verottaa suoraan noin 20 prosenttia ja kun joutuu käyttämään lämmitystä, lasien ja penkkien lämmittimiä, niin se suoraan pudottaa toimintasädettä ehkä sen toiset 20 prosenttia.

Lapissa täyssähköautoja on vain kymmeniä, eikä niitä koko maassakaan ole kuin muutamia tuhansia. Traficom ja Autoalan Tiedotuskeskus, Harri Vähäkangas / Yle

Autopomo ei lähtisi Lappiin sähkön varassa

Suomessa oli henkilöautoja liikennekäytössä viime vuoden lopulla runsaat 2 700 000 kappaletta (siirryt toiseen palveluun) (Autoalan tiedotuskeskus). Noin 30 000 ajoneuvoa oli osittain tai kokonaan sähkökäyttöisiä. Täyssähköautoja Suomessa on vain vajaat 5 000.

Sähköautojen määrään tavoitellaan Suomessa kymmenen vuoden aikana rajua lisäystä, mutta arviot vaihtelevat voimakkaasti riippuen siitä, keneltä asiaa kysyy.

Suomen itsenäisyysrahasto Sitra uskoo, että sähköautojen lukumäärä vuonna 2030 voisi olla jopa 800 000 kappaletta. Nykyisellä autokannan kasvutahdilla tämä tarkoittaisi sitä, että joka neljäs auto olisi sähköauto. Autoalan Keskusliitto ry antaa paljon varovaisemman arvion, heidän mukaansa alle puolet tästä, 350 000, olisi realistisempi luku.

– Tavoite, jossa puolitetaan liikennepäästöt vuodesta 2005 vuoteen 2030 mennessä, on kova Suomelle. Se on tehtävissä, mutta ei ainoastaan täyssähköautoilla tai ladattavilla hybrideillä, vaan edelleen tarvitaan perushybridejä, kaasuautoja ja vähäpäästöisiä dieselautoja, toteaa Autoalan keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa.

Autoalan keskusliiton toimitusjohtajan mielestä tavoite, jossa puolitetaan liikennepäästöt vuodesta 2005 vuoteen 2030 mennessä, on kova Suomelle. Antti Mikkola / Yle

Tohtisiko Rissa lähteä perheensä kanssa talven kylmimpään aikaan Lapin lomalle sähköautolla? Lyhyen mietinnän jälkeen vastaus on, että hän pohtisi asiaa pitkän tovin. Nykyinen latausverkko ja varsinkin mahdolliset ruuhkat pikalatausasemilla loma-aikaan pistävät miettimään.

– Kyllä tällä hetkellä ottaisin mieluummin vähäpäästöisen dieselin tai ladattavan hybridin, jolla varmistaisin, että pystyisin liikkumaan ja etäisyydet olisivat hallittavissa, Rissa sanoo.

Lue tästä, millä keinoilla liikenteen päästöjä aiotaan vähentää: Liikenneministeriön päällikkö: Verotuksella liikenteen päästöt nopeimmin kuriin, taloyhtiöt voisi velvoittaa rakentamaan sähköautojen latauspisteitä

Latauspisteet edelleen pohjoisessa ongelma

Vannoutuneen sähköauton omistajan Tony Batemanin ääni vakavoituu, kun puheeksi nousee Lapin latausverkosto.

– Latausverkosto on Lapissa huono, pikalatauspisteitä pitäisi olla huomattavasti enemmän. Ajelin kerran Rovaniemelle ylempää Lapista ja jouduin matkalla lataamaan välillä ystävällisen yksityishenkilön talon pihasta sähköä, että pääsin Rovaniemelle pikalatauspisteelle, kiittelee Tony Bateman.

Lapissa on tehokkaita pikalatauspisteitä ainoastaan kymmenkunta, joista suurin osa Etelä- ja Keski-Lapissa. Lisää ongelmia on odotettavissa, jos latauspisteen toimintakunnossa on häiriöitä.

Wetteri oy:n paikallispäällikkö Ilkka Ikäheimon mielestä Lapin latausverkosto ei vielä täysin mahdollista sitä, että sähköllä voisi ajella kaikki päivittäiset ajonsa. Antti Mikkola / Yle

Lapin autokauppiaiden keskuudessa latausverkoston tilanne on hyvin tiedossa. Wetteri oy:n paikallispäällikön Ilkka Ikäheimon mukaan pääosa täyssähköautoista myydäänkin etelään, Lappiin jää ainoastaan murusia.

