Lähihistorian vakavin kaivosonnettomuus käräjillä: kaivinkoneen kuljettaja kuoli Kittilän kultakaivoksella, syytteessä kahdeksan ihmistä

Kittilän kultakaivoksella kaivinkoneen kuljettajan kuolemaan johtaneen turman käsittely alkaa tänään Lapin käräjäoikeudessa.

Onnettomuus tapahtui joulukuussa 2016 Kittilän kultakaivoksen maanalaisella louhoksella, jossa kaivinkoneen kuljettaja peruutti suojaamattomaan avoimen louhoksen reikään. Kaivinkone putosi 25 metriä syvään kuiluun ja kuljettaja kuoli. Onnettomuus tapahtui yli 300 metrin syvyydessä maan alla.

Syyttäjä vaatii kahdeksalle henkilölle rangaistusta törkeästä kuolemantuottamuksesta ja työturvallisuurikoksesta. Kaivosyhtiö Agnico Eagle Finland Oy:lle syyttäjä vaatii rangaistukseksi työturvallisuusrikoksesta yhteisösakkoa.

Jutun syyttäjänä on Jane Iisakka Lapin syyttäjänvirastosta. Syytteet perustuvat poliisin tekemään esitutkintaan. Syytettyjen puolustus kiistää kaikki syytteet.

Viranomaiset löysivät laiminlyöntejä kaivoksen turvallisuudessa

Vakavat kaivosonnettomuudet ovat Suomessa harvinaisia. Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana kaivoksilla on kuollut kolme ihmistä tapaturmissa.

Kittilän kaivosturmaa ovat selvittäneet Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelutarkastuksessa ja Turvallisuus- ja kemikaaliviranomainen Tukes onnettomuustutkintaraportissa. Molemmat viranomaiset löysivät puutteita putoamisvaarallisen onnettomuuspaikan suojaamisesta. Viranomaisten selvitykset julkaistiin alkuvuodesta 2017.

Tukesin onnettomuusturkintaraportin mukaan onnettomuuden syynä olivat turvapenkereen puuttuminen onnettomuuskohteena olevasta avoimesta louhoksen reiästä. Vaarallisesta louhoksen reiästä ei ollut myöskään varoittamassa ohjeiden vaatimaa vilkkuvaloa eikä suojauksena ollut oranssia verkkoa. Tukes löysi puutteita myös tiedonkulusta.

Tukesin onnettomuusutkinnan perusteella Kittilän kaivokselle annettiin ohjeita onnettomuuksien välttämiseksi. Kaivosturvallisuutta valvovan Tukesin johtavan asiantuntijan Ossi Leinosen mukaan kaivosyhtiö on parantanut turvallisuutta.

– Kaivosturvallisuusohjeita on terävöitetty. Tiettyihin asioihin on kiinnitetty varmasti enemmän huomiota kuin aikasemmin. Esimerkiksi putoamisvaarallisissa tiloissa on terävöitetty käytäntöjä niin, että kaikille on selvää, miten avoimet louhokset suojataan ja minkälaiset turvamerkinnät siellä on ja mitä ne (turvamerkinnät) tarkoittavat, Leinonen sanoo.

Tuomioistuimen arvioitavana vakavat syytteet

Tuomioistuin arvioi rikosvastuun itsenäisesti riippumatta aluehallintoviraston työsuojelutarkastuksesta ja Tukesin onnettomuustutkinnasta. Syytteet ovat vakavia.

Törkeästä kuolemantuottamuksesta rangaistusasteikko on vähintään neljä kuukautta ja enintään kuusi vuotta vankeutta. Törkeään kuolemantuottamukseen syyllistyy se, joka törkeällä huolimattomuudella aiheuttaa toisen kuoleman ja rikos on kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Työturvallisuusrikoksen rangaistusasteikko on vähintään sakkoa ja enintään yksi vuosi vankeutta. Tuomitsemiskynnys rikosjutuissa on aina korkeampi kuin syytekynnys.

Syyttäjän syytteet perustuvat poliisin tekemään esitutkintaan. Syytettyjä koskee tässä ja kaikissa rikosoikeudenkäynneissä syyttömyysolettama: henkilö on syytön ellei tuomioistuin tuomitse häntä syylliseksi.

Puolustus kiistää

Syytettyjen puolustusasianajajat ovat Helsingistä Asianajotoimisto Borenius Oy:stä. Puolustusasianajaja Kristiina Liljedalin mukaan puolustus kiistää kaikki syytteet kaikilta osin.

Liljedalin mukaan puolustuksen yhteinen näkemys on, että erittäin valitettava onnettomuus oli ennalta-arvaamaton tapahtuma, johon selvitysten mukaan vaikutti usea seikka ja olosuhde.

– Asiassa on poikkeuksellisen monta, yhteensä kahdeksan vastaajaa, mikä puolustuksen käsityksen mukaan kuvastaa sitä, että moite ei ole kohdennettavissa kehenkään erityisesti eikä kukaan yksittäinen henkilö ole tässä asiassa toiminut velvollisuuksiensa vastaisesti, toteaa asianajaja Kristiina Liljedal.

Kittilän kaivosturmaa koskeva oikeusjuttu on laaja. Istuntopäiviä on kaikkiaan kymmenen. Suullisen pääkäsittelyn aikana kuullaan syyttäjää, syytettyjä ja heidän puolustusasianajajiaan ja yli kymmentä todistajaa.

Jutun laajuuden vuoksi Lapin käräjäoikeus käsittelee asian kolmen ammattituomarin kokoonpanolla.