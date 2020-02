Hallitus alentaa teollisuuden sähköveroa, valtiolle 65 miljoonan lasku – millä perusteella veronalennus on ilmastoteko?

Hallitus kertoi maanantaina ilmastokokouksensa päätteeksi, että se laskee teollisuuden sähköveroa.

Mutta miten teollisuudelle myönnettävä veronalennus on ympäristöteko? Samalla valtion veropotti pienenee kymmeniä miljoonia euroja.

Ajatus kulkee näin: Kun sähkövero lasketaan EU:n määrittelemälle minimitasolle, teollisuuden sähkönsaanti tulee kilpailukykyiseksi muiden maiden kanssa – erityisesti Ruotsin ja Saksan.

Kilpailukyky auttaa sähköön nojautuvia investointeja. Ja kun teollisuus käyttää entisestä enemmän puhtaaseen energiaan perustuvaa sähköä fossiilisten polttoaineiden sijaan, luonto voittaa.

Puhtaaseen energiaan siirtymistä vauhditetaan veronlaskun yhteydessä poistamalla sähköveron ja fossiilisten polttoaineiden veronpalautukset.

Kymmenien miljoonien veroaukko

Aivan ilmaista sähköveron laskeminen ei ole. Se maksaa valtiolle arviolta noin 65 miljoonaa euroa menetettyinä verotuloina vuodessa.

Tällaiseen summaan päätyy sähköveron asiantuntija, johtava tutkija Marita Laukkanen Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta.

Laukkasen mukaan teollisuudelta kannettavan sähköveron tuotto vuosittain on laskennallisesti noin 296 miljoonaa euroa (laskettu nykyisellä 6,9 e/MWh ja vuoden 2017 myydyn sähkön määrällä).

Teollisuudelle annettu palautus on vuosittain ollut noin 210 miljoonaa euroa. Tästä noin 25 prosenttia on ollut fossiilisten polttoaineiden verojen palautusta ja loput sähköveron palautusta. Valtiolle jäävä verotuotto on siten noin 86 miljoonaa euroa.

Laskennallinen tuleva tuotto EU-minimillä (0,5 e/MWh) ja samalla sähkön käytöllä olisi arviolta 21,5 miljoonaa euroa. Valtiolle jää uudessa verosysteemissä siten karkeasti 65 miljoonan euron veroaukko. Se on hallituksen ilmastoteon laskennallinen hintalappu.

Vaikka sähköveron alentamisen yhteydessä puhutaankin kymmenistä miljoonista veroeuroista, se saattoi olla hallitukselle helppo manööveri.

Hallitus nimittäin on linjannut jo hallitusohjelmassaan, että se tekee energiaverotuksen kokonaisuudistuksen. Nyt siitä nähtiin osa.

Yritystukena huono

Tutkijat ovat soimanneet energiaveron palautuksia kehnoksi yritystueksi.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n tutkijat selvittivät viime vuonna julkaisemassaan tutkimuksessa (siirryt toiseen palveluun), että veronpalautukset eivät parantaneet yritysten taloudellista tulosta, työllisyyttä tai energiatehokkuutta. Päinvastoin, niillä yrityksillä, jokta eivät palautusten piirissä olleet, pyyhki paremmin.

Päätöstä lienee helpottanut myös se, että Elinkeinoelämän keskusliitto EK esitti viime toukokuussa hallitusneuvottelijoille juuri sähköveron alentamista ja veronpalutuksista luopumista.

Etelärannan logiikan mukaan alennettu sähkövero lankeaisi nykyistä useammalle yritykselle ja saisi aikaan investointibuumin. Samalla teollisuudelta häipyisi tukku toimistotyötä, jota vuosittainen veronpalautusten kinuaminen teettää.

Myös EK käänsi kelkkansa

EK haluaa alennusryhmään myös kaupan ja palvelut, jotka nykyään maksavat sähköveroa saman verran kuin kotitaloudet, reilut 22 euroa megawattitunnilta.

Elinkeinoelämän keskusliiton hallituksen puheenjohtaja Pekka Lundmark on myös energiayhtiö Fortumin toimitusjohtaja.

Keskustalle hallituksen ilmastoteko on varmasti mannaa. Pari vuotta sitten kiville karahtaneen yritystukityöryhmän puheenjohtaja Mauri Pekkarinen (kesk.) esitti juuri sähköveron alentamista jo silloin.