– Elämme alueella, jossa on pitkät toimintasäteet ja latausinfra ei ole niin kehittynyt, että sillä voisi hoitaa päivittäiset ajot, toteaa Ikäheimo.

Kiinteistönomistajia velvoitetaan lisäämään latauspaikkoja

Hallituksen lakiesitys velvoittaisi kiinteistönomistajia lisäämään latausvalmiuden talojensa pihoille. Uusia latauspisteitä suunnitellaan olevan kymmenen vuoden päästä 171 000, jos laki toteutuu.

Valtio on ryhtynyt tukemaan voimakkaasti latauspisteiden rakentajia. Rovaniemeläinen Napapiirin Energia ja Vesi Oy on saanut latauspisteeseensä jo kertaalleen hankintatukea.

– Tuki on noin 35 prosenttia tai jopa enemmän latauspisteen kustannuksista, joka on hyvä asia. Meillä on nyt toinen hakemus vireillä, kertoo kehityspäällikkö Jouni Karasti.

Autoalan keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa varoittelee asettamasta lainsäädännöllä kovin tiukkoja vaatimuksia, sillä autoala on isossa murroksessa. Alan voi vallata yllättäen muukin polttoaine.

– Nämä ovat pitkäkestoisia investointeja. Entä jos 2030 mennessä vetyautot tulevat ja ratkaisevat tämän kaiken ja me olemme rakentaneet kaiken yhden oljenkorren varaan, Rissa sanoo.

Autoalan murros näkyy eniten moottoriteknologian kehityksessä. Vetyautoja on kehitelty pitkään ja muutamilla automerkeillä niitä on jo pienimuotoisessa sarjatuotannossa.

Täyssähköautojen akkuteknologia puolestaan kehittyy, mutta toistaiseksi akkumateriaali sen vähyyden vuoksi kallista ja niiden hävittäminen on edelleen ympäristölle haitallista.

Sähköautojen määrän kasvulle on asetettu kovat tavoitteet vuoteen 2030 mennessä. Sitra ja Autoalan Keskusliitto ry, Harri Vähäkangas / Yle

Täyssähköauton hankintatuen käyttö on ollut vähäistä

Liikenne- ja viestintäministeriön kuluttajalle myöntämästä täyssähköauton hankintatuesta oli käytetty viime syyskuun mennessä vain murto-osa, mutta vauhti kiihtyi loppuvuoden aikana.

Tällä hetkellä jaettavasta 11 miljoonan euron potista on käytetty ainoastaan 3,2 miljoonaa euroa. Valtion tukiaika kuluttajille on voimassa ensi vuoden loppuun asti. Täyssähköauton hankintatuki on yksittäiselle kuluttajalle 2000 euroa.

Täyssähköauto on edelleen huomattavasti kalliimpi hankinta kuin polttomoottorilla liikkuva ajopeli. Autoalan keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa sanoo, että hankintatukea pitäisi reilusti nostaa.

– Meidän pitäisi Suomessa vähintään tuplata, jotta se kiihdyttäisi täyssähköautojen markkinaa. Öljyvaltio Norja on oma lukunsa, siellä valtio ei peri arvonlisäveroa, autoveroa ja vielä sähkökin on vapaata. Norjassa laskelmien mukaan täyssähköauton ostajalle etu on 15 000-18 000 euroa, Rissa laskee.

Mikä saisi sinut vaihtamaan sähkö- tai hybridiautoon? Keskustele aiheesta sunnuntain kello 23 asti.

Lue myös:

Autoalan tutkimus: Ladattavien hybridien kilometreistä yli puolet ajetaan sähköllä – Sähköautoilla ajetaan enemmän kuin bensiiniautoilla

Suomen ilmastopaneeli: Sähköauto päihittää muut autot niin kustannuksissa kuin päästöissäkin muutaman käyttövuoden jälkeen

Kokematon sähköautoilija, älä jää pulaan joulumatkallasi: bensakärrynkin matka katkeaa useimmiten, kun menovesi loppuu – 7 vinkkiä jouluautoiluun